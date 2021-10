Le tribunal militaire a condamné un ressortissant australien, Muhammad Salih Fasheikh, d’origine libanaise et 3 autres ressortissants libanais, Adnan Muhammad al-Baradeji, Faisal Adnan al-Baradeji et Ibrahim Khaled Barakat, ainsi que l’association Dar al Quran et Al Sunnah dont ils sont les fondateurs pour terroriste. Ils sont ainsi accusés d’avoir financé le groupe terroriste de Daesh et d’avoir combattu à ses côtés lors d’incidents à Tripoli au Nord du Liban.

Ainsi des fonds en provenance d’Australie pour acheter des armes et financer l’entrainement de sympathisants seraient parvenus à l’organisation terroriste via cette association.

Muhammad Salih Fasheikh est ainsi condamné à 5 ans de travaux forcés, à la déchéance de ses droits civiques et à payer une amende de 10 millions de livres libanaises, tout comme 2 de ses complices. Quant au dernier condamné, il a été décidé de lui imposer des travaux forcés à perpétuité et une amende de 25 millions de livres libanaises.

