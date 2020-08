Suite à l’explosion d’un entrepôt ce 4 août dans le port de Beyrouth et à d’importants dégâts matériels, l’Ambassade de France au Liban avait précédemment indiqué mettre en place une consultation médicale et un soutien psychologique aux victimes et à répondre aux urgences consulaires, ce 6 août. L’accueil sera prolongé jusqu’au 8 août de 9 heures à 18 heures.

Cette annonce intervient alors que le Président Français Emmanuel Macron se trouve actuellement au Liban dans le cadre d’une visite exceptionnelle suite à la catastrophe du port de Beyrouth.

Le texte du SMS adressé aux expatriés présents au Liban.

L espace accueil pour les Francais est maintenu ouvert, 7 et 8 aout de 9h à 18h. Consultation médicale, soutien psychologique, urgences consulaires

De source consulaire, on indique que plusieurs victimes sont actuellement à déplorer, des morts, des blessés et des disparus. Pour l’heure, aucun chiffre ou nom n’a été officialisé pour respect aux familles des victimes dont certaines n’ont pas encore été informées de la perte de leurs proches.

Pour rappel, le bilan actuel, toujours provisoire, fait état de 137 morts, plus de 100 disparus et de plus de 5000 personnes blessées des suites de l’explosion qui s’est déroulée ce 4 août aux environs de 17 heures.

Le président français en déplacement au Liban Emmanuel Macron, 2 jours après l’explosion, a annoncé l’envoi d’une équipe de gestion du risque chimique ainsi que des enquêteurs afin d’aider les autorités libanaises à déterminer l’origine de l’incident. am