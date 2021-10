Cette initiative, en partenariat avec Jouzour Loubnan, consiste à offrir un certain nombre de cèdres nouvellement plantés en faveur de personnes d’origine libanaise résidant à l’étranger. S’il fallait planter un cèdre pour chacune d’entre elles, le Liban entier et peut-être une grande partie du Moyen-Orient seraient couverts de cèdres. Pour cette première année, nous comptons planter 100 cèdres qui seront attribués par loterie à 100 personnes d’origine libanaise, vivant à l’étranger et n’ayant pas de père de nationalité libanaise.

Nous croyons que le Liban est pour tous ceux qui ont des racines libanaises. Nous croyons que le Liban est redevable à chacun d’eux. Nous croyons que le Liban est un message et pas seulement un pays et qu’il se caractérise par son ouverture et sa générosité.

Le tirage aura lieu ce 22 novembre, jour de la fête de l’indépendance du Liban.

Pour participer, tous les détails sont disponibles sur ce lien Back to our Cedar Roots.

La Banque BEMO réaffirme encore une fois sa déclaration de début d’année « 2021 est l’année de l’Espérance ».

A propos de la Banque BEMO

La Banque BEMO est une banque commerciale dont les services et les activités couvrent le marché libanais et régional. Fidèle à ses principes, la Banque se concentre sur sa vision d’être la référence en Private et Corporate Banking tout en demeurant totalement engagée pour ses valeurs : l’esprit familial, le professionnalisme, l’honnêteté et le conservatisme.

