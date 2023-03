Trente-huit pays exhortent le Liban à mener une enquête indépendante

Une enquête de l’ONU sur l’explosion du port de Beyrouth pourrait éventuellement être menée à la suite d’une déclaration conjointe publiée devant le Conseil des droits de l’homme mardi à Genève, a déclaré une source diplomatique française à The National.

Trente-huit pays du conseil, un organe intergouvernemental de l’ONU, ont exhorté le Liban à mener “une enquête rapide, indépendante, impartiale, crédible et transparente sur l’explosion”.

Une enquête nationale au Liban a été suspendue pendant plus d’un an en raison d’une ingérence politique dans l’enquête, qui visait à déterminer la cause de l’explosion du 4 août 2020.

Environ 220 personnes sont mortes et plus de 7 000 ont été blessées lorsque près de 3 000 tonnes de nitrate d’ammonium mal entreposé, un produit chimique principalement utilisé dans les engrais, ont pris feu et ont explosé dans le port.

Le communiqué dénonce “l’obstruction systémique, l’ingérence, l’intimidation” et l’entrave à l’enquête locale.

“Nous exhortons le Liban à respecter ses obligations internationales en matière de droits de l’homme et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, en droit et en pratique, la pleine indépendance et l’impartialité de la justice libanaise”, a-t-il déclaré.

La déclaration, prononcée par l’ambassadrice d’Australie à Genève, Amanda Gorely, au nom des 38 États membres, fait suite à un discours du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, qui a appelé à une « enquête sérieuse » sur l’explosion du port de Beyrouth, « sans ingérence politique ou retard supplémentaire ».

La déclaration conjointe de mardi, initiée par l’Australie, patrie de la plus jeune victime de l’explosion, a jeté les bases de la mise en place d’une mission d’enquête de l’ONU, a confirmé une source diplomatique française à The National – même si cela n’est pas explicitement mentionné dans le texte.

“La déclaration est un premier pas vers une mission d’enquête de l’ONU rapide, indépendante et impartiale”, a déclaré la source, soulignant que la France, qui est l’un des 38 signataires de la déclaration, a réclamé une enquête internationale depuis le début.

« C’était le choix souverain du Liban de refuser une enquête internationale. Mais face à la lenteur de l’enquête intérieure, nous soutenons la mise en place d’une mission de l’ONU dans l’explosion pour pousser à la responsabilisation », a déclaré la source.

La prochaine étape serait la présentation d’une résolution dirigée par un pays devant le Conseil des droits de l’homme à Genève lors de la prochaine session en juin. Une telle résolution devra être adoptée à la majorité pour que la mission de l’ONU soit établie.

Le Liban a rejeté l’ouverture d’une enquête internationale, malgré les appels généralisés, avec Michel Aoun, qui était alors président du Liban, la rejetant comme une tentative de «diluer la vérité».

Mais plus de deux ans et demi après l’explosion dévastatrice, qui a détruit des pans entiers de la capitale, aucun haut responsable au Liban n’a été tenu responsable de la tragédie.

L’enquête nationale s’est de nouveau arrêtée en janvier après que l’enquêteur principal Tarek Bitar, qui a inculpé plusieurs hauts responsables en lien avec l’explosion, a tenté de reprendre son enquête.

M. Bitar a été bloqué par le procureur général libanais Ghassan Oueidat, également nommé dans l’affaire, qui a porté plainte contre M. Bitar pour rébellion contre le pouvoir judiciaire.

Contrairement aux enquêtes internationales, une mission d’établissement des faits de l’ONU ne nécessite pas d’invitation de l’État d’accueil.

La dernière mission d’enquête de l’ONU a été établie en Iran, examinant les violations des droits de Téhéran lors de la répression contre les manifestants, en particulier en ce qui concerne les femmes et les enfants

Campagne croissante pour la justice

La société civile et les groupes d’opposition soutiennent depuis longtemps la création d’une mission d’enquête de l’ONU.

Le Collectif du 4 août, qui rassemble les familles des victimes, prône une mission d’enquête de l’ONU depuis fin 2020, a déclaré Paul Naggear , membre du collectif, au National.

En collaboration avec des organisations non gouvernementales telles que Legal Action Worldwide, Human Rights Watch, des avocats et des militants, il s’est efforcé d’identifier la meilleure façon de rechercher la justice à l’étranger, a-t-il déclaré.

“Nous identifions la mission d’enquête de l’ONU comme la meilleure option parmi celles disponibles”, a déclaré M. Naggear, dont la fille de trois ans est décédée dans l’explosion.

« Sa mission sera d’établir les faits : depuis l’arrivée du nitrate d’ammonium jusqu’au moment de l’explosion. L’équipe travaillera en collaboration avec l’enquêteur principal local, M. Bitar, et ajoutera son expertise à son enquête.

Aya Majzoub, directrice régionale adjointe d’Amnesty International pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a déclaré à The National que cette décision est « un bon premier pas vers la responsabilisation ».

La déclaration conjointe “a fait pression sur les autorités libanaises et les a dénoncées dans leurs efforts honteux pour bloquer l’enquête nationale”, a-t-elle déclaré.

“Mais en l’absence de mesures significatives pour résoudre le blocage de l’enquête, nous appelons la communauté internationale à intensifier la réponse et à établir une mission internationale d’enquête sur l’explosion”,

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/03/08/beirut-port-blast-could-be-investigated-by-un-after-human-rights -déclaration-du-conseil/.