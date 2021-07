Les lauréats du programme NAFAS révélés !

L’Institut français, l’Association des Centres culturels de rencontre et l’Institut français du Liban sont heureux d’annoncer la liste des artistes et professionnels de la culture sélectionnés dans le cadre du programme NAFAS, 100 résidences d’artistes libanais en France. Ce programme d’urgence est mis en œuvre avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture et six collectivités territoriales partenaires (Régions Sud, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la Ville et la Métropole de Lyon) pour apporter une réponse à la situation critique des artistes au Liban.

NAFAS : un souffle pour les créateurs libanais

Annoncé au mois de mars 2021, le programme d’urgence NAFAS s’est donné pour objectif d’inviter 100 artistes et professionnels de la culture en résidence en France. Grâce au soutien et à la collaboration de plus de cinquante partenaires, le programme offre aux artistes libanais une parenthèse de création en France et renforce les liens culturels entre les deux pays.

Une sélection reflet de la diversité

Quinze disciplines artistiques sont représentées au sein du programme NAFAS, à travers des projets portés par une variété d’artistes, émergents et/ou confirmés, et issus de différents contextes géographiques.

La sélection a été réalisée par les structures hôtes partenaires et des représentants du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de la Culture, de l’Institut français à Paris et au Liban, et de l’Association des Centres culturels de rencontre. Une attention particulière a été portée au parcours professionnel du candidat, à la qualité du projet, son adéquation avec la structure hôte, et au protocole de travail envisagé.

100 artistes libanais en France en 2021

L’ensemble des lauréats sélectionnés dans le cadre de NAFAS réaliseront leur résidence avant l’été 2022 pour des durées allant de deux semaines à trois mois. Ces lauréats viennent s’ajouter aux quinze artistes ayant bénéficié d’une résidence à l’automne 2020.

Une sélection complémentaire réalisée avec le soutien du comité français des Villes créatives de l’UNESCO et d’autres partenaires sera annoncée ultérieurement.

Co-financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, ce programme est mis en œuvre par un consortium de partenaires composé de l’Institut français (chef de file), de l’Association des Centres culturels de rencontre et de l’Institutfrançais du Liban.

Il est réalisé avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), des collectivités territoriales (Régions Sud,Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la Ville et la Métropole de Lyon), le comité français des Villescréatives de l’UNESCO (Villes d’Angoulême, Enghien-les-Bains, Limoges, Lyon, Metz), et en partenariat avec plus de quarantestructures hôtes.

Liste des lauréats NAFAS

Dispositif de l’Institut français

ATLAS – CITL (Arles)

BARMAKI Bruno – Traduction

BERRO Ghazi – Traduction

MATAR Mohamed – Traduction

Fondation Camargo (Cassis)

HAMDAN Alia – Pluridisciplinaire

KHODR Nesrine – Arts visuels

Les Rencontres à l’échelle – B/P (Marseille)

MATTA Dima – Théâtre

SERHAL Petra – Pluridisciplinaire

Seconde Nature – Zinc x 3bisf (Aix-en-Provence)

SALAMEH Ghassan – Commissariat d’exposition

Villa Noailles (Hyères)

KISHLI Mohamad – Mode

Diaphane x FRAC Picardie (Clermont-de-l’Oise / Amiens)

EL HAKIM Laetitia – Pluridisciplinaire

IMA-Tourcoing (Tourcoing)

GHOSN Ghadi – Bande dessinée

bd BOUM – Maison de la BD (Blois)

YASSIN Wissam – Bande dessinée

La Pratique (Vatan)

YASSINE Khouloud – Danse / Performance

La Métive (Moutier-d’Ahun)

RAFEI Rania – Cinéma

Villa Bloch (Poitiers)

ASMAR Pascale – Cinéma

Les Ateliers Frappaz (Villeurbanne)

AKYüZ Abdulnur – Danse / Performance

Les SUBS (Lyon)

BOUSTANY Yara – Danse / Performance

Cité internationale des arts (Paris)

BOULOS Myriam – Photographie

EZZEDDINE Anis – Mode et performance

HACHEM Pascal – Arts visuels

KASSIR Liana – Cinéma

MOURAD Selim – Cinéma

Dispositif de l’Association des Centres culturels de rencontre

Abbaye aux Dames, la cité musicale (Saintes)

ABOU DIAB Wajdi – Musique

Abbaye Royale de Fontevraud (Fontevraud), Abbaye de Noirlac (Bruère-Allichamps)

CHAYA Jinane – Arts sonores

Abbaye Royale de Fontevraud (Fontevraud), Abbaye de Sylvanès (Sylvanès)

ELYA Francis – Musique

Abbaye de Sylvanès (Sylvanès)

EL CHOUFANI Elie – Musique et performance

Abbaye aux Dames, la cité musicale (Saintes), IMEC (Saint-Gremain-la-Blanche-Herbe), CCR Ambronay (Ambronay)

BAKHACHE Bassem – Gestion culturelle

CCR Ambronay (Ambronay), Château de Goutelas (Marcoux)

CHELHAOUI Frida – Musique

Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (Villeneuve-lez-Avignon)

JABER Yehia – Théâtre

KHODR Christelle – Théâtre

RIHANE Anjo – Théâtre

Château de Goutelas – Centre culturel de rencontre (Marcoux)

MAALOULI Perla Joe – Musique et performance

Château de l’Esparrou (Canet-en-Roussillon)

KHALIFE Donna – Musique

KHOURY Christelle – Création numérique

Cité du Mot (La Charité-sur-Loire)

ABOU JALAD Violette – Poésie

ZIADEH KARAM Danielle – Photographie et livre

IMEC – Abbaye d’Ardenne (Saint-Germain-la-Blanche-Herbe)

BUCHAKJIAN Gregory – Arts plastiques

Les Dominicains de Haute-Alsace (Guebwiller)

EL HAJJ Akram – Musique

La Fondation Les Arts Florissants – William Christie (Thiré)

IBRAHIM Paola – Musique

La Maison Maria Casarès (Alloue)

DAMIEN Etienne – Théâtre

HAJJ ALI Hanane – Théâtre

La Saline royale (Arc-et-Senans)

GHORAYEB Samer – Arts visuels

Le dispositif de l’ACCR offre trois résidences itinérantes (Frida Chelhaoui, Jina Chaya et Francis Elya) et une résidence en duo (Anjo Rihane et Yehia Jaber

Dispositif de l’Institut français du Liban

Arts en résidence – Maison Salvan (Labège), Centre d’arts Fernand Léger (Port de Bouc), Finis terræ – Centre d’art insulaire (île d’Ouessant) et thankyouforcoming (Nice)

ABI KHALIL Amanda – Commissariat d’exposition

Centre Intermondes (La Rochelle)

STANDJOFSKY Michele – Bande dessinée et illustration

TABET Lara – Photographie

YARED Hyam – Littérature

GENADRY Danièle – Pluridisciplinaire

CHALABI Fares – Pluridisciplinaire

KASKAS Sarah – Cinéma

EL KHAZEN Raed – Musique

Cité internationale des arts x CNC (Paris)

RAHBANI Karim – Cinéma

Groupe Ouest x CNC (Plounéour-Trez)

SAWMA Cynthia – Cinéma

Institut français x Cité internationale des arts (Paris)

KESERWANY Noel – Cinéma

EL KHOURY Jad – Street art

LyonBD (Lyon)

HAKIM Kamal – Bande dessinée

KRAYTEM Mohamad – Bande dessinée

Villa Gillet (Lyon)

AMMOUN Camille – Littérature

CACHARD Valérie – Littérature

NEF Animation (Fontevraud-l’Abbaye)

FATTOUH Nicolas – Cinéma

Séries Mania (Lille)

CHAYA Farah – Séries TV

Théâtre National de Bretagne (Rennes)

AKIKI Josef – Théâtre

MOUSSA Daniel – Théâtre

BON MATAR Jana – Théâtre

AL SEBLANY Zyad – Théâtre

