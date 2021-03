L’université libanaise ainsi que les sphères de l’archéologie au Liban pleurent le départ du très regretté Dr. Anis Chaaya, décédé le 22 mars des suites du Covid-19. Chaaya, né en 1962 à Minet el Hosn, est titulaire d’un doctorat en Histoire et civilisation des mondes anciens de l’Université Lumière – Lyon 2, France. Il est professeur en archéologie à l’Université Libanaise, membre du Bureau Exécutif de l’ICOMOS-Liban (Conseil International des Monuments et Sites) et directeur de l’expédition archéologique de l’université libanaise au château de Jbeil / Byblos et ancien responsable du district du Nord-Liban à la Direction générale des antiquités du Liban (1996-1999).

Son départ brusque attriste sa famille, ses collègues et ses amis, notamment l’archéologue Elie Nicolas Akiki, un de ses collègues, ami et ancien étudiant, qui lui rend un hommage en vers, que nous partageons sur Libnanews. Nous en profitons pour présenter nos sincères condoléances à sa famille et ses collègues, ainsi qu’à la direction de l’UL qui a perdu un de ses piliers. Que son âme repose en paix.

Où es-tu parti ?

Me voici cette nuit

Au bord d’un vide

Me voici cette nuit

Au bord d’un océan aride

Cherchant partout

Un château irréductible

Cherchant partout

Ce visage irréversible !

La mort, chasseresse

Sépulcrale et cruelle

Enleva en toute vitesse

De ce corps, son âme immortelle

La mort s’en va, s’en vient puis s’en va …

En un clin d’œil, délivré

À Charon fils d’Érèbe et de Nyx

De l’Achéron, le fit traverser le Styx!

Contre une obole, sans pitié

L’installant à jamais

Bien au triste, bien au froid

Bien au noir à jamais

Purgatoire, attente infinie

Est-ce l’enfer, est-ce le paradis?

Est-ce le bien, est-ce le mal ?

Purgatoire, attente infernale

Un départ brutal

Choquant, fatal

Un départ, déclin

Subtil, sans fin

Ne me laissant que des souvenirs

Des châteaux, des tours à n’en plus finir

Excursions, du bon vin, des vallées et des sourires

Des frontières et des villes à franchir !

Des mémoires, des projets

Des études, des questions, des idées

On en parlait nuit et jour

Sans rien attendre en retour

Bonté, amitié, fraternité

Tu m’as tant donné

Ton souvenir, je garderai

Précieusement à jamais

Anis ! L’Ami ! Où es-tu parti ?

Il était encore tôt ! Anis

Elie Nicolas AKIKI