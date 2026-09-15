Dans les coulisses : le report de Rome cacherait un désaccord de fond sur l’exécution de l’accord

- Advertisement -

55

Lire l'article Stop

Le report de la huitième séquence de négociations entre le Liban et Israël, initialement attendue à Rome en septembre 2026, donne lieu à deux récits sensiblement différents dans la presse du 15 septembre. Le premier, relayé notamment par Al Joumhouria, présente le décalage vers octobre comme un ajustement de calendrier qui ne remet pas en cause le processus. Le second, développé par Al Liwaa, estime que ces explications masquent une difficulté beaucoup plus sérieuse : les négociateurs n’auraient pas réussi à s’entendre sur les critères permettant de vérifier l’application des arrangements discutés sur le terrain.

La version officielle privilégie un problème de calendrier

Al Joumhouria du 15 septembre 2026 rapporte les explications d’une source diplomatique selon laquelle le report ne signifie « en aucune manière » que les négociations sont entrées dans une phase de paralysie. Les contacts se poursuivent sous parrainage américain. Washington préparerait notamment une rencontre entre les représentants diplomatiques libanais et israélien, tandis que les discussions continuent pour fixer une nouvelle date à Rome.

Selon cette source, plusieurs éléments de calendrier expliquent le report. Les fêtes juives compliquent la disponibilité de la partie israélienne. L’Assemblée générale des Nations unies mobilise également les diplomaties concernées. Enfin, le Liban doit participer à la réunion de Paris consacrée au soutien à son armée. L’accumulation de ces échéances aurait rendu préférable un décalage vers octobre.

La même source insiste sur un point important : les négociations auraient désormais dépassé le stade où il fallait simplement obtenir l’acceptation du dialogue. Le cadre existerait et les contacts seraient devenus réguliers. Le problème serait maintenant de transformer ce processus en mesures concrètes.

Cette présentation donne donc au report une portée relativement limitée. Les discussions continuent. Washington reste engagé. Rome est différée, mais non abandonnée.

Al Liwaa conteste cette explication et renvoie à l’échec de la précédente réunion

Al Liwaa du 15 septembre 2026 propose une lecture nettement plus critique. Le journal considère que les raisons avancées pour expliquer le report manquent de force. Les fêtes juives, l’Assemblée générale des Nations unies et la réunion de Paris étaient connues longtemps à l’avance. Elles ne constitueraient donc pas, selon sa lecture, des événements imprévus capables d’expliquer à eux seuls le report d’une négociation aussi sensible.

Le quotidien renvoie plutôt à la réunion précédente de Rome, tenue le 6 août. Celle-ci aurait révélé l’impossibilité de parvenir à une conception commune des critères de vérification de l’application dans les zones expérimentales.

Cette confidence est beaucoup plus importante que la question du calendrier. Elle signifie que le désaccord ne porterait plus principalement sur l’opportunité de négocier, mais sur la manière de savoir si chaque partie respecte effectivement ce qui a été convenu.

Al Liwaa interprète donc le report comme la conséquence d’un problème opérationnel non résolu. Les négociateurs seraient capables de discuter d’un cadre général, mais pas encore de s’entendre sur les mécanismes qui permettraient de le traduire sur le terrain.

Il faut néanmoins conserver la distinction entre information et interprétation. Le journal développe cette lecture à partir de ses sources et de son analyse. Le corpus ne contient pas de déclaration officielle américaine ou libanaise reconnaissant publiquement que la réunion de Rome a été reportée en raison de l’échec des discussions sur la vérification.

Le véritable problème serait de savoir qui certifie que les engagements ont été respectés

Al Joumhouria apporte paradoxalement plusieurs éléments qui donnent du poids à l’hypothèse d’Al Liwaa. Sa source diplomatique explique que les dossiers les plus sensibles restent précisément le retrait israélien, les mécanismes de vérification, les arrangements sécuritaires et les armes du Hezbollah.

Les négociations auraient progressé sur certains aspects techniques et sur le principe de secteurs expérimentaux. Mais elles n’auraient pas encore produit de règlement définitif sur ces questions.

La difficulté est facile à comprendre. Un accord politique peut prévoir qu’Israël se retire d’un secteur et que l’armée libanaise y prenne position. Mais il faut ensuite répondre à plusieurs questions très concrètes.

Comment déterminer que le retrait israélien est complet ? Comment vérifier que l’armée libanaise exerce réellement le contrôle du secteur ? Comment établir qu’aucune autre organisation armée ne s’y réinstalle ? Qui effectue cette vérification ? Que se passe-t-il si les deux parties présentent des versions contradictoires ?

Ces questions peuvent paraître techniques. Elles sont en réalité au cœur de tout l’accord.

Un mécanisme de vérification jugé insuffisant par Israël pourrait lui permettre de refuser un retrait. Un mécanisme jugé trop intrusif par le Liban pourrait être considéré comme une limitation de sa souveraineté. La composition de l’organe chargé de contrôler l’application devient donc elle-même un enjeu de négociation.

Les « zones expérimentales » seraient devenues le véritable test

Al Joumhouria du 15 septembre 2026 fournit sur ce point l’une des confidences diplomatiques les plus intéressantes du corpus. Selon sa source, les « zones expérimentales » seraient désormais le véritable moyen de mesurer le sérieux du processus.

L’idée consiste à éviter de chercher immédiatement un règlement global applicable à l’ensemble du Sud. Les parties commenceraient par un nombre limité de secteurs. Un modèle pourrait y être testé : retrait israélien, déploiement de l’armée libanaise et vérification de la nouvelle situation.

Si ce mécanisme fonctionne, il pourrait être reproduit progressivement ailleurs.

Cette approche présente un avantage diplomatique évident. Elle permet de vérifier la faisabilité d’un accord sans obliger les deux parties à régler immédiatement tous leurs désaccords. Un succès local créerait un précédent. Il pourrait ensuite servir de modèle pour des zones plus vastes.

Mais la même logique peut produire l’effet inverse. Un échec dans la première zone expérimentale pourrait bloquer l’ensemble du processus. Si Israël considère que les garanties sont insuffisantes ou si le Liban estime que le retrait n’est pas réellement exécuté, chaque partie pourrait utiliser cet échec pour refuser l’étape suivante.

Al Joumhouria résume le problème autour d’une question essentielle : qui effectue le premier mouvement ?

Le Liban veut voir Israël se retirer. Israël veut des garanties avant de se retirer. La médiation américaine doit donc construire un enchaînement suffisamment précis pour que chaque partie accepte d’agir sans considérer qu’elle prend seule le risque.

Le rôle de l’armée libanaise devient déterminant

Cette mécanique explique pourquoi l’armée est devenue centrale dans les négociations. Son déploiement doit fournir au Liban la traduction concrète du retour de la souveraineté. Dans le même temps, il doit fournir à Israël une garantie qu’une zone évacuée ne redeviendra pas un espace militaire du Hezbollah.

Al Joumhouria estime ainsi que l’entrée de l’armée dans les secteurs faisant l’objet d’un accord possède une portée qui dépasse la sécurité. Elle doit prouver que l’État est capable de transformer le principe de souveraineté en présence réelle.

Cette logique rejoint directement la réunion de Paris consacrée au soutien à l’armée. Les deux dossiers ne sont donc pas séparés. Les moyens demandés à Paris doivent aider l’armée à remplir les missions qui lui seraient confiées dans le cadre des négociations.

C’est également ce qui explique la possible conditionnalité américaine des aides. Washington peut difficilement demander à l’armée de prendre davantage de responsabilités sans renforcer ses capacités. Mais il peut aussi vouloir vérifier que les moyens accordés conduisent effectivement à un contrôle accru de l’État.

Le succès d’une zone expérimentale aurait ainsi trois conséquences simultanées : faciliter un retrait israélien, renforcer la position diplomatique du Liban et justifier de nouvelles aides à l’armée.

Le report pourrait aussi offrir à Israël du temps pour modifier le terrain

C’est ici qu’apparaît le principal danger du décalage vers octobre. Al Joumhouria du 15 septembre 2026 consacre un article entier à l’hypothèse d’une extension du dispositif israélien autour de Nabatiyeh et des hauteurs voisines. Le journal craint que le temps séparant les deux réunions ne soit pas neutre.

Chaque semaine supplémentaire peut permettre la création de nouveaux faits accomplis.

Le quotidien évoque notamment Ali al-Taher et la possibilité que la pression se déplace vers Nabatiyeh, puis vers les hauteurs d’Iqlim al-Tuffah, Jabal al-Rayhan, Kfarhouna et Machghara. Il ne présente pas cette évolution comme certaine. Il s’agit d’un scénario élaboré à partir des mouvements observés et des analyses d’experts militaires.

La question est toutefois directement liée aux négociations. Si la situation territoriale change entre deux réunions, les paramètres de la discussion changent eux aussi.

Une zone qui n’était pas au centre du dossier en août peut le devenir en octobre. Un nouveau point de contrôle peut créer une nouvelle exigence de retrait. Une destruction supplémentaire peut rendre le retour des habitants plus difficile.

Le temps diplomatique devient donc une variable militaire.

Washington considérerait néanmoins le délai comme une période de préparation

La source diplomatique d’Al Joumhouria présente une lecture opposée. Selon elle, Washington ne considère pas le report comme un vide. Les États-Unis chercheraient à utiliser cette période pour réorganiser les éléments de la négociation.

La rencontre entre les représentants diplomatiques à Washington prend alors une importance particulière. Elle permettrait de maintenir un contact direct tout en poursuivant les discussions sur les secteurs expérimentaux, le déploiement et la vérification.

L’administration américaine chercherait surtout à empêcher que les désaccords ne sortent du cadre diplomatique.

Cette fonction de Washington est importante. Les États-Unis ne cherchent pas seulement à produire un accord final. Ils tentent aussi de maintenir un processus permettant de contenir les crises successives.

La diplomatie devient donc un mécanisme de gestion du conflit autant qu’un moyen de le résoudre.

Mais Al Joumhouria reconnaît lui-même la limite de cette stratégie. Une accumulation d’opérations militaires peut rendre la reprise des négociations plus difficile. Plus les faits changent sur le terrain, plus les positions politiques se durcissent.

Les élections israéliennes constituent une autre explication au ralentissement

Al Sharq du 15 septembre 2026 rapporte les déclarations de David Schenker, ancien responsable américain chargé du Proche-Orient. Celui-ci estime que le cadre entre le Liban et Israël ne sera probablement pas définitivement réglé avant les élections israéliennes prévues en octobre.

Selon lui, les réunions actuelles servent surtout à maintenir le processus en vie.

Cette analyse offre une autre clé de lecture. Même si les problèmes techniques étaient résolus, le gouvernement israélien pourrait hésiter à prendre des décisions importantes avant une échéance électorale.

Un retrait territorial ou une concession dans une négociation avec le Liban peut devenir un enjeu de politique intérieure israélienne. Les responsables concernés peuvent donc préférer reporter les décisions les plus sensibles.

Schenker estime néanmoins que des développements restent possibles ensuite. Il évoque notamment des échanges de prisonniers et un retrait israélien de certains secteurs. Il insiste surtout sur le rôle de l’armée libanaise et sur la nécessité d’un mécanisme américain permettant de contrôler l’exécution.

Ses propos rejoignent donc précisément le cœur du problème identifié par Al Liwaa : la vérification.

Le désaccord ne porterait donc plus sur le dialogue, mais sur la transformation du dialogue en actes

La confrontation entre les deux récits permet finalement de préciser ce qui se joue derrière le report.

La version la plus rassurante affirme que le calendrier diplomatique impose simplement un délai. Les négociations restent actives et Washington continue son travail.

La version d’Al Liwaa affirme que le report révèle l’échec de la précédente réunion à définir un mécanisme commun de vérification.

Ces deux explications ne sont d’ailleurs pas totalement incompatibles. Un calendrier chargé peut fournir une occasion de reporter une réunion alors qu’un désaccord technique majeur reste à résoudre.

Les informations d’Al Joumhouria montrent en effet que la vérification fait bien partie des questions non réglées. Elles confirment également que les zones expérimentales sont devenues centrales. Ce que le corpus ne permet pas d’établir avec certitude, c’est que ce désaccord constitue à lui seul la cause du report.

La confidence la plus solide est donc plus précise : le processus n’est pas officiellement interrompu, mais les négociateurs butent encore sur la manière d’exécuter et de vérifier les engagements dans les zones expérimentales.

Le prochain indicateur à surveiller sera ainsi moins la simple annonce d’une nouvelle date à Rome que le contenu de la prochaine réunion. Si elle produit un mécanisme détaillé précisant l’ordre du retrait israélien, le déploiement de l’armée et l’autorité chargée de vérifier les engagements, le principal obstacle décrit par les journaux aura été franchi. Si ces questions restent ouvertes, le retour à Rome pourrait maintenir le dialogue sans rapprocher réellement les parties d’un accord.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux