Fairouz, de son vrai nom Nouhad Haddad, est une icône de la musique libanaise et arabe. Née en 1935 dans le village de Jabal el Arz au Liban, elle a su conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde grâce à sa voix unique et son talent inégalé. Surnommée “La Voix Immortelle du Liban”, Fairouz est une artiste légendaire dont la carrière a marqué l’histoire de la musique arabe.

Dans cet article, nous allons explorer la vie et l’œuvre de cette grande dame de la chanson, en mettant en lumière son rôle en tant qu’icône de la musique libanaise et arabe, sa carrière légendaire entre tradition et modernité, ses chansons inoubliables dédiées à la patrie et à l’amour, ainsi que son héritage et son influence à travers le monde.

Fairouz, Icône libanaise et chantre de la musique arabe

Fairouz est considérée comme l’une des plus grandes voix de la musique arabe, et son nom est synonyme de fierté et de patriotisme pour les Libanais. Elle a commencé sa carrière en 1952 en tant que chanteuse dans un groupe de musique dirigé par les frères Rahbani, Assi et Mansour. Ensemble, ils ont créé un nouveau style de musique qui mélangeait les traditions musicales arabes avec des éléments de musique occidentale, donnant ainsi naissance à un genre musical unique appelé “tarab al-gharb” (musique arabe occidentalisée). Fairouz a rapidement gagné en popularité grâce à sa voix puissante et émouvante, ainsi que ses performances sur scène captivantes.

Au fil des ans, Fairouz a enregistré plus de 1500 chansons dans différentes langues, dont l’arabe, le français, l’anglais et l’espagnol. Ses chansons ont touché des thèmes variés tels que l’amour, la patrie, la paix et la résistance. Elle a également collaboré avec de nombreux artistes renommés, tels que Marcel Khalife, Ziad Rahbani et le compositeur égyptien Mohammed Abdel Wahab. Ses albums ont été vendus à des millions d’exemplaires à travers le monde, et ses concerts ont attiré des foules record dans des salles prestigieuses telles que l’Olympia à Paris et le Royal Albert Hall à Londres.

Entre Tradition et Modernisme

La carrière de Fairouz est marquée par un équilibre parfait entre tradition et modernité. D’un côté, elle a su préserver les racines de la musique arabe en interprétant des chansons traditionnelles et en utilisant des instruments tels que le oud, le qanun et le violon. D’un autre côté, elle a su innover et expérimenter avec de nouveaux styles musicaux, en incorporant des éléments de jazz, de rock et de musique classique occidentale dans ses chansons. Cette combinaison unique de tradition et de modernité a contribué à son succès et à sa renommée internationale.

Parmi les chansons les plus célèbres de Fairouz, on peut citer “Aatini al-Nay” (Donne-moi la flûte), “Zahrat al-Madaen” (La fleur des villes), “Ya Tayr” (Ô oiseau), “Li Beirut” (Pour Beyrouth), et bien d’autres encore. Ses chansons sont devenues des hymnes pour les Libanais et les Arabes, et sont souvent utilisées pour exprimer leur amour pour leur patrie et leur nostalgie pour leur pays natal. Fairouz a également chanté des chansons d’amour intemporelles, telles que “Kifak Inta” (Comment vas-tu), “Sa’alouni al-Nas” (Les gens me demandent), et “Habaytak Bisayf” (Je t’ai aimé en été), qui ont touché le cœur de nombreuses générations.

L’héritage de Fairouz va bien au-delà de la musique. Elle est également une figure emblématique de la culture et de l’identité libanaise, et son influence s’étend à travers le monde arabe et au-delà. Ses chansons ont été reprises par de nombreux artistes internationaux, tels que la chanteuse française Dalida et le chanteur italien Andrea Bocelli. Elle a également été honorée par de nombreux pays, dont la France, l’Espagne et l’Italie, pour sa contribution à la musique et à la culture. En 2001, elle a été nommée Ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO pour son engagement en faveur de la paix et de la tolérance.

Nouvelle preuve de son envergure mondiale, la rencontre entre le président français Emmanuel Macron et la légendaire chanteuse libanaise Fairouz a eu lieu lors de la visite d’état de Macron à Beyrouth en signe de solidarité. Ce moment a capturé l’attention de nombreux admirateurs des deux personnalités publiques. montrant le soutien de la France au Liban après les tragiques explosions du port de Beyrouth en août 2020. Sa décision de rencontrer Fairouz a ajouté une couche supplémentaire de profondeur à son voyage.

Fairouz, souvent surnommée l’ambassadrice du Liban à travers ses chansons, est une figure d’unité et de résilience pour de nombreux Libanais. Ainsi, la rencontre n’était pas simplement un moment diplomatique, mais aussi un symbole d’espoir et de solidarité.

Les photos et vidéos de Macron assis aux côtés de Fairouz dans sa maison ont fait le tour du monde. L’image de deux icônes de cultures différentes échangeant avec respect a été reçue très positivement, reflétant le potentiel de la musique et de la diplomatie à transcender les barrières politiques et sociales.

Fairouz, une actrice aussi

Fairouz est principalement connue pour sa carrière de chanteuse légendaire, mais son talent s’étendait également au cinéma où elle a démontré ses capacités d’actrice. Avec des performances marquantes, elle a contribué à plusieurs films importants, prouvant que son charisme et son expressivité ne se limitaient pas à la scène musicale. Sa présence dans l’industrie cinématographique a fait d’elle une artiste multidimensionnelle et une figure culturelle emblématique.

Fairouz, l’icône de la chanson arabe, n’est pas principalement connue pour avoir tourné dans des films. Cependant, elle a été présente dans quelques films musicaux produits. Voici une liste des films où Fairouz a joué :

Safar Barlik (1967) – Un film dramatique historique sur la Première Guerre mondiale qui a touché le Levant. Baya el Khawatim (1972) – Un drame musical romantique. Iyyam al Loulou (1980) – Un film qui met en scène des chansons et des performances de Fairouz.

En conclusion, Fairouz est bien plus qu’une simple chanteuse, elle est une icône de la musique libanaise et arabe, dont la voix et les chansons ont transcendé les frontières et les générations. Sa carrière légendaire, entre tradition et modernité, a inspiré de nombreux artistes et a laissé un héritage durable dans le monde de la musique. Ses chansons inoubliables continueront à résonner dans les cœurs de ses fans, et son influence et sa reconnaissance mondiale en font une véritable légende de la musique.