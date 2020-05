Il y a au Liban un état dans l’état, un état dans l’état qui tient en otage la population, les gens, leurs avenirs, leurs richesses, leurs espoirs, le fruit de leurs travails, un état dans l’état qui tente d’imposer sa vision des choses, qui a sa Shura, l’Association des Banques du Liban, ses fatwas sous forme de circulaires adoptées par ses dirigeants qui se permettent de violer chaque jours les droits fondamentaux des citoyens poussés à quémander pour pouvoir survivre, avec notamment celui d’un contrôle des capitaux pourtant illégal.

Un état dans l’état qui reconnait posséder ses relais dans le monde politique et qui se permet même de s’adresser à la population, dictant sa volonté aux organismes pourtant en charge de le réguler en publiant des communiqués à l’issue des réunions qu’ils entreprennent avec eux.

Il y a un état dans l’état plus puissant que l’Etat lui-même, qui décide dans sa grande bonté de ne donner que 100 dollars par semaine pour survivre, qui s’est permis de transférer les fonds de ses dirigeants et hommes de liges, un état qui a tout les droits y compris de ne pas respecter la Justice, un état dans l’état qui se permet aujourd’hui de donner des leçons à ceux qui veulent mettre de l’ordre.

C’est un état dans l’état qui accorde l’aumône à une partie de la population obligée de quémander chaque semaine 100 dollars pour simplement survivre de leur propre argent acquis à la sueur de leurs fronts.

Un état dans l’état qui prend en otage 4 millions de personnes, leurs avenirs avec le refus d’honorer les scolarités et leurs passés en refusant de leurs permettre de disposer librement de leurs retraites. Ils les prennent en otage aussi en poussant à la faillite les entreprises confrontées au contrôle des capitaux, leurs fatwa que nul n’ose remettre en cause sans connaitre leurs fureur comme le Juge Ali Ibrahim qui a été réduit à faire marche arrière quand il les avait mis en cause, réduisant donc un peu plus le concept même de l’état garant de l’intérêt général, sa première raison d’être, à néant l’état lui-même.

Ils se permettent aujourd’hui de souhaiter que l’Etat lui-même mette sous hypothèque ses biens, pour ne pas perdre leurs actions de membre du club auquel ils appartiennent, un club réduit à quelques centaines de personnes, dirigeants, grand actionnaires, membres des conseils d’administrations.

Mais cela est vite oublié qu’il ont profité durant des années d’un système à bout de souffle, engrangeant année après année des profits monstrueux, sans commune mesure par rapport à la situation économique qui allait de difficultés en difficultés.

Un état qui tente aujourd’hui de s’improviser en donneurs de leçons face à un système dont ils ont été longtemps les bénéficiaires.

Ils aiment se décrire comme victimes aujourd’hui d’un système. On croirait presque entendre des révolutionnaires, comme s’ils n’avaient pas également fait parti de ce système.

Ils auraient pu obliger l’état, le vrai, à se réformer bien plus tôt en refusant de financer la dette publique. Ils auraient pu mieux diversifier leurs portefeuilles et ainsi les risques de l’argent qui ne leur appartient pas, puisqu’il s’agit de l’argent de la population. Ils auraient pu être compétent plus simplement mais également plus patriotiques, ramener du talent, de la matière grise, cette jeunesse obligée à s’exiler et ainsi aider l’émergence d’une société du savoir ayant une valeur rajoutée, pas seulement pécuniaire.

Mais voila qu’ils ont préféré profiter des taux d’intérêts de richesses en fin de compte bien virtuelles, quelques lignes sur un livre de compte qui arrive aujourd’hui à ses dernière pages.