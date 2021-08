Le conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé le mandat de la FINUL pour une année supplémentaire, indique la représentante du Liban aux Nations-Unies, Amal Mudallali. Elle remercie à ce titre particulièrement la France.

Pour rappel,

la FINUL – qui est une force internationale de maintien de la paix de l’Organisation des Nations unies – a été créée le 19 mars 1978 par la résolution 425 du Conseil de Sécurité de l’ONU et a vu depuis son mandat être renouvelé année après année.

Elle est déployée au Sud Liban suite à l’opération israélienne intitulée Litani et avait pour objet de supprimer la présence armée palestinienne sur la zone qui menait de nombreuses opérations contre la Galilée.

Elle a également pour objet d’aider le gouvernement libanais à rétablir ses prérogatives sur place.

Selon son mandat, les militaires présents au sein de cette institution internationales doivent ainsi:

Confirmer le départ des troupes israéliennes du sud du Liban

Rétablir la paix et la sécurité internationale

Aider le gouvernement libanais à restaurer son autorité effective dans la région.

Sa principale mission aujourd’hui est de veiller à ce que les 2 partis respectent les résolutions 425, 426 et 1701 du Conseil de Sécurité de l’ONU. C’est sur la base de ses observations que sont présentés, par le Secrétaire Général de l’ONU, les rapports faisant état des violations de ces résolutions. On peut notamment citer le cas des survols quasi-quotidien par les avions israéliens du territoire libanais en violation de la résolution 1701 et aujourd’hui les bombardements aériens israéliens menés contre des positions en Syrie depuis l’espace aérien du Pays des Cèdres.

Pour sa part, Israël estime que ces survols sont nécessaires, indiquant qu’en dépit de la présence de la FINUL, des éléments armés dont ceux du Hezbollah sont toujours présents au Sud du Litani.

La Force intérimaire des Nations Unies (FINUL) au Liban

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն