Dans ce centenaire impossible, l’air impassible, j’ai voulu longuement expliquer, le Liban de toujours, et de jamais, par le truchement de versets, versés à travers le temps, en joie et douleur, en larmes et douceurs, chantés par ce poète-musicien-chanteur et grand humaniste… l’inégalable Aznavour.

Écrites pour les adonnés aux chants d’Aznavour, les muses s’éparpillent donc… arbitrairement, sans règles, sans responsabilité, sans soucis… tout comme furent la formation, la gérance et la destruction de notre cher Liban.

Quelques jeux de mots et des faits, mineurs, m’ont été permis pour appuyer la note libanaise dans sa comédie de vie si tragique. Les originales des versets sont donc « Debout en Gros » mots, tandis que mes interventions surviennent en Italique Fin.

Allons-y donc !

1920, et la scène s’éclaire sur un Grand Liban

« Qui m’aurait dit qu’un jour sans l’avoir provoqué

Le destin tout à coup nous mettrait face à face

Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe

Non… je n’ai rien oublié »

1943, et vers l’Indépendance

« Un beau matin, je sais que je m’éveillerai, Différemment de tous les autres jours, »

suivi de

« J’ai fait tant de projets

Qui sont restés en l’air

J’ai fondé tant d’espoirs

Qui se sont envolés »,



« Que je reste perdu

Ne sachant où aller

Les yeux cherchant le ciel

Mais le cœur mis en terre »

et aux années dites prospères

« Mon complet bleu, y a 30 ans que j’le porte

Et mes chansons ne font rire que moi

J’cours le cachet, je fais du porte à porte

Pour subsister, je fais n’importe quoi »

le temps des guerres civiles pour aboutir à l’Accord de Taif

« Je vous parle d’un temps

Que les moins de vingt ans

Ne peuvent pas connaître »

« Tous les deux nous avons fait des barricades

Les maquis, les commandos, les embuscades

Mon camarade »

où

« Les plus grands venaient te donner l’accolade

Ce n’était que mains serrées et embrassades

Ça donnait une impression de mascarade »

et on devra ré-inventer l’Electricité

« Tristement se démembre

Et se meurt au passé

Qui redoutant le pire

Vivait au jour le jour ».

Nous sommes déjà après 2005, marchant à grands pas vers le Tribunal S.L.

« Sur le chemin du temps perdu

Rien ne sert de courir le monde »

avec

« Laissons le monde à ses problèmes

Les gens haineux face à eux-mêmes »,



« Avec leurs petites idées,

Mieux vaut en refermer le livre

Et plutôt que de le brûler, »

et pour oublier

« Partir en redressant la tête

Sortir vainqueur d’une défaite

Renverser toutes les données, ».

Les années mortes : On a formé un Gouvernement (à ne pas confondre avec « On a marché sur la Lune »)

« Ignorant le passé

Conjuguant au futur

On précédait de soi

Toute conversation

Et donnait son avis »,



« Pour critiquer le monde

Avec désinvolture ».

Et les ministres

« Je m’voyais déjà en haut de l’affiche

En dix fois plus gros que n’importe qui mon nom s’étalait

Je m’voyais déjà adulé et riche

Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient »



et après déception

« Et ton vieux cabinet mal formé

Et tes ministres… quelle allure !

Je me demande chaque jour

Comment as-tu fait pour me plaire ?

Comment ai-je pu te faire la cour

Et t’aliéner ma vie entière ?

Comme ca, tu ressembles à… ».

A la recherche du temps perdu : On a élu un Parlement

« Du meilleur et du pire

En jetant le meilleur »,

les Uns

« J’étais le plus grand des grands fantaisistes

Faisant un succès si fort que les gens m’acclamaient debout

Je m’voyais déjà cherchant dans ma liste

Celui qui demain pourrait par faveur s’occuper de tout »,

les Autres

« On ne m’a jamais accordé ma chance

D’autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d’argent ».

Les chances manquées : On a élu un Président

« Tu es une brute et un tyran

Tu n’as pas de cœur et pas d’âme

Pourtant … »

en plus

« Si tout a raté pour moi, si je suis dans l’ombre

Ce n’est pas ma faute mais celle du public qui n’a rien compris ».

Les décennies absurdes : A la recherche d’une loi électorale puis

2015, en attendant la traite des Ordures, Organiques et Politiques, et autre chose aussi que je n’ose dire ici

« Qu’ils sont longs les jours de l’attente

Et longues sont les nuits sans toi »,

2019, la Grande Faillite

« Que t‘es triste Leb’nese

Au temps des crises fortes

Que t‘es triste Leb’nese

Quand on ne te paye plus »



« On cherche encore une banque

Mais l’envie les emporte

devises On voudrait tirer

Mais on ne le peut plus »

et… à La Révolution d’Octobre (du Liban bien sûr)

« C’est comme un jour, de soleil en ripaille,

Et de lune en chamaille,

Et de pluie en bataille »

avec

« Et nous vivions de l’air du temps »

puis« Et tous les hommes ont eu si chaud

Sur les chemins de grand soleil »

et les femmes aussi, et les foules de s’exprimer en colère

« De t’avouer que j’en ai marre

De toi et de tes commérages »

et face aux tyrans

« J’en ai assez faut bien qu’j’te l’dise

Tu m’exaspères, tu m’tyrannises

Je subis ton sale caractère

Sans oser dire que t’exagères

Oui t’exagères, tu l’sais maint’nant

Parfois je voudrais t’étrangler

Dieu.. que t’as changé en trente ans

Tu l’laisses aller, tu l’laisses aller »

2020, CORONAAAA .. et

Beyrouth : le Grand Boum, cause du Grand BOOM ! (avec mes grandes excuses, très sincères, pour les sinistrés), Beyrouth :

« Inutile beauté

Devant nos yeux déçus »

après la catastrophe du siècle, le monde entier (presque) se centre sur Beyrouth : on y a vu venir les Huns, les Ostrogoths, Vercingétorix, le dernier des Mohicans, Ali Baba, Sindbad, les Vikings et… arrivés Armées de Paix, porte-avions, porte-paroles, prêt-à-porter.. le tout, n’importe, au cri de :

« Viens voir les comédiens

Voir les musiciens

Voir les magiciens

Qui arrivent »,

« Les comédiens ont installé leurs tréteaux

Ils ont dressé leur estrade

Et tendu des calicots

Les comédiens ont parcouru les faubourgs

Ils ont donné la parade

A grand renfort de tambour

Et derrière eux comme un cortège en folie

Ils drainent tout le pays, les comédiens »

suivi de

« Ils viennent du bout du monde

Apportant avec eux

Des idées vagabondes »



et… les sinistrés de survivre avec

« ll faut savoir encore sourire

Quand le meilleur s’est retiré

Et qu’il ne reste que le pire

Dans une vie bête à pleurer »,

« Il faut savoir cacher sa peine

Sous le masque de tous les jours

Et retenir les cris de haine

Qui sont les derniers… »

et suite au départ du « beau » monde

« Quand au hasard des jours

Je m’en vais faire un tour

A mon ancienne adresse

Je ne reconnais plus

Ni les murs, ni les rues »

aux parades des responsables libanais

« Ils sont venus

Ils sont tous là

Dès qu’ils ont entendu ce cri

Elle va mourir, la … »,



« Y a même les frères du fils maudit Avec des présents plein les bras »

et les plus simples des gens

« Y a tant d’amour, de souvenirs

Autour de toi, toi la patrie

Y a tant de larmes et de sourires

A travers toi, toi la patrie »

et de se résigner

« Il me semble que la misère

Serait moins pénible au soleil »

TSL : le Verdict

« Il faut savoir quitter la table

Lorsque la farce est desservie

Sans s’accrocher, l’air pitoyable,

Mais partir sans faire de bruit »

et pour la clôturer

« Ça ne veut plus rien dire du tout ».

En Finale, le responsable, incorrigible

« Je m’voyais déjà racontant ma vie

L’air désabusé à des débutants friands de conseils »,

« J’ai tout essayé pourtant pour sortir de l’ombre

J’ai chanté le jour, j’ai fait du comique et d’la fantaisie »

et les révolutionnaires d’Octobre

« Moi, j’étais trop pur, ou trop en avance

Mais un jour viendra, je leur montrerai que j’ai du talent »

et pourtant il y a toujours eu des personnes intègres et qualifiées qui ont été écartées.

Et le bon libanais, tout seul

« Je sais qu’un jour viendra car la vie le commande

Je sais qu’un jour viendra où triste et solitaire

Je rentrerai chez nous dans un “chez nous” désert

Je rentrerai chez nous où tu ne seras pas »,

« Je fuirais laissant là mon passé

Sans aucun remords »,

et face au désespoir, à chacun son cri d’abattu

« Je marcherais vers d’autres cieux, d’autres pays »,

« Quand je pourrai repenser l’avenir

Tu (ne) deviendras pour moi

Qu’un lointain souvenir »,

« Nous n’avons pu retenir

Que des lambeaux de bonheur

S’il n’y a plus d’avenir

Il nous reste un souvenir »,

et

« Pour oublier le passé

Qu’avec moi je traîne ».

« Et moi dans mon coin

Je ronge mon frein

En voyant venir la fin ».

En finale

« Il faudra bien que je retrouve ma raison

Mon insouciance, et mes élans de joie »

Et pour terminer, parce qu’il le faut bien après tout, avec

« Je Sais » de Jean Gabin

« Toute ma jeunesse, j’ai voulu dire JE SAIS !

Seulement, plus je cherchais, et puis moins j’ savais

Maintenant, JE SAIS ! JE SAIS

QU’ON NE SAIT JAMAIS ! ».

Et, pour remédier au manque de notes reconstructives dans nos chansons, je cite ici les mots d’un grand constructeur de mon pays qui, à la suite de cette lecture m’adressa ce souhait :

« Peut être devrais-tu terminer sur une note positive: comment reconstruire le pays différemment.

Continuer de se battre pour un Liban meilleur et réinventé. Appeler à l’inventivité de la jeunesse, à l’égale citoyenneté de tous les Libanais. Un Liban qui peut redevenir un modèle pour les autres en réussissant à se débarrasser du communautarisme, du régionalisme, du tribalisme, etc…. Amitiés.

Georges Corm. »

« Dieu fasse que mon rêve

Prenne forme et relance

Pour que le beau tout recommence

A Beyrouth au mois d’août »

Hayyan Salim Haidar, Beyrouth, le 22 Août 2020.

