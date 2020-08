Les mots ne suffisent plus à décrire ce soir la situation que traverse le Liban avec un chaos à tous les niveaux. D’importants incidents se déroulent justement actuellement dans le périmètre du Parlement qu’une foule tente de prendre d’assaut et qui fait face aux forces chargées de le défendre.

Certains des manifestants seraient parvenues aux portes même de l’édifice, indiquent certaines sources.

Les manifestants dénoncent une classe politique qui ne jouit plus de la confiance, suite à la crise économique avec les manifestations qui avaient débuté dès octobre 2019 et une colère qui s’amplifie suite à l’explosion qui a ravagé le port de port et les quartiers aux alentours de la capitale, faisant 154 morts, plus de 100 disparus et 5000 blessés selon un bilan toujours provisoire.