Les autorités libanaises indiquent que seulement 705 personnes indiquent avoir soufferts d’effets secondaires suite à l’injection du vaccin Pfizer BioNTeck au Liban selon une étude effectuée entre le 14 février au 31 mars 2021.

94% des cas seraient considérés comme étant “non-sérieux”, 4.4% des cas ont fait l’objet d’un suivi soit un total de 31 personnes. Parmi eux, 0.6% des cas étaient considérés être importants, soit 4 cas et 1.6% sérieux soit 11 cas. Sur ces 11 derniers cas, 5 seraient décédés et 6 ont été hospitalisés selon les auteurs du rapport. Une enquête serait en cours pour déterminer les causes de ces décès. 9 d’entre eux étaient âgés de plus de 75 ans et 2 entre 18 et 44 ans.

Sur les cas hospitalisés, 3 personnes ont souffert de troubles nerveux, un d’une allergie sévère, un autre d’une réaction immunitaire sévère et un dernier cas d’une désaturation en oxygène.

Les 5 personnes décédées seraient âgées de plus de 75 et souffraient de co-morbidité.

Parmi les symptômes, des douleurs généralisées pour 31.7% des cas ayant fait l’objet d’un suivi, 21.9% ont ressenti de la fièvre, 17.1% des douleurs au niveau de l’injection, 16.6% des maux de tête et une pyrexie pour 14.6% d’entre eux.

64.4% des cas rapportés concernaient des femmes et 35.6% des hommes.