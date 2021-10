Les services de renseignement de l’Armée Libanaise ont indiqué avoir conclu l’enquête concernant les incidents de Tayyouneh. Ce dossier est désormais déféré devant le parquet militaire.

De source médiatique, on indique que 68 personnes sont actuellement incarcérées dans le cadre de l’enquête portant sur le plus grave incident à caractère communautaire depuis la fin de la guerre civile, sur fond d’accusations réciproques entre Forces Libanaises, Amal et le Hezbollah concernant la fusillade qui s’est déroulée ce jeudi lors d’une manifestation du duo chiite suite à la décision de la première chambre de la cour de cassation de refuser le recours des anciens ministres à l’encontre du juge Tarek Bitar, en charge de l’enquête concernant l’exploqion du port de Beyrouth. Cette fusillade a fait 7 morts et plus de 32 blessés selon le dernier bilan disponible.

