Une juge libanaise démise de ses fonctions porte de nouvelles accusations contre Riad Salamé, sa femme et une actrice

Publicité

Ghada Aoun a été licenciée de son bureau le 4 mai, mais reste en poste dans l’attente d’une décision finale

La procureure général du Mont-Liban, Ghada Aoun, a déposé de nouvelles accusations contre le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salamé, son épouse Nada Karam et l’actrice libanaise Stéphanie Saliba, soupçonnés d’enrichissement illicite.

Elle a demandé au premier juge d’instruction du Mont-Liban, Nicolas Mansour, de délivrer des mandats d’arrêt contre eux en leur absence.

Publicité

Mme Aoun a confirmé à The National avoir obtenu des documents lors du raid de la résidence du gouverneur l’année dernière, qui, selon elle, fournissent la preuve d’un enrichissement illicite, dont sa femme aurait bénéficié.

Mme Aoun a également examiné le cadastre libanais, où elle a découvert que l’actrice libanaise Mme Saliba, connue pour être proche du gouverneur, possédait des propriétés immobilières de grande valeur enregistrées à son nom.

Mme Saliba a été brièvement détenue en décembre à son arrivée à Beyrouth, après que Mme Aoun a porté plainte contre Riad Salamé pour avoir prétendument utilisé de l’argent détourné pour acheter à l’actrice des cadeaux, y compris des biens.

Mme Aoun a également porté plainte contre le Liban et la Gulf Bank, où Mme Saliba détient la majeure partie de son argent.

Depuis qu’elle a été démise de ses fonctions le 4 mai, Mme Aoun a fait appel de la décision devant la Haute Cour disciplinaire et reste en poste jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.

Les raisons de son licenciement n’ont pas été révélées, mais Mme Aoun a été critiquée dans le passé pour ses méthodes non conventionnelles.

Elle a l’habitude de poursuivre des hauts fonctionnaires et des banques pendant la grave crise économique qui s’est déroulée dans le pays depuis 2019, après des décennies de mauvaise gestion et de gaspillage des fonds publics.

Elle a fait la une des journaux en mars de l’année dernière lorsqu’elle a accusé Riad Salamé et son frère Raja Salamé d’enrichissement illicite.

Elle a demandé la détention de Raja Salamé, qui a été emprisonné pendant deux mois en 2022, avant d’être libéré moyennant une caution record d’environ 100 milliards de livres libanaises (3,7 millions de dollars).

Mme Aoun a tweeté : « Ai-je fait une erreur en ouvrant le dossier sur Riad Salamé […] en découvrant le gaspillage, l’abus de pouvoir et la manipulation subséquente des budgets de la banque ? Ai-je fait une erreur lorsque j’ai examiné les poursuites des déposants qui ont perdu leurs revenus à vie ? »

Elle a également engagé mardi des poursuites judiciaires contre la banque libanaise Bankmed au milieu d’allégations de blanchiment d’argent.

Bankmed n’a fait aucun commentaire.

Le lobby bancaire libanais, l’Association des banques du Liban, a déclaré jeudi que “les procureurs continuent de poursuivre certaines banques et modifient la description pénale de l’infraction en la qualifiant de manière inappropriée d’infraction présumée de blanchiment d’argent”.

Riad Salamé est accusé d’avoir détourné plus de 330 millions de dollars de la banque centrale dans au moins six pays européens avec l’aide de ses proches.

Des informations indiquent que la justice française l’a informé de son intention de porter des accusations préliminaires de fraude et de blanchiment d’argent lors de son audition de mardi.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/2023/05/12/dismissed-lebanese-judge-files-new-charges-against-riad-salameh-his-wife-and-an-actress/.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.