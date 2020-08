Réagissant au verdict du Tribunal Spécial pour le Liban (TSL), verdict qui a estimé non coupable 3 des 4 accusés par défaut de preuve, l’ancien Premier Ministre Saad Hariri a ainsi indiqué la décision de la cour de justice, appelant à son application. Il a, par ailleurs, demandé, à établir la vérité concernant l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020.

« La Cour internationale a statué, et nous, au nom de la famille du martyr Premier Ministre Rafic Hariri, acceptons la décision de la Cour et nous voulons clairement que justice soit appliquée. Aucune renonciation au droit au sang. Quant à la demande des Libanais qui sont venus après le crime d’assassinat, c’était la vérité et la vraie justice. Aujourd’hui, nous le savons tous, la justice demeure et sera appliquée quel que soit le temps que cela prendra.



Aujourd’hui, je porte une nouvelle demande. Ma demande est que la vérité et la justice pour Rafic Hariri s’établisse également pour les innocents tombés dans le port de Beyrouth et tous ceux dont les maisons ont été détruits sans aucune justification. Je dis: pas de compromis sur le droit de Beyrouth.



La vérité et la justice avec l’explosion du port est une exigence de tous les Libanais. Aujourd’hui, grâce au Tribunal spécial pour le Liban, pour la première fois, les Libanais connaissaient la vérité, et pour la première fois, ils ont jugé la vraie justice. Et l’importance du message pour ceux qui ont commis le crime et les planificateurs est que le temps du crime politique sans punition est révolu.



J’ai dit au début de mon discours: sur le sang de Rafic Hariri et le sang des martyrs, il n’y a pas de compromis. Aujourd’hui, nous avons beaucoup entendu parler de politique, et il est devenu clair pour tout le monde que l’objectif est de changer le visage du Liban, son système, sa civilisation et son identité, et il n’y a pas de place pour négocier son identité et sa civilisation.



Nous ne serons pas complaisants tant que la peine ne sera pas appliquée, et quiconque prétend ne pas avoir confiance en la Cour internationale, je réponds qu’il doit avoir confiance en la Cour internationale. Il n’y a pas de crime politique sans qu’on en connaisse la vérité. Aujourd’hui tout le monde fait face à ses responsabilités et personne ne peut dire qu’il n’est pas concerné.



la cour a été établie à la demande du peuple libanais, qui l’a payé en larmes et en argent, et la décision est la réponse de l’État au désir des Libanais. La décision rendue aujourd’hui a pris beaucoup de temps avec les normes les plus élevées de justice internationale et des preuves concluantes, et les Libanais n’accepteront pas que leur patrie soit un refuge pour les tueurs.



La crédibilité du tribunal aujourd’hui est qu’il y avait 4 accusés, dont 3 ont été acquittés, et c’est la force du tribunal et la force de sa crédibilité, et cela a prouvé qu’il a une grande crédibilité.

