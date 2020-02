Aujourd’hui, au cours d’une conférence de presse tenue au siège de la Délégation de l’Union européenne au Liban, l’Ambassadeur Ralph Tarraf et Mme Gisèle Khoury-Kassir, Présidente de la Fondation Samir Kassir, ont lancé la 15ème édition du “Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse” en présence d’anciens lauréats du Prix et de représentants des médias libanais.

Le “Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse”, décerné depuis 2006 par l’Union européenne, rend hommage au journaliste et écrivain libanais Samir Kassir assassiné en 2005. Le Prix a attiré depuis sa création près de 2 500 candidats parmi les journalistes du Moyen-Orient, du Golfe et d’Afrique du Nord.

L’ambassadeur Tarraf a réaffirmé l’engagement pris par l’Union européenne il y a 15 ans de poursuivre la lutte de Samir Kassir pour la liberté d’expression et une presse libre indépendante. Il a ajouté que “la liberté d’expression est au cœur des valeurs de l’Union européenne, et nous sommes fermement déterminés à défendre les médias indépendants et à protéger la liberté de la presse et le pluralisme des médias.”

Et Mme Khoury d’ajouter : « Aucun pays ne peut relever les vrais défis auxquels sont confrontées nos sociétés sans transparence et sans liberté de pensée et liberté d’expression. Les régimes autocratiques prétendent assurer la stabilité. Nous n’acceptons pas le choix factice entre la stabilité et la liberté », en rappelant que Samir Kassir, dès 1995, avait appelé les citoyens de la région à briser « le mur du silence ».

Le concours est ouvert aux candidatures en provenance des pays du pourtour méditerranéen, du Moyen-Orient et du Golfe jusqu’au 1er avril 2020. Trois prix seront décernés :

– Meilleur article d’opinion

– Meilleur article d’investigation

– Meilleur reportage audiovisuel d’information

Les contributions doivent être axées sur un ou plusieurs des thèmes suivants : l’État de droit, les droits de l’homme, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la liberté d’expression, le développement démocratique ou la participation citoyenne. Le lauréat dans chacune des trois catégories recevra un prix de 10 000 €.

Le jury sera composé de sept membres votants de médias arabes et européens, et d’un observateur représentant l’Union européenne. Les noms des membres du jury seront communiqués le jour de la cérémonie de remise des prix, qui se tiendra le 2 juin 2020 à Beyrouth, 15 ans exactement après l’assassinat de Samir Kassir.

Le règlement du concours, les formulaires d’inscription et les détails du dossier de candidature sont disponibles sur le site www.prixsamirkassir.org.

Informations pour les candidats

Les formulaires de candidature dûment remplis avec tous les documents soumis doivent être envoyés au plus tard le 1er avril 2020 par application électronique sur le site www.prixsamirkassir.org.

Règlement

Le concours est ouvert aux journalistes de la presse écrite (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, imprimée ou en ligne) ou audiovisuelle (chaînes de télévision, sociétés de production, télévision en ligne). La liste des pays éligibles est disponible sur le site du prix.

Les candidats doivent soumettre un article d’opinion ou un article d’investigation ou un reportage audiovisuel sur un sujet traitant de l’Etat de droit, les droits de l’homme, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la liberté d’expression, le développement démocratique et la participation citoyenne.

L’article doit avoir été publié dans un organe de presse d’un des pays cités ci-dessus ou d’un des Etats membres de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède).

L’article soumis au concours ne doit pas dépasser les 25 000 signes. Il doit avoir été publié entre le 15 mars 2019 et le 15 mars 2020.

Le reportage audiovisuel d’information doit avoir été diffusé sur une chaîne de télévision hertzienne, numérique ou en ligne, dans un des pays cités ci-dessus ou un des pays membres de l’Union européenne.

Le reportage soumis au concours ne doit pas dépasser les 7 minutes. Il doit avoir été diffusé ou mis en ligne entre le 15 mars 2019 et le 15 mars 2020.

Les candidats aux catégories « Article d’opinion » et « Article d’investigation » ne peuvent concourir qu’à titre individuel. Les candidats à la catégorie « Reportage audiovisuel d’information » doivent être les producteurs ou les réalisateurs du reportage, et peuvent concourir individuellement ou bien en binôme (producteur et réalisateur).

Le gagnant de chacune des trois catégories remportera un prix d’un montant de 10 000 €.

Toutes les conditions et clauses du règlement du concours sont disponibles sur le site : www.prixsamirkassir.org.

Inscrivez-vous avant le 1er avril 2020.

Pour plus d’informations : [email protected] – Tél: +32 496 129539.