De puissants hommes d’affaires libanais sont liés au scandale du carburant contaminé, qui a révélé un réseau de corruption présumé

Les États-Unis ont imposé des sanctions à deux hommes d’affaires libanais pour avoir profité de la corruption publique, a annoncé mardi soir le département du Trésor.

“Les frères Raymond Zina Rahmé et Teddy Zina Rahmé ont utilisé leur richesse, leur pouvoir et leur influence pour se livrer à des pratiques de corruption qui contribuent à l’effondrement de l’État de droit au Liban, sapant ainsi les processus démocratiques libanais au détriment du peuple libanais”, a déclaré le département concerné.

Les Rahmé sont des hommes d’affaires de premier plan au Liban avec de vastes domaines, des parts importantes dans les banques et un vaste réseau politique.

“À une époque où le peuple libanais est confronté à une détresse économique importante, à une grave crise énergétique et à un dysfonctionnement politique sans précédent, les frères Rahmé ont utilisé leur empire commercial et leurs relations politiques pour s’enrichir aux dépens de leurs concitoyens”, a déclaré le département.

Ce n’est pas la première fois que les frères se retrouvent sous les projecteurs de la justice américaine.

En 2019, un tribunal américain a jugé que Raymond Rahmé avait été introduit illégalement comme intermédiaire entre l’État irakien et Wye Oak, une société gérée par un entrepreneur américain, Dale Stoffel, et a ordonné au gouvernement irakien de payer plus de 90 millions de dollars d’amendes.

L’affaire remonte à 2004 lorsque le ministère irakien de la Défense a accordé à Wye Oak un contrat de réhabilitation d’équipements militaires après la guerre en Irak.

Il a attiré l’attention des médias en raison du décès de M. Stoffel dans des circonstances non résolues.

Il a été rapporté que juste avant sa mort, M. Stoffel avait accusé Raymond Rahmé d’avoir entravé un transfert de 20 millions de dollars après avoir refusé de participer à un prétendu programme de pots-de-vin, qui, selon lui, avait profité à certains responsables du ministère de la Défense.

La responsabilité du meurtre a été officiellement revendiquée par un groupe terroriste et la justice américaine ne s’est pas prononcée sur l’affaire.

scandale du carburant contaminé

La récente décision américaine est liée au scandale du carburant contaminé, qui a éclaté au Liban en avril 2020.

ZR Energy DMCC, la société contrôlée par les deux frères, a été sous-traitée en 2017 par une filiale de Sonatrach Petroleum Corporation (SPC) pour importer du carburant pour Electricité du Liban ( EdL ), l’entreprise publique nationale au Liban.

Ce sont des contrats très lucratifs. Le coût de l’approvisionnement en carburant de toutes les usines d’EdL a dépassé 1,6 milliard de dollars en 2018, selon les données de la Banque mondiale.

Mais on a découvert plus tard que le Liban payait un prix élevé pour un carburant de mauvaise qualité, alors que le pays était aux prises avec des coupures de courant constantes et une infrastructure électrique chancelante.

Après de nombreux avertissements des exploitants de centrales électriques sur la qualité du carburant, des tests ont finalement été effectués dans des laboratoires libanais révélant que le carburant livré par ZR Energy DMCC n’était pas conforme, même si un certificat de qualité avait été délivré au port de chargement.

“Les frères Rahmé, par l’intermédiaire de leur société ZR Energy DMCC, basée aux Émirats arabes unis, ont fait passer leur carburant dangereusement compromis en le mélangeant avec d’autres carburants”, a écrit le Trésor américain.

Cela a conduit à l’ouverture d’une enquête au Liban en 2020, qui a révélé un plan de corruption présumé de plusieurs années impliquant des employés de laboratoire et des hauts fonctionnaires du ministère de l’Énergie. Ce stratagème impliquait la falsification des résultats des tests en échange de pots-de-vin.

Par ailleurs, l’enquête a mis en évidence plusieurs manquements contractuels. Les termes de l’accord signé en 2005 pour trois ans ont d’abord été tenus secrets et renouvelés en toute opacité sans appel d’offres.

À cette époque, on ignorait que Sonatrach BVI avait sous-traité l’importation de carburant à ZR Energy DMCC, ce qui, selon l’enquête, constituait une violation de la loi libanaise car cela n’avait pas été mentionné dans le contrat.

Un procès a été ouvert en mai 2021 au Liban, Teddy Rahmé faisant face à des accusations de corruption avec 21 autres personnes. Cependant, il n’a pas encore progressé en raison de la grève des juges et des retards dans le processus judiciaire.

Certaines personnes pensent que l’influence politique des Rahmé a contribué à la lenteur du système judiciaire.

Sleiman Frangieh, le chef de Marada, un parti chrétien allié au Hezbollah, a publiquement exprimé son “amitié” avec Raymond Rahmé au milieu du scandale du carburant contaminé, tandis que Teddy Rahmé est connu pour ses liens avec les Forces libanaises, un parti politique chrétien à l’autre fin de l’échiquier politique.

Autre écueil pour la justice libanaise : prouver le lien entre ZR Energy DMCC, officiellement détenue par leur partenaire commercial Ibrahim Zouk, et les Rahmé.

Les frères ont nié tout acte répréhensible, affirmant que ZR Energy ne faisait pas partie de leur holding, ZR Group Holding. Ils ont toujours soutenu qu’ils ne sont pas impliqués dans l’importation de carburant au Liban.

La reconnaissance par le Trésor américain des Rahmé comme véritables propriétaires de ZR Energy DMCC a marqué une étape majeure dans l’affaire.

“Alors que les frères Rahmé se sont enrichis avec ce projet, le peuple libanais a souffert et les infrastructures du pays se sont encore détériorées”, a déclaré le département. “Les centrales électriques à travers le Liban ont de plus en plus mal fonctionné et les coupures d’électricité quotidiennes ont augmenté.”

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/world/2023/04/04/us-imposes-sanctions-on-two-lebanese-brothers-for-profiting-from-public-corruption/.