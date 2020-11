Tours Métropole Val de Loire en soutien au Liban

6 minutes à lire

Le 20 novembre 2020 s’est déroulé un hommage poignant à la mémoire des victimes de l’explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth.

Le président de Tours Métropole Val de Loire (TMVL) et Maire de La Riche, Wilfried Schwartz ont accueilli Son Excellence Monsieur Rami Adwan, Ambassadeur du Liban en France, ainsi que le président de l’association « Cèdre de France » Dr. Elie Aboud, en présence du vice-président de TMVL en charge des relations internationales, Philippe Briand, et du Maire de Joué-lès-Tours, Frédéric Augis.



Une rencontre franco-libanaise à l’image des relations d’amitié historiques, culturelles et politiques particulièrement fortes qui unissent nos deux pays, et qui fut l’occasion de :



– Planter un cèdre du Liban de dix mètres à La Riche, au pied duquel une plaque commémorative permettra de ne jamais oublier cette catastrophe survenue à Beyrouth.



– Remettre un chèque de 50 000 euros à l’association « Cèdre de France » et un autre de 10 000 euros à l’Association Francophone des Malades Mentaux, représentée par Dr. Wissam El Hage. Une aide globale de 60 000 euros reflétant le souhait de la métropole de s’inscrire dans l’élan de solidarité international qui s’est spontanément créé après l’explosion.

Les villes de La Riche, Saint-Cyr-sur-Loire et Joué-lès-Tours ayant également voté une subvention exceptionnelle au profit de ces deux associations lors de leurs derniers conseils municipaux.



– Signer des conventions partenariales d’aides à destination du Liban.



A cette occasion, notre ambassadeur du Liban en France, Son Excellence, Monsieur Rami Adwan, après un discours émouvant, a laissé un mot sur le livre d’or de la métropole nous rappelant que le « prince des poètes », Pierre Ronsard y vécut et mourut :

« Sur les traces de Ronsard,

Avec la passion de tous les conquérants pacifistes poussés par la méthode, le savoir et la générosité des hommes et des femmes d’un territoire tellement généreux, vous témoignez aujourd’hui de votre attachement à des valeurs que le Liban et la France ont en partage : Solidarité, Egalité, Partage et Tolérance resteront les socles de nos démocraties républicaines.

En vous remerciant pour votre accueil chaleureux et en souhaitant à Tours Métropole Val de Loire tout le succès et un progrès jamais arrêtable. (Rami Adwan, ambassadeur du Liban en France, 20 novembre 2020).

Plaque commémorative à la mémoire des victimes de l’explosion du 4 août 2020 à Beyrouth

Discours du président de Tours Métropole Val de Loire (TMVL) et Maire de La Riche, M. Wilfried Schwartz :

Mesdames Messieurs,

Votre Excellence Monsieur Rami Adwan, Ambassadeur du Liban en France,

Monsieur le Député, Philippe Chalumeau,

Messieurs les Vice-Présidents, Messieurs Briand et Augis,

Messieurs Dr. Elie Aboud et Dr. Wissam El Hage,



Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre déplacement en cette période de crise sanitaire sans précédent à l’échelle internationale.



La tragédie qui a touché Beyrouth le 4 août dernier a ému le monde entier. Le bilan humain de cette catastrophe était, à fin août 2020, de près de 200 personnes décédées et plus de 6 500 blessées.

Beyrouth, déjà en proie à des difficultés économiques, aux crises migratoires, a été touchée en plein cœur, une nouvelle fois.

L’aide française à destination du Liban sonne comme une évidence, les relations sont très anciennes, passionnelles. Elles perdurent depuis les Croisades, elles vont bien au-delà de l’héritage colonialiste, vous fêterez d’ailleurs dans 2 jours les 77 ans de votre indépendance.

La France est souvent considérée comme un « pays frère » ou encore « la tendre mère » du Liban.

Nous nous devons d’être aujourd’hui au côté du peuple libanais, de nous engager à vos côtés. Nous pensons aujourd’hui aux victimes, aux familles, aux personnes qui se retrouvent déplacées, sans domicile fixe.

Les besoins du peuple libanais sont nombreux. Les principaux hôpitaux ont été touchés, les écoles…

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a encouragé les collectivités territoriales françaises à répondre aux besoins considérables de Beyrouth et de la population libanaise à participer à l’élan de solidarité national et international. De même, ça a encouragé Tours Métropole Val de Loire à décider de s’inscrire dans cet engagement. Il convient de coordonner l’aide la plus efficace sur le terrain.

La principale urgence vient du système de santé, et notamment la prise en charge des personnes blessées dont un nombre important se trouve dans l’incapacité de se faire soigner ou opérer, au risque d’aggraver la situation sanitaire du pays.

Le sanitaire, c’est ce que nous avons choisi de soutenir à travers deux associations :

Tours Métropole Val de Loire a saisi l’opportunité de s’associer à cette initiative humanitaire et, par-là, contribuer à sauver des vies et aider à la reconstruction du Liban. Je tiens à remercier mon Vice-Président en charges des Relations Internationales, Cher Philippe, d’avoir œuvré pour le versement d’une subvention d’un montant de 50 000 € à l’association « Cèdre de France », qui correspondrait au parrainage de patients devant subir des interventions chirurgicales lourdes.

Une aide complémentaire de 10 000€ est allouée à l’Association Francophone pour les Malades Mentaux. Cette aide irait à l’Hôpital Dieu de France de Beyrouth par l’intermédiaire du Professeur Wissam El Hage, professeur en psychiatrie au CHU de Tours.

Cette aide financière permettrait une prise en charge des soins psychiatriques des patients psycho traumatisés hospitalisés depuis l’explosion. Le professeur est intervenu sur place à titre gracieux afin de former le personnel médical.

3 communes de Tours Métropole Val de Loire s’associent à cette démarche de solidarité : Joué lès Tours, Saint Cyr sur Loire, La Riche.

Merci encore de votre venue pour partager avec nous ce moment marquant pour vous et donc à travers vous, le peuple libanais.

Pour ma part, Tout en remerciant la Métropole, je tiens à remercier Mme. Ouassila Soum, présidente adjointe de Tours Métropole pour la confiance qu’elle m’a accordée dans le choix de l’attribution de cette généreuse subvention à l’association Cèdre De France.

Jinane Chaker-Sultani Milelli