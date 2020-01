L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est un des plus grands réseaux internationaux d'universités au monde avec plus de 800 établissements membres répartis sur tous les continents. Opérateur de la Francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche, elle initie ou accompagne de nombreux projets de coopération visant notamment à soutenir la recherche, la formation, la gouvernance universitaire, l'entrepreneuriat, le numérique et le dialogue interculturel. Au Moyen-Orient, l'AUF, dont la direction régionale se trouve à Beyrouth, compte 66 établissements membres répartis dans 14 pays.