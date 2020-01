Le dirigeant du Courant Patriotique Libre (CPL), Gébran Bassil, a démenti les informations faisant état d’une demande de ce dernier à obtenir un tiers de blocage au sein du prochain gouvernement Hassan Diab. Il a également appelé à la formation d’un nouveau conseil des ministres capable de dégager la confiance des gens, du parlement et de la communauté internationale.

Ces propos ont été tenus lors d’une réunion du bloc parlementaire Liban Fort.

Gébran Bassil a estimé que le temps manquait, allusion à la grave crise économique par laquelle le Pays des Cèdres passe actuellement, et que le Premier Ministre désigné Hassan Diab devrait entamer au plus vite ses fonctions et ses devoirs.

Depuis le tout début, nous avons dit que nous n’avons pas de demandes partisanes concernant le nouveau gouvernement

Le Ministre sortant des Affaires Etrangères s’en est également pris à l’ancien Premier Ministre Saad Hariri ainsi qu’à ses homologues du gouvernement précédent, les accusant de ne plus accomplir leurs fonctions.

Pour rappel, le Liban est sans gouvernement depuis la démission du Premier Ministre Saad Hariri, le 29 octobre dernier, suite à des incidents entre membres du Hezbollah et d’Amal avec des manifestants, place Riad el Solh à Beyrouth. Par ailleurs, le pays des cèdres est également confronté à d’importantes manifestations depuis la nuit du 17 au 18 octobre. Les protestataires dénoncent une classe politique accusée de corruption et de l’avoir mené à la quasi-banqueroute financière, avec un taux d’endettement de 154%, un déficit budgétaire qui s’est également aggravé fin 2019 avec 11.9%, un taux de chômage touchant 30% à 40% de la population active et le risque de voir 50% de la population libanaise vivre sous le seuil de pauvreté (soit avec 6 USD par jour) en 2020, selon une étude de la Banque Mondiale.