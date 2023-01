“Le type de modèle vers lequel la société évolue est déjà illustré dans une large mesure en Chine”, indique Chomsky, “où ils ont des systèmes de surveillance très puissants et où vous obtenez ce qu’ils appellent un système de crédit social”.

Les gens ne voient pas cette forme de surveillance comme une intrusion, ils la voient simplement comme si c’était la vie, comme le soleil se lève le matin. “

https://www.rtbf.be/article/noam-chomsky-nous-sommes-en-train-de-detruire-la-possibilite-dune-vie-humaine-organisee-10424559

rtbf.be , Grégoire Ryckmans interview Noam Chomsky, sur les” risques majeurs pour l’Homme” : la surveillance de masse mais surtout le réchauffement climatique et une potentielle guerre nucléaire /2020.



Depuis la fonte considérable des considérations humaines jusqu’à la poursuite des sous-variants du COVID-19 et de la guerre en Ukraine, le provisoire façonne les délais accordés, les moments de paix et les échéances des gens dans un monde de plus en plus illusoire.

A quoi sert-il de reparler des mesures à appliquer quand la réalité des choses est reçue à distance des vécus les plus simples à travers un portable au creux de la main ? En se suffisant des informations, en images ou en messages, que reste t-il du dialogue initial, basé sur une présence réelle des interlocuteurs, de l’observation et de l’écoute sensible dans un milieu ressenti par notre organisme ?

L’ éthique et la sagesse du rapport humain, paraissent davantage comme des rêves osés dans un monde surveillé. Font-ils partie d’une lecture exclusive de Périclès au Vème Siècle ?

Que de personnages actuels en divers pouvoirs se soucient davantage à énoncer des promesses et à projeter des vues futuristes alors que les électeurs dans le froid attentent d’autres réponses sur leurs terrains de vie. Ce contact direct nécessite bien plus que de bonnes intentions, des prises de positions hautement qualifiées et de fermes résolutions.

A noter que les décisions arbitraires liées à des menaces expansionnistes ou à des confinements archaïques ne peuvent être dissociées des difficultés subjectives de l’exécuteur. Les susceptibilités et les colères tassées demeurent les premiers déclencheurs de conflits et d’agressions. Est-ce trop tard pour des décideurs de ce monde, de réviser et de corriger des modes de gouvernance subjectifs, surtout lorsqu’ils correspondent à des égos en mal de reconnaissance ?

Les intérêts géostratégiques répondent-ils d’abord aux appétits de grandeurs refoulés, à l’évitement de l’autocritique et des corrections indispensables ?



Le développement de la robotique humanoïde, est-il compatible avec la préservation des rapports strictement humains ? Là où des espaces d’activités professionnelles diverses seraient propices pour apprendre des expériences des autres et du potentiel précieux des séniors. Le droit du citoyen devient de plus en plus discutable dans un espace de régression de la pratique démocratique. L’élan affectueux et inconditionnel d’un bon chien nous touche et nous suffit. Son attention, son regard et sa compagnie renforcent ce lien particulier entre l’homme et la fidèle présence de son ami .

La “surveillance” n’est heureusement pas ici “une intrusion”, mais tout simplement, une relation vivante et rassurante.



Joe Acoury