Un homme d’âgé de 30 ans, originaire de Bab el Tabbaneh et désigné par ses initiales A.F.T., est décédé à l’hôpital d’Al Nini au Nord du Liban après avoir été blessé lors des incidents qui ont eu lieu durant la nuit de mercredi à jeudi, indique l’Agence Nationale d’Information.

Pour l’heure, le calme semble être revenu à Tripoli, après d’importants incidents qui ont eu lieu, pour la 3ème journée consécutive.

Pour rappel, plus de 220 personnes ont été blessées au 3ème jour d’affrontement à Tripoli entre FSI, Armée Libanaise et manifestants, indique une dépêche de l’Agence Nationale d’Information. Les manifestants protestent contre les mesures de confinement imposées par les autorités libanaises en raison de l’épidémie du COVID19, alors que Tripoli figure parmi les principales régions touchées par la pandémie. Ils dénoncent également la dégradation de conditions sociales et économiques locales induites par la crise économique et financière que traverse le pays des cèdres.

La journée d’hier a été marquée par l’utilisation des lancées de cocktails molotovs puis de plusieurs grenades militaires de type RGD-5 d’origine russe qui ont été lancées contre les FSI entrainant l’intervention de l’armée libanaise. Certains témoins indiquent même avoir entendu des bruits de tirs d’armes automatiques contre les forces de l’ordre.