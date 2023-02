Le Liban présente des risques sismiques importants du fait de la présence de plusieurs failles, dont la faille du Levant qui le traverse dans l’axe Nord-Sud.

Voici quelques recommandations à suivre pour se protéger en cas de tremblement de terre :

Avant le tremblement de terre :

Fixer les meubles et objets qui risquent de tomber ; Déterminer des endroits sécurisés pouvant servir d’abri à l’intérieure de l’habitation (au-dessous de tables solides, près d’un mur, loin des vitres ou tout autre objet qui pourrait se briser) ; Déterminer des endroits sécurisés à l’extérieur (loin des immeubles, des arbres et des pylônes électriques et téléphoniques) ; Elaborer à l’avance un plan d’urgence familial : fixer un lieu de regroupement si les membres de la famille ne se sont pas ensemble lors du tremblement de terre, mettre une trousse d’urgence à un endroit spécifique et accessible.

Durant le tremblement de terre

A l’intérieur : Rester à l’intérieur ; S’abriter en-dessous d’une table solide, en-dessous du cadre de la porte ou dans un coin ; S’éloigner des fenêtres, des balcons, des étagères, des lampes ou de tout autre objet qui risque de tomber ; S’accroupir et se couvrir la tête et le visage avec les mains ; Éteindre les sources de courant ; Éviter d’utiliser l’ascenseur.

A l’extérieur : S’éloigner des immeubles d’une distance équivalente à leur hauteur et éviter de se réfugier en-dessous d’arbres, de pylônes électriques ou de panneaux publicitaires.

Dans un endroit public : Éviter de se diriger vers la porte de sortie et se diriger plutôt vers l’issue de secours ; S’éloigner de tout objet qui risque de tomber.

Dans un véhicule : Se garer du côté droit de la route, loin des immeubles, murs et installations électriques afin de faciliter le passage des véhicules de secours ; Éviter de traverser des ponts et de se réfugier dessous ; Éviter de se réfugier dans des tunnels.

En ascenseur : S’arrêter à l’étage le plus proche et prendre les escaliers de secours.

Après le tremblement de terre

En cas de blessure : Essayer de garder son calme et éviter les crises de panique ; Essayer de demander de l’aide par tous les moyens à disposition.

Si la personne n’est pas blessée : Aider les membres de la famille et donner des premiers secours, si les gestes sont maîtrisés ; Éteindre les petits incendies pouvant s’être déclarés ; Éteindre toutes les sources d’énergie ; Évacuer les personnes blessées si leur vie est en danger ; Éviter de toucher aux câbles électriques ; Éviter d’utiliser le téléphone fixe et le portable sauf en cas d’urgence, notamment en cas de fuite de gaz et pour éviter de surcharger le réseau ; Écouter la radio et suivre les directives des experts ;Quitter le domicile avant d’éventuelles répliques.

Dernière modification : 07/02/2023

Source: Ambassade de France au Liban