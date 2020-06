Jan Kubis estime ainsi que cette démission d’un expert décrit comme étant de renommée internationale pourrait encore aggraver la crise du Pays des cèdres et intervient alors que la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva ne prévoit aucune percée dans les négociations avec l’institution financière internationale dans les négociations entreprises avec Beyrouth.

1/2 Resignation of DG @AlainBifani , an internationally- renowned expert is a loss for Lebanon during the rapidly deepening overall crisis in the country, at the time when IMF MD @KGeorgieva doesn’t see any breakthrough in IMF negotiations with Lebanon …