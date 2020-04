Les banques auraient décidé d’instaurer une parité de 2 600 LL/USD sur les comptes de moins de 5 millions de livres libanaises ou de 3 000 USD. indiquent certaines sources médiatiques.

Ainsi, selon la circulaire, les comptes libellés en dollars pourraient être rendus disponibles contre des livres libanaises à hauteur de cette parité désormais déterminée. De même, les personnes détenant des comptes libanaises pourront les échanger en dollar à ce niveau paritaire.

Pour l’heure, les personnes possédant des comptes au-delà de 3000 USD ou de sa contrevaleur en livre libanaise continueront à bénéficier du taux de change officiel soit de 1507 LL/USD, tout comme les importateurs de produits essentiels.

Cette annonce intervient alors que la Banque du Liban (BDL) a publié la semaine dernière 2 circulaires, l’une instaurant une plateforme pour déterminer une nouvelle parité entre monnaie locale et livre libanaise et l’autre instaurant ce mécanisme de retrait.

Certains experts indiquent que cette parité équivaut à un haircut ou décote sur les comptes libellés en livre libanaise qui constituent la majorité des dépôts pour les petits comptes alors que ces sommes étaient bloquées depuis l’instauration d’un contrôle des capitaux, début novembre, par l’Association des Banques du Liban (ABL) et non les autorités de tutelle, ministère des finances ou Banque du Liban. Cette procédure de contrôle des capitaux avait été invalidée les tribunaux libanais après plusieurs plaintes, cependant non rendues publiques. Le Procureur financier, le juge Ali Ibrahim était allé jusqu’à menacer de geler les avoirs de plusieurs banques et de leurs dirigeants. Le procureur de la république Ghassan Oueidat avait cependant invalidé cette décision.

Face à l’impossibilité de légaliser le système de contrôle des capitaux en raison de l’opposition de certains partis donc le Mouvement Amal, la Banque du Liban, en raison des liens étroits entre son gouverneur Riad Salamé et l’Association des Banques, a décidé de mettre en place ce mécanisme.