Le 29 février 2024, une patrouille conjointe de l’armée libanaise et des forces de la FINUL (Force Intérimaire des Nations Unies au Liban) a découvert un drone, identifié comme appartenant à l’État d’Israël transportant des affiches de propagande.

L’incident a immédiatement déclenché une réponse coordonnée de l’armée libanaise et des forces de la FINUL présentes dans la région. Une unité spécialisée de l’armée libanaise a été dépêchée sur les lieux pour procéder au démantèlement sécurisé du drone et assurer son transport pour une analyse plus approfondie.