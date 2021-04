Soutien aux initiatives citoyennes et locales de la jeunesse libanaise

Lancé en mai 2020, le projet de « Soutien aux initiatives citoyennes et locales de la jeunesse libanaise » – intitulé OMDI (qui signifie en arabe ‘’aller de l’avant’’, ‘’laisser le passé derrière soi’’) – s’inscrit dans le cadre du Fonds de solidarité pour les projets innovants. Ce programme, porté conjointement par l’Ambassade de France au Liban et l’incubateur d’innovations sociales Makesense, a pour objectif d’accompagner et de soutenir la volonté de changement d’une jeunesse dont la mobilisation et l’engagement citoyen se sont renforcés depuis octobre 2019.

Ce programme vise ainsi à encourager un engagement citoyen durable des jeunes au Liban dans des formats rénovés, en s’attachant particulièrement aux actions locales. Il se compose d’un accompagnement technique (formations, coaching, mentoring) ainsi que d’un soutien financier, accordés à des projets relevant de l’entreprenariat à impact social, environnemental ou culturel et à des initiatives locales concrètes lancées par de jeunes porteurs de projets.

Durant la première année du programme, en 2020, OMDI a soutenu 10 projets portant sur les problématiques liées à l’environnement, la lutte contre la corruption, la précarité menstruelle ou encore l’accompagnement des personnes âgées. En 2021, OMDI connait sa deuxième phase ; avec un accent porté sur des projets lancés en région, ancrés sur les territoires et représentatifs de la diversité du Liban. Une réelle volonté de respect de la parité dans les porteurs de projet a également été notée.

Cette année, un jury composé de représentants de l’Ambassade de France au Liban, de l’incubateur Makesense, du « Tripoli Entrepreneurs Club », de l’ESA Business School, et de « Beyond for Reform and Development » s’est réuni les 13 et 14 avril derniers et a retenu 5 projets lauréats, qui intègreront le programme OMDI :

Tri-pulley

Initiative basée à Tripoli, portée par des femmes, pour favoriser le retour à l’emploi de personnes au chômage, tout en participant à la cohésion sociale.

Live Love Recycle

ONG Libanaise, portée par des hommes, Live Love Recycle s’associe à Green Track, Plastc Lab et Tripulley pour lancer son offre de recyclage à Tripoli, et ainsi proposer un service de collecte de déchets gratuit aux habitants de cette ville du nord.

Bildits

Bildits a été pensé par de jeunes ingénieurs convaincus qu’on apprend mieux en expérimentant. Ce kit de construction miniature extrêmement réaliste encourage les jeunes à partir de 6 ans à développer leurs connaissances pratiques, tout en favorisant l’apprentissage ludique de compétences techniques et humaines. Kit de construction à destination des enfants, à l’école comme à la maison, Bildits souhaite favoriser la production locale ainsi que l’apprentissage de compétences transversales aux enfants, que sont la créativité, la résolution de problème ou encore l’innovation.

Education à la permaculture

Projet basé dans le Hermel, porté par des femmes, qui consiste à former les jeunes et leur famille à la permaculture, un mode de culture qui utilise des principes d’écologie et des savoirs traditionnels, afin d’encourager le partage de connaissances et la sécurité alimentaire.

Wax Manufacturing

Un petit village dans la Békaa qui fonctionne comme un incubateur pour les agriculteurs locaux, mettant à leur disposition divers services et outils afin de développer leurs produits. Omdi va accompagner un projet particulier qui consiste à recycler la cire d’abeilles pour soutenir les apiculteurs locaux.

L’Ambassade de France au Liban et Makesense s’investissent pleinement dans le suivi et l’évolution de ces 5 nouveaux projets, porteurs d’espoir et d’avenir grâce aux efforts témoignés par la jeunesse libanaise.