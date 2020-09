Moins d'une minute de lecture

La société allemande Siemens a indiqué qu’elle œuvrera de manière gratuite pour l’État à l’amélioration de la capacité de deux centrales électriques.

Cette annonce a été effectué à l’issue d’une rencontre avec le président de la république, le général Michel Aoun. Étaient présents le ministre de l’énergie désormais démissionnaire Raymond Ghajar, l’ambassadeur d’Allemagne au Liban Andreas Kindl, et une délégation de l’entreprise allemande représentée par son directeur commercial, le directeur régional pour le Liban, Syrie la Jordanie et le directeur des ventes d’énergie et de gaz au Liban.

Cette réunion a pour objectif d’assurer le suivi de la proposition du PDG de Siemens, Joe Kaesar, lors de la visite du ministre des Affaires Etrangères Heiko Maas d’envoyer deux turbine à gaz au pays des cèdres.

Il s’agirait de fournir une électricité gratuite sur une durée d’un an à 150 000 libanais soit l’équivalent de 10 % de la population de Beyrouth. Ces deux turbines de type 45–GT auraient une capacité de production totale de 80 mégawatts pour un coût habituel de 40 millions de dollars annuellement. Elles devraient être mise en place d’ici six à 12 semaines, indique un communiqué de la compagnie.

Depuis, la société a indiqué vouloir moderniser les centrales électriques de Zahrani au Sud du Liban et de Deir Ammar au Nord, cela gratuitement.

Un accord en ce sens a été conclu entre le ministère de l’énergie, l’Électricité du Liban et Siemens qui fournira également une aide médicale à plusieurs hôpitaux de Beyrouth touchés par la catastrophe.

Pour sa part, le président de la république a remercié le gouvernement allemand et la société Siemens pour son soutien dans ces circonstances.