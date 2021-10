Les propositions du ministre de la justice Henri Hélou rappelant l’indépendance de la justice ont été rejetée, indiquent des sources médiatiques, amenant à l’ajournement de la session gouvernementale de la session du gouvernement Mikati III à une date ultérieure.

Pour rappel, celle-ci avait été interrompue hier suite à une altercation avec les ministres du mouvement Amal appuyés par ceux du Hezbollah exigeant le renvoi du juge Tarek Bitar, après que celui-ci ait émis un mandat d’arrêt à l’encontre de l’ancien ministre des finances Ali Hassan Khalil, ce dernier ne s’étant pas présenté devant le magistrat en charge du dossier portant sur l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020, ce lundi.

Le magistrat a été immédiatement dessaisi du dossier de manière temporaire suite à la publication du mandat d’arrêt.

Plusieurs anciens ministres dont l’ancien ministre des finances Ali Hassan Khalil et l’ancien ministre des travaux publics Ghazi Zoaiter, proches du président de la chambre Nabih Berri, l’ancien ministre des transports Youssef Fenianos proche de Sleiman Franjieh et l’ancien ministre de l’intérieur, Nouhad Machnouk, proche de Saad Hariri, sont accusés d’homicide volontaire et de négligence criminelle suite à l’explosion du Port de Beyrouth qui a fait plus de 200 morts et plus de 6500 blessés.

