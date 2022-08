Pour Gold, Beyrouth est toujours une ville de lumière

En dépit des circonstances, Beyrouth a toujours été une ville pour laquelle on ne peut être indifférent.

Une chanson du groupe GOLD, un des groupes français phare des années 1980, avait été consacrée à la capitale libanaise, alors ravagée par la guerre civile de 1975 à 1990, dont les traces ont été vites effacées pour ressurgir avec l’explosion du Port de Beyrouth.

Cet article avait en effet été programmé justement pour être publié le 4 août 2020 dans la soirée. Les circonstances du drame du port de Beyrouth ont alors induit le retrait temporaire de cette publication jusqu’à être oubliée pour ressurgir aujourd’hui.

Sorti en 1986, titre de l’album du même nom, cette chanson est une déclaration d’amour à une ville meurtrie, qui n’est plus l’ombre d’elle même mais qui pourtant continuait à briller…

Beyrouth, ville de lumière même en dépit des coupures actuelles d’électricité avec l’espoir de la voir rayonner à nouveau comme par le passé en dépit de l’ombre qui s’est abattu sur elle…

Un message d’espoir plus que jamais aujourd’hui d’actualité!

Les paroles

Comme un diamant qui se pose

Aux branches de mes doigts

Tu brillais chaque nuit devant moi

Ville de lumière

J’ai besoin de toi



Mais tes murs de sables rose

Ont perdu leur éclat

Sous les ombres noires des soldats

Ville de lumière

Qu’ont-ils fait de toi



Ne plus pleurer

Rester là

A se demander pourquoi

N’exister

Que pour toi

T’aimer jusqu’au dernier combat



Sur tes pavés de poussière

Et tes chemins de croix

Tes enfants ne jouent plus comme autrefois

Ville de lumière

J’ai besoin de toi



Et dans ma prison de pierre

Où je tremble et j’ai froid

Je sais… je ne te reverrai pas

Ville de lumière

Qu’ont-ils fait de moi



Ne plus pleurer

Rester là

A se demander pourquoi

N’exister

Que pour toi

T’aimer jusqu’au dernier combat

Ne plus pleurer

Rester là

A se demander pourquoi

N’exister

Que pour toi

T’aimer jusqu’au dernier combat