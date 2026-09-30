Simon Karam au Vatican : derrière le démenti d’une médiation, la bataille diplomatique du Liban pour le Sud

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Le déplacement de Simon Karam au Vatican pourrait sembler secondaire face aux négociations avec Israël, aux bombardements dans le Sud et aux discussions menées directement avec Washington. Il prend pourtant une autre dimension lorsqu’on regarde précisément la fonction de son visiteur. Simon Karam n’est pas envoyé à Rome comme simple diplomate : il dirige la délégation libanaise chargée de négocier avec Israël. Sa mission intervient aussi après la visite de Joseph Aoun au Vatican et alors que le processus de négociation traverse une phase difficile. L’information la plus significative tient cependant à la précision apportée par Beyrouth : le Saint-Siège doit être informé de l’état des discussions, mais il n’est pas sollicité pour en devenir le médiateur.

Ce démenti mérite davantage d’attention que l’hypothèse spectaculaire d’une médiation pontificale. Il permet de comprendre la stratégie libanaise. Beyrouth ne cherche pas à remplacer le canal américain. Il tente plutôt d’élargir l’environnement diplomatique autour de négociations dont les résultats touchent directement la souveraineté du pays, le maintien des habitants dans le Sud et l’avenir de la présence internationale. Le Vatican est ainsi sollicité pour ce qu’il peut réellement apporter : une capacité d’accompagnement politique, un intérêt constant pour le Liban et une présence concrète auprès des populations du Sud. Il ne dispose, en revanche, ni du rôle ni des leviers attribués aux États-Unis dans la négociation.

Pourquoi envoyer le négociateur lui-même ?

Le choix de Simon Karam constitue le premier élément à examiner. Si le déplacement avait uniquement pour objet d’entretenir les relations habituelles avec le Saint-Siège, le Liban disposait d’autres canaux diplomatiques. Le fait que le chef de la délégation négociant avec Israël soit chargé de cette mission indique que le contenu des discussions constitue bien le cœur du déplacement.

La séquence est également importante. Joseph Aoun s’était rendu à Rome et avait rencontré le pape le mois précédent. La visite de Simon Karam est présentée comme la continuation de ce contact. Il ne s’agit donc pas d’ouvrir soudainement un nouveau canal. Beyrouth cherche à assurer un suivi entre le niveau présidentiel et celui des négociations.

Karam doit surtout mettre ses interlocuteurs au courant de leur état réel. Cette formule prend du relief au moment où les informations disponibles sur la prochaine étape sont contradictoires. Une huitième session à Rome reste envisagée, mais les chances de la tenir en octobre apparaissent plus fragiles. La septième session n’a pas permis de résoudre les désaccords de fond. Le dossier israélien de la « ligne jaune », le retrait des forces présentes dans le Sud et la question des armes du Hezbollah restent imbriqués.

La mission au Vatican intervient donc à un moment où il existe un écart entre l’existence d’un processus diplomatique et sa capacité à produire un résultat.

C’est probablement ce que Simon Karam doit expliquer. Non pas seulement raconter qu’une négociation existe, mais exposer ce qui l’empêche d’avancer.

Le démenti d’une médiation n’est pas un détail

Beyrouth prend soin de préciser qu’il n’existe pas de demande de médiation adressée au Vatican. Cette clarification permet d’écarter une interprétation immédiate : celle d’un Liban qui chercherait un nouveau médiateur parce que le canal existant aurait échoué.

Une telle démarche aurait eu une portée politique considérable. Demander au Saint-Siège de relancer les discussions aurait signifié que l’architecture actuelle ne suffisait plus. Cela aurait également soulevé la question de la réaction américaine, puisque Washington parraine directement le processus.

Or rien dans les documents fournis ne permet de conclure à un tel changement.

Au contraire, les démarches effectuées simultanément par Nawaf Salam à Washington montrent que le gouvernement continue de considérer les États-Unis comme le principal levier extérieur capable d’agir sur Israël. Le Premier ministre demande aux Américains d’aider à faire appliquer le cadre tripartite, d’obtenir le retrait israélien et de poursuivre leur soutien à l’armée libanaise.

Le déplacement de Karam doit donc être compris en complément de cette démarche, pas en concurrence avec elle.

Le démenti protège aussi la mission du diplomate. S’il était présenté comme porteur d’une demande de médiation, chacune de ses rencontres serait interprétée comme une tentative de créer un canal parallèle. En limitant officiellement l’objet de la visite à l’information et à la coordination, Beyrouth conserve une marge diplomatique sans modifier la structure des négociations.

Cette différence est substantielle.

Le Vatican dispose déjà d’un accès particulier au Sud

Le deuxième élément concret concerne la présence du Saint-Siège au Liban. Le rôle évoqué ne se situe pas à la table des négociations mais sur le terrain, par l’intermédiaire du nonce apostolique.

Le Vatican suit directement la situation des régions méridionales et contribue, par cette présence, à soutenir les Libanais qui cherchent à rester dans leurs localités. Ce point permet de comprendre pourquoi le dossier des négociations intéresse le Saint-Siège au-delà de la seule politique internationale.

Le problème du Sud est aussi démographique.

Les bombardements détruisent des logements. Les opérations militaires rendent certaines zones difficiles à habiter. Les habitants déplacés peuvent rester durablement éloignés de leurs villages. À mesure que cette situation se prolonge, la question du retour devient plus complexe.

La reconstruction n’est donc pas seulement une conséquence du futur accord. Elle conditionne le maintien du tissu humain de la région.

Le rôle du Vatican prend ici une dimension particulière. Il ne s’agit pas de négocier une ligne militaire avec Israël, mais de suivre les conséquences humaines d’une négociation qui tarde à produire un retrait et une stabilisation.

La présence chrétienne dans le Sud fait naturellement partie de cette préoccupation. Elle ne peut toutefois être isolée du reste de la population. Les villages de la région forment un espace social mêlé, et le maintien des différentes communautés participe à la continuité territoriale du Liban.

Aider les habitants à rester sur place devient ainsi une question de souveraineté autant qu’une question humanitaire.

Ce que Karam peut expliquer au Vatican sur le blocage

Le contenu potentiel de l’exposé de Simon Karam peut être reconstitué à partir des dossiers qui bloquent les négociations, sans lui attribuer des propos que les sources ne rapportent pas.

Le premier problème est territorial. Israël conserve une présence dans le Sud. La « ligne jaune » décrite dans les informations disponibles fonctionne comme une ligne de défense avancée. Sa profondeur varie selon les secteurs. Elle vise à éloigner certaines menaces des localités israéliennes proches de la frontière.

Mais cette ligne ne règle pas la question des armes capables d’opérer depuis une profondeur supérieure. Israël cherche donc également à conserver une capacité d’action au-delà de ses positions terrestres.

Pour Beyrouth, cette logique pose un problème évident. Un retrait militaire perdrait une partie de sa portée si Israël continuait à considérer une vaste partie du territoire libanais comme une zone dans laquelle il peut intervenir librement.

Le deuxième problème concerne la séquence des engagements. Le Liban veut que le retrait israélien et le rétablissement de l’autorité de l’État avancent ensemble. Il refuse qu’un volet reste indéfiniment suspendu en attendant l’achèvement de l’autre.

Le troisième problème concerne le Hezbollah. Washington estime, selon les informations rapportées dans les fichiers, que les mesures libanaises sur les armes ne vont pas assez vite. Le Hezbollah refuse de son côté de traiter le désarmement comme un préalable détaché du retrait israélien, du retour des habitants et de la libération des prisonniers.

Le négociateur libanais se trouve donc entre plusieurs calendriers incompatibles.

C’est cette complexité que le Vatican doit comprendre s’il veut accompagner utilement le Liban.

Le vrai nœud : la simultanéité

Le mot le plus important dans la position officielle libanaise est probablement celui de réciprocité.

Nawaf Salam ne demande pas seulement l’application du cadre tripartite. Il demande que les principes de réciprocité et de progressivité deviennent des mesures concrètes. Cette formulation répond directement au risque d’un processus déséquilibré.

Beyrouth ne veut pas se retrouver dans une situation où l’État devrait remplir une longue série d’obligations tandis que le retrait israélien resterait reporté. À l’inverse, les interlocuteurs américains demandent des résultats sur la question des armes.

Le mécanisme recherché consiste donc à découper les engagements en étapes vérifiables.

Israël effectue une mesure de retrait. L’État libanais renforce son contrôle. Une vérification intervient. Une nouvelle étape commence.

En théorie, cette méthode permet de réduire la défiance. Dans la pratique, elle exige un accord très précis sur ce qui constitue l’exécution suffisante d’une étape.

Qui vérifie que l’État a effectivement rempli son obligation ? Quelles conséquences entraîne un incident ? Une frappe israélienne suspend-elle le processus ? Une découverte d’armes permet-elle à Israël de retarder son retrait ? À quel moment considère-t-on qu’une zone est effectivement placée sous l’autorité exclusive de l’État ?

Les fichiers disponibles ne donnent pas de réponses définitives à ces questions.

C’est justement pourquoi la demande de Nawaf Salam d’établir un mécanisme de vérification est importante. Le conflit ne porte plus seulement sur les objectifs finaux. Il porte sur les règles permettant d’y parvenir.

Pourquoi le Saint-Siège compte malgré son absence de la table

Le Vatican ne peut pas résoudre techniquement ces désaccords. Son intérêt pour Beyrouth se situe à un autre niveau.

Le Liban cherche à empêcher que la négociation soit réduite à un rapport de force militaire entre Israël et le Hezbollah. Dans cette configuration, l’État libanais risquerait d’apparaître comme un espace sur lequel les autres acteurs négocient plutôt que comme la partie dont la souveraineté doit être restaurée.

L’implication diplomatique de plusieurs acteurs permet de replacer l’État au centre.

Le Vatican peut défendre ce principe sans entrer dans les modalités opérationnelles du désarmement. Il peut soutenir le maintien des populations, l’intégrité territoriale et la consolidation des institutions.

Cette distinction explique pourquoi un rôle politique peut être utile sans devenir une médiation.

Elle permet également au Liban de diversifier ses soutiens. Washington possède le levier principal sur Israël. Les Nations unies apportent le cadre juridique international. L’Union européenne soutient l’armée. Le Saint-Siège peut contribuer à empêcher que la dimension humaine et institutionnelle disparaisse derrière les seules considérations militaires.

Il s’agit d’une diplomatie de complément.

L’ombre de l’après-UNIFIL

La mission de Simon Karam intervient aussi alors qu’un deuxième pilier de la sécurité du Sud devient incertain : l’UNIFIL.

La fin de la mission telle qu’elle existe aujourd’hui oblige le Liban à réfléchir à ce qui la remplacera. Les informations disponibles font apparaître deux pistes : maintenir une forme de présence internationale ou établir un nouveau dispositif doté d’un cadre juridique approprié.

Aucune solution définitive n’est encore identifiée.

Cette incertitude renforce la portée du déplacement au Vatican. Si la présence internationale diminue alors que le règlement avec Israël reste incomplet, le Sud pourrait entrer dans une période où plusieurs éléments de sécurité se fragilisent simultanément.

L’armée libanaise serait appelée à assumer davantage de responsabilités. Elle aurait besoin de moyens supplémentaires. Les mécanismes internationaux de liaison devraient être repensés. Le retrait israélien devrait être articulé avec cette transition.

Le problème n’est donc pas seulement de savoir si les négociations réussissent. Il est aussi de savoir quelle architecture existera pour appliquer leur résultat.

Le Vatican ne possède pas de réponse opérationnelle à cette question. Mais sa connaissance de la situation et son réseau diplomatique peuvent contribuer à maintenir une mobilisation internationale autour du Liban.

Dans ce contexte, informer le Saint-Siège avant que les décisions ne soient prises devient plus utile que de le solliciter une fois le dispositif déjà arrêté.

Rome, Washington et le Vatican : trois espaces à ne pas confondre

La simultanéité de plusieurs démarches peut donner l’impression d’une multiplication désordonnée des médiations. Les rôles sont pourtant différents.

Washington constitue le centre de gravité politique du processus. Les États-Unis disposent d’une relation avec Israël et participent directement à l’architecture des discussions.

Rome est le lieu envisagé pour les rencontres entre les parties. Sa fonction tient au processus de négociation lui-même.

Le Vatican constitue un troisième espace. Il n’accueille pas, dans les éléments disponibles, une négociation parallèle. Il reçoit le chef de la délégation libanaise pour comprendre où en est le processus et maintenir sa coordination avec Beyrouth.

Ces trois niveaux répondent à des besoins différents.

Les confondre conduirait à surestimer la portée de la visite de Simon Karam. Les séparer permet au contraire d’en comprendre l’utilité réelle.

Le Liban ne cherche pas nécessairement un nouveau négociateur. Il cherche davantage de partenaires capables de soutenir les principes qu’il veut préserver dans la négociation.

Le moment de la visite est plus révélateur que son protocole

L’intérêt de cette mission tient finalement moins à son caractère protocolaire qu’au moment où elle intervient.

Les négociations ne sont pas rompues, mais elles ne progressent pas suffisamment. Une nouvelle session est évoquée sans certitude. Israël maintient une présence militaire dans le Sud. Les opérations continuent. Le Hezbollah rejette plusieurs éléments du processus. Washington réclame davantage de résultats de la part de Beyrouth. L’avenir de l’UNIFIL ajoute une échéance supplémentaire.

Dans cette configuration, le gouvernement libanais a besoin d’éviter deux scénarios.

Le premier serait un tête-à-tête déséquilibré avec Israël dans lequel le rapport de force militaire déterminerait l’essentiel des résultats.

Le second serait une négociation régionale plus large dans laquelle le dossier libanais serait absorbé par les rapports entre Washington et Téhéran.

Multiplier les contacts internationaux permet de réduire, au moins politiquement, ces deux risques.

Le déplacement de Simon Karam s’inscrit dans cette logique.

Le Saint-Siège comme témoin politique de la séquence

La fonction qui se dessine est finalement celle d’un témoin diplomatique actif plutôt que d’un médiateur.

Le Vatican doit connaître les demandes libanaises, les obstacles rencontrés et les conséquences du blocage sur les habitants. Cette connaissance lui permet ensuite de prendre position avec davantage de précision dans ses propres contacts internationaux.

C’est moins spectaculaire qu’une médiation secrète. C’est aussi plus crédible au regard des informations disponibles.

Le démenti libanais concernant une demande de médiation ne diminue donc pas nécessairement l’importance de la visite. Il en définit les limites.

Simon Karam ne va pas au Vatican pour ouvrir une deuxième table de négociation. Il y va parce que la table existante ne suffit pas à elle seule à protéger tous les intérêts libanais.

Le déplacement révèle ainsi une diplomatie qui travaille sur plusieurs cercles : négocier là où les décisions militaires peuvent être influencées, maintenir le cadre des Nations unies, renforcer l’armée avec les partenaires étrangers et conserver autour du Liban des acteurs capables de défendre sa stabilité.

Le Vatican appartient à ce dernier cercle.

Son poids ne se mesurera pas à sa capacité à rédiger un accord entre Beyrouth et Israël. Il se mesurera plutôt à sa capacité à empêcher que la souveraineté libanaise, le retour des habitants et la permanence des communautés du Sud deviennent des variables secondaires d’un règlement conçu ailleurs.

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