En ces temps difficiles, nous sommes contraints à rester deux semaines chez soi, sans bouger, et nous découvrons soudain qu’il n’y a pas grand-chose à faire, coincé entre quatre murs. Eh bien détrompez-vous ! Nous sommes à même de tirer le maximum de profit de cette période forcée, chacun selon ses goûts et ses affinités. Libnanews a cherché pour vous des adresses intéressantes, en majorité francophones*, où il est possible de lier l’utile à l’agréable, le tout sans aucun frais !

Des films, séries et des documentaires à gogo …

Hormis les célébrissime Netflix et Youtube dont l’accès serait restreint dans certains pays afin de favoriser le télétravail, plusieurs sites proposent une variété de productions afin de divertir le public, chacun selon sa convenance.

Le site Open Culture mettent à la disposition des internautes plus de 1150 films gratuitement, classés selon plusieurs thèmes : films noirs, Hitchcock, films récompensés aux Oscars, films muets, westerns, etc. Eh oui, il n’y a pas que Netflix dans la vie ! (Cliquez ici pour accéder au site)

Si l’Histoire vous passionne, Stéphane Bern partage des épisodes en intégralité sur sa chaîne YouTube. Vous avez ainsi le choix de découvrir les émissions consacrées à Elizabeth Ière, Catherine de Médicis, Charles de Gaulle, la Reine Victoria, Jeanne d’Arc, Diane de Poitiers, Aliénor d’Aquitaine, la Princesse Palatine, Marie-Antoinette, Sissi l’impératrice, Jean de la Fontaine, Claude Monet, Mozart, Ramses II, un Homme nommé Jésus, et bien d’autres !

Les films indigènes, cela vous dit quelque chose ? Partez à la découverte d’un bel éventail de films, de documentaires ou d’animations, sur la plateforme de National Film Board du Canada. Des productions datant de 1968 jusqu’en 2018, de quoi occuper votre temps avec d’intéressantes trouvailles. (Cliquez ici)

Enfin, pour de courtes émissions de culture générale ou de divertissements, il est également profitable de visiter les pages Facebook de Culture Prime, France Culture et pourquoi pas le média Brut riches en vidéos d’information en tout genre.

Détente, en beauté et en musique !

Obligée d’annuler ses représentations jusqu’au 24 avril prochain, l’Opéra de Paris décide malgré tout de divertir son public à sa façon. Pendant six jours, ballets et opéras seront disponibles sur le site Internet de la prestigieuse maison et sur la plateforme culturelle de France Télévisions, Culturebox. (Opéra de Paris, Culturebox)

L’orchestre philharmonique de Berlin ouvre l’accès gratuitement à son hall de concert digital. Eux aussi, forcés de garder ses portes fermées jusqu’au 19 avril, ils ont espéré apporter un peu de plaisir aux personnes confinées par leurs musiques. (Berliner Philharmoniker)

Se voulant une source de réconfort durant ces moments difficiles, le Metropolitan Opera diffusera pour les amoureux de l’opéra chaque soir d’anciennes productions en streaming sur son site officiel, qui resteront disponibles chacune pendant 20 heures en ligne. (cliquez ici)

Si vous êtes plutôt fan de la musique électronique, Laurent Garnier, pionnier de l’électro en France, met en ligne sur soundcloud spécialement pour cette période de lutte contre le coronavirus, sept heures de mix à écouter chez soi. (Première partie, deuxième partie)

Des musées qui ouvrent leurs portes virtuellement

Alors que le monde semble plongé dans un confinement total, plusieurs musées, de Londres à Paris, en passant par Amsterdam, permettent des visites gratuites à 360 degrés. De quoi s’évader dans la découverte de belles œuvres sans se déplacer, ni passer par les aéroports ou les interminables files d’attente ! Voici la liste des musées concernés :

Paris : Le Louvre, le Musée Grévin, le Musée du quai Branly, le quai d’Orsay, et le musée de l’Orangerie.

Amsterdam : Le Rijksmuseum, le Musée Van Gogh.

Berlin : Le Musée de Pergame.

Italie : La Galerie des Offices à Florence, et le Musée du Vatican.

Londres : Le British Museum.

USA : J. Paul Getty Museum à Los Angeles, le Musée Guggenheim à New York, la National Gallery of Art, à Washington, DC.

Mexico : Le Musée national d’anthropologie.

Sao Paolo : Le Musée moderne MASP.

Seoul : Musée national d’art moderne et contemporain.

Par ailleurs, le site de Paris Musées met en ligne plus de 635,383 médias, des visites d’expositions virtuelles, des parcours thématiques, des dossiers variés, et plus de 150 mille images du domaine public. Une mine d’œuvres qui satisferaient les amateurs d’art et d’histoire. (Cliquez ici)

On ne cesse jamais d’apprendre …

Cela fait un certain moment que vous avez envie de vous mettre au russe ou à l’espagnol ! Eh bien il est grand temps ! Un éventail d’applications gratuites ou de sites en ligne est disponible à cette fin. De Duolingo, à 50 Langues, en passant par Loecsen et Ilanguages, il n’est jamais trop tard pour aller vers d’autres cultures et apprendre une nouvelle langue qui serait peut-être utile pour votre prochaine évasion…

Lorsque l’on évoque le terme IVY League, il y va sans dire qu’il s’agit de la qualité et de l’excellence universitaire. Ce groupe de huit prestigieuses universités privées du Nord-Est des États-Unis met en ligne 450 cours en ligne sans aucun frais, afin de permettre au public assoiffé de savoir de s’instruire en cette pénible période. (Cliquez ici).

Envie de lire ce roman que vous n’avez jamais eu le temps de lire ? Plusieurs sites mettent des ebooks gratuits, il suffit de faire une petite recherche et vous tomberez sur des milliers d’ouvrages classiques ou récents. Nous mettons à votre disposition les liens suivants : 1001 Ebooks, Ebooks gratuits, Editions Decitre, Fnac, Pearl Trees… Un portail de livres numériques, d’articles ou publications scientifiques, le tout gratuitement, est proposée par l’Académie de Toulouse, tout comme le Open Journal Editions, Persée, Cairn, etc.

A tous ceux qui préfèrent se mettre à l’art culinaire, vous pouvez essayez quelques recettes en visitant la chaîne Youtube de 750 grammes, Hervé Cusine, la Cuisine des monastères, ou bien pour tous ceux qui ne trouvent pas de temps pour cuisiner, passer par la chaîne de la Cuisine Rapide.

Enfin, en bonus, si vous désirez faire un petit retour aux sources et apprendre ce que notre mère nature nous offre comme trésors pour nous soigner, nous vous invitons à vous initier aux huiles essentielles avec le site Plante Essentielle ou bien Aroma Zone qui proposent des initiations et des fiches pratiques à télécharger à ces fins.

* Ces adresses sont pour la plupart en français avec quelques exceptions, mais souvent aussi plurilingues.

