Certaines sources indiquent que le différent serait apparu suite à un désaccord entre membres des 2 familles, les uns soutenant l’ancien Premier Ministre Saad Hariri et les autres, son frère Bahaa Hariri avant que l’armée intervienne.

Un membre de la famille Krambi serait décédé dans cet incident sécuritaire et plusieurs personnes auraient été blessées. Cette fusillade fait suite à un premier incident dimanche dernier.

