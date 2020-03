Pour rappel

Face à une possible annonce de défaut de paiement et une possible restructuration de la dette libanaise, des banques locales auraient ainsi revendues à 2 groupes, Ashmore Group et Fidelity Group, un lot de 300 millions de dollars chacun, afin de faire pression sur les autorités libanaises et obtenir le remboursement des obligations arrivant échéance, accusent certaines sources. L’Association des Banques du Liban et son président Salim Sfeir a été même convoqué par la justice libanaise qui a ouvert une enquête à ce sujet pour s’expliquer à ce sujet. Il a écarté ces accusations, indiquant que ces banques ont été obligées de se séparer de ces eurobonds à perte pour financer l’achat de blé ou de médicaments à destination de la population.

Cependant, cette stratégie pourrait encore aggraver l’endettement public, un des plus importants au monde avec une dette atteignant 91.6 milliards de dollars alors que les experts indépendants notent que les réserves monétaires devraient plutôt servir à assurer le financement des produits de première nécessité, blé, médicaments ou essence à destination de la population libanaise durement impactée par la crise économique.

Alors que certains créanciers tenteraient actuellement de constituer un groupe pour négocier une restructuration de la dette publique, Ashmore Group ferait bande à part et exigerait un remboursement des obligations arrivant à échéance en mars prochain dont il détiendrait pour près de 300 millions de dollars, soit 25% des obligations arrivant à échéance le 9 mars, rendant ses exigences non négociables.