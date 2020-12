En décembre, Sotheby’s s’associe à Creatives for Lebanon et Art for Beirut, deux organisations à but non lucratif créées par la diaspora libanaise à la suite de l’explosion tragique à Beyrouth le 4 août, pour apporter des secours et des fonds indispensables à la peuple de Beyrouth par le biais des arts. Composé d’une sélection triée sur le volet de dons d’artistes contemporains, de créateurs de mode et de créateurs de bijoux, «To Beirut with Love» sera ouvert aux enchères du 7 au 15 décembre.



Suite à la vente, en collaboration avec IMPACT Liban et LIFE (Libanais International Finance Executives), les bénéfices seront partagés entre cinq associations caritatives, garantissant que les fonds atteignent les zones qui en ont le plus besoin. Les organisations caritatives choisies comprennent Nusaned, Beit El Baraka et Baytna Baytak, dont l’objectif est de fournir des abris pour les familles déplacées et de réhabiliter les maisons résidentielles et les entreprises locales, Al Fanar, une organisation philanthropique de capital-risque qui soutient les entrepreneurs sociaux et les petites entreprises, et enfin House of Noël, qui contribuera à préserver et à protéger les édifices patrimoniaux. De la robe Elie Saab d’Emma Stone portée pour la dernière fois sur le tapis rouge des Oscars à la veste de Mick Jagger de sa tournée européenne 2017, la vente propose un certain nombre de pièces de mode emblématiques.

La vente comprend également des bijoux d’exception tels que le bracelet en or Pill de Damien Hirst créé dans une édition de cinquante en 2013.



D’autres artistes renommés représentés avec des œuvres dans la vente comprennent les cinéastes Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, le photographe Fouad Elkoury et le peintre révolutionnaire Huguette Caland.