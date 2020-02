La gamme de café « Ispirazione Italiana » est un hommage à la culture italienne du café, à son histoire et à sa diversité

Beyrouth – Liban (Février 2020) – Nespresso présente aujourd’hui Ispirazione Italiana, une gamme de café intense. Ce lancement présente également deux tout nouveaux cafés, qui viennent enrichir la gamme actuelle d’espressos et de ristrettos intenses. Cette gamme est composée de sept cafés, et elle est inspirée de la culture et des traditions de café de plusieurs villes italiennes : Rome (Roma), Florence (Firenze), Palerme, Naples (Napoli), Gênes (Genova) et Venise (Venezia).

AU-DELÀ DES CAFES

L’Italie est au cœur de l’ADN de Nespresso. L’histoire de Nespresso a commencé il y a plus de trente ans, par une idée simple mais révolutionnaire, inspirée de la machine à espresso inventée en 1905 par l’Italien Luigi Bezzera, qui souhaitait que tout un chacun ait la possibilité de créer une tasse parfaite d’espresso, comme l’aurait fait un barista en Italie. Aujourd’hui, en Italie, plus de 75 % des cafés sont dégustés à la maison et font partie intégrante de la culture italienne.[i] Pour ce lancement, Nespresso offre à ses clients la richesse des cafés artisanaux italiens, qui s’inspirent de la diversité des villes italiennes. La gamme Ispirazione Italiana souhaite recréer les espressos et ristrettos que les amateurs de café peuvent trouver en Italie, qui mêlent à la fois la créativité et le savoir-faire des maîtres torréfacteurs des différentes régions d’Italie.

ISPIRAZIONE ITALIANA : la nouvelle gamme permanente de café

Ispirazione Italiana a pour but de convier les amateurs de café au voyage parcouru par Nespresso à la découverte de l’Italie, afin qu’ils en découvrent par eux-mêmes les arômes de cafés et de cremas intense. La gamme de cafés de Nespresso évolue, leurs noms aussi, afin de mieux refléter le savoir-faire des régions d’Italie dont ils se sont inspirés. Élaboré spécialement, chaque café capture l’essence d’une ville dont il s’inspire, les influences nord-africaines épicées de Palerme ou la riche et profonde histoire de Rome ; ce sont ces petits détails qui font de cette collection un véritable délice.

Le nouveau Ispirazione Napoli :

Depuis les rues de Naples, le rituel local du café, bien établi, a inspiré notre méthode de torréfaction intense. Grâce à l’apport du Robusta, on obtient une tasse de café velouté et crémeux avec un corps équilibré et un arrière-goût agréable et amer. Un hommage au savoir-faire de la capitale italienne du café en matière de torréfaction.

Le nouveau Ispirazione Venezia :

Reliant l’Empire ottoman et l’Europe de l’Ouest, Venise possède une longue histoire d’importation de cafés du monde entier et de torréfaction experte pour équilibrer leur diversité. Une tasse de café divin, délicatement aromatique, aux éléments harmonieusement, aux notes de caramel et au corps équilibré.

Ispirazione Ristretto Italiano :

Une touche savoureuse : l’essence même de la plus pure tradition italienne en matière de consommation de café. Nous inspirant de l’ambassadeur de tous les cafés italiens, le ristretto, nous avons choisi non pas de l’imiter, mais de rechercher notre propre version et de la perfectionner. Issu d’une longue torréfaction, en partie pour le corps que cela lui confère, en partie pour l’éclat et le fruit, ce café est l’aboutissement de tout ce que nous recherchions pour cette tasse de café italien emblématique. Ce café existe également en décaféinée.

Ispirazione Firenze Arpeggio :

Ce café exquis est à l’image de l’importance de Florence sur le plan culturel : le centre de l’Italie pour toutes les influences intellectuelles. Le mode de torréfaction d’Ispirazione Firenze Arpeggio réunit ces influences en associant les notes fruitées du nord de l’Italie à des notes de cacao en provenance du Sud, aboutissant une tasse de café velouté, dense et crémeux.

Ce café existe également en décaféinée.

Ispirazione Palermo Kazaar :

Ispirazione Palermo Kazaar s’est inspiré de notre torréfaction, longue et intense, avec un contenu élevé en Robusta : les marques de cette ville du Sud. Au croisement des influences issues des traditions africaines et arabes, la ville de Palerme, multiculturelle, nous a fait rêver. Le résultat est un café exceptionnellement intense, sirupeux, boisé et épicé, couronné d’une crema épaisse et très foncée.

Ispirazione Roma :

Les arômes qui se dégagent des cafés romains traditionnels témoignent d’une riche histoire de contrastes : des goûts populaires, atténués par l’élégance de la capitale. Cette complexité se reflète dans une torréfaction subtile, une intensité équilibrée, une certaine finesse et des goûts profonds agrémentés de notes acides.

Ispirazione Genova Livanto :

Des marins sont partis de cette importante ville commerçante pour parcourir le monde, à la recherche d’une myriade d’arômes et de saveurs. Les cafés en provenance d’Amérique latine font partie des trésors qu’ils ont ramenés de leurs explorations. La torréfaction moyenne d’Ispirazione Genova Livanto réunit dans un bel équilibre toutes les saveurs rondes des cafés brésiliens, colombiens et guatémaltèques, couronnées par une note classique de caramel sucré.

Yassir Max Corpataux, Ambassadeur de Nespresso Moyen-Orient et d’Afrique (MEA) « Depuis plus de 30 ans, notre équipe composée de torréfacteurs, d’experts sensoriels, de spécialistes de l’alimentation et d’ingénieurs, s’est engagée dans cette voie pour créer une sélection de mélanges inspirés par la riche culture historique du café italien. Nous sommes heureux d’avoir pu conserver une collection permanente qui se concentre sur l’histoire riche de Nespresso et qui permet aux clients de préparer le même café que celui qu’ils trouveraient dans un bar italien. »

