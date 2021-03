Après le nouvel épisode de la crise politique et les propos du premier ministre désigné Saad Hariri, accusant le Président de la République d’exiger un tiers de blocage au sein de son gouvernement, la livre libanaise accentue sa chute au marché noir, une chute débutée en début d’après-midi après un semblant de calme relatif dans la matinée.

Pour l’heure, le taux de change de la livre libanaise face au dollar est de 12 800 LL/USD à l’achat et de 13 000 LL/USD à la vente au marché noir. Il était ce matin à 10 800 LL/USD à l’achat et à 11 000 LL/USD à la vente.

Cette chute de la livre libanaise est accompagnée par des manifestations coupant les axes de Mazraat au niveau de la Mosquée Abdel Nasser, de la Banque du Liban, à Hamra, du rond-point de Qasqas à Beyrouth et de l’axe autoroutier de la citée sportive menant à l’aéroport international de Beyrouth.

Les manifestants dénoncent la dégradation de la parité de la livre libanaise face au dollar, alors que certaines sources sécuritaires accusent certains d’entre eux d’agir dans un but politique en soutien à Saad Hariri dans son bras-de-fer avec le Président de la République

Ce genre de volatilité est normalement attribué à des manipulations du cours d’une monnaie, notent les spécialistes, qui indiquent que des plateformes illégales ont publié des informations montrant des écarts anormaux de plus de 1 000 LL par dollar en quelques minutes, suspectant des mises à jour de manière aléatoires et non confirmées. Ces mêmes sources accusent certains acteurs du marché de faire, de même pression, sur le président de la république en incitant à des manifestations.

Cette information intervient également alors que la Banque du Liban n’a pas encore mis en ligne la plateforme pourtant annoncée par le gouverneur de la banque centrale, considéré comme étant un proche de Saad Hariri et visé par des accusations de manipulation du cours de la monnaie locale, la semaine dernière.