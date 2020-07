Le conseil des ministres se réunit au Palais Présidentiel de Baabda en la présence du Président de la République, le Général Michel Aoun, avec 8 dossiers à l’ordre du jour.

Il s’agit notamment de nommer les membres du conseil de l’Electricité du Liban sur proposition du Ministre de l’Energie et des Ressources Hydrauliques Raymond Ghajjar et d’accepter ou de révoquer la démission du directeur du ministère des Finances Alain Bifani. Pour rappel, le ministre des Finances Ghazi Wazni aurait menacé de démissionner si la démission d’Alain Bifani était refusée.

Pour sa part, les ministres de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques, des Finances, de l’Économie et du Commerce ont présenté une proposition visant à combler le déséquilibre entre la demande et l’offre de produits pétroliers sur le marché domestique.

Concernant le dossier du secteur public de l’électricité, alors que le Liban a été confronté à une importante pénurie cette semaine, le ministre de l’énergie a dévoilé un projet de loi visant à modifier la loi 462 date 2-9-2002 portant sur la réglementation du secteur de l’électricité pour prendre les décisions appropriées à ce sujet.

Le Ministre de l’économie Raoul Nehmé aurait également demandé une modification du prix du pain qui passerait ainsi de 1500 LL à 2000 LL pour le paquet de 900 grammes.

Le Ministre des Finances aurait également demandé à ce que les contrats d’audit financier puissent être acceptés à l’exception de celui concernant l’audit détaillé de la Banque du Liban, un autre sujet à controverse.

