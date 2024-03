Depuis plus de quatre ans, le Liban est plongé dans une crise économique et financière aiguë qui a conduit à une dégradation significative des finances publiques, influençant ainsi la délivrance des services publics. Cette détérioration a accentué les problèmes de capacité institutionnelle, l’opacité et les problèmes structurels qui minent la bonne gouvernance financière. Entre 2018 et 2022, le PIB réel du Liban a chuté de 34 %, et la livre libanaise a perdu 98 % de sa valeur. L’inflation galopante et la dévaluation de la monnaie ont contribué à l’effritement du pouvoir d’achat des Libanais et à l’érosion des salaires dans le secteur public, ce qui a conduit à un exode des compétences et à des taux d’absentéisme élevés parmi les employés restants.

Objectifs du Projet de Gestion Fiscale

Le projet de la Banque Mondiale vise à renforcer les capacités de gestion financière de l’administration publique libanaise par plusieurs mécanismes :

Stabilisation des Fonctions de Gestion Fiscale : Il s’agit d’améliorer la mobilisation des recettes domestiques et l’utilisation responsable des ressources publiques. Renforcement de la Gouvernance : Le projet soutiendra l’amélioration de la préparation budgétaire, la régularisation du reporting fiscal et le traitement des paiements gouvernementaux. Amélioration de la Transparence et de la Responsabilité : Le renforcement des fonctions de la Cour des Comptes et de l’Inspection Centrale, ainsi que l’amélioration de la capacité de contrôle de l’Institut des Finances, sont prévus. Professionalisation des Praticiens de la Passation des Marchés Publics : Cela implique la formation et la mise en place de standards élevés pour les professionnels du secteur des achats publics.

Mécanismes de Financement et Conditionnalités

Le financement du projet se compose d’un prêt de 28,5 millions de dollars de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et d’une subvention de 5,5 millions de dollars de la Facilité de Financement du Liban. Les fonds alloués doivent couvrir les systèmes TIC, l’infrastructure matérielle et logicielle, les licences et la maintenance. Une partie de ces fonds est conditionnée à l’obtention de résultats spécifiques, comme la préparation en temps voulu du budget, la gestion efficace des recettes et des fonctions douanières, et les audits en temps opportun.

Implications pour l’Économie Libanaise

Ce projet pourrait représenter un tournant pour l’économie libanaise en fournissant l’assistance nécessaire pour surmonter les défis structurels et fonctionnels. En renforçant la gestion financière et la gouvernance, le Liban peut espérer une meilleure répartition des ressources, une reprise économique durable et la restauration de la confiance des citoyens dans leurs institutions.

L’initiative de la Banque Mondiale est une étape cruciale pour le Liban, mais elle doit être accompagnée de réformes structurelles internes pour être efficace. Les défis incluent la lutte contre la corruption, l’amélioration de l’efficacité des services publics, et la mise en place de politiques économiques favorisant la croissance et la stabilisation monétaire.

Il est impératif que le gouvernement libanais prenne des mesures concrètes pour accompagner ce projet, telles que la mise en place d’une politique de change flexible, la réforme du secteur de l’énergie, et l’encouragement des investissements dans les secteurs clés de l’économie. Par ailleurs, la société civile et les partenaires de développement internationaux doivent rester vigilants et soutenir le Liban dans cette transition.