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UNE CÉRÉMONIE MUSICALE HUMAINE ORGANISÉE PAR LES HÔPITAUX CHOR-HUS-JUJAT ET ORCHESTRA ET L’UNIVERSITÉ DE ROWAN NORMANDIE, À L’APPUI DE L’ACTION HUMANITAIRE AU LIBAN, A EU LIEU DANS LA VILLE FRANÇAISE DE ROWAN DANS LE CADRE D’UNE INITIATIVE QUI A RÉUNI MUSIQUE ET SOLIDARITÉ.

La cérémonie s’est déroulée à l’église Saint-Maclou de Rowan, avec la participation de musiciens, de jurés et d’universitaires, dans une soirée à l’Association médicale européenne libanaise (ELMS) pour soutenir ses actions et initiatives humanitaires au Liban.

LE VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION MÉDICALE LIBANAISE EUROPÉENNE, LE DR GLADYS SAEED, ET LE DR GUSAN RIASHI, REPRÉSENTANT DE L’ELMS À ROWAN ET MEMBRE ACTIF DE SON COMITÉ HUMANITAIRE, ONT ASSISTÉ À LA CÉRÉMONIE.

DANS CE CONTEXTE, L’ASSEMBLÉE A REMERCIÉ LES HÔPITAUX CHOR-HUS, GOAT AND ORCHESTRA ET L’UNIVERSITÉ DE ROWAN NORMANDIE, AINSI QUE TOUS LES ORGANISATEURS, MUSICIENS ET PARTICIPANTS DU PARTI, POUR LEUR ENGAGEMENT, LEUR DIGNITÉ ET LEUR CAPACITÉ À TRANSFORMER LA MUSIQUE EN UN VÉRITABLE ESPACE DE SOLIDARITÉ AVEC LE LIBAN.

L’Assemblée a également remercié M. Gusan Riashi pour son rôle, son engagement et sa contribution à l’appui des activités et initiatives humanitaires de l’Assemblée.

L’Association médicale libanaise européenne a souligné que cette initiative démontre comment la solidarité collective peut être transformée en assistance concrète, soulignant que le soutien résultant de cette initiative sera mobilisé pour servir son action humanitaire au Liban, conformément aux principes de transparence et de responsabilité et d’une manière qui affecte directement les besoins des bénéficiaires.

L’ASSEMBLÉE A CONCLU EN REMERCIANT LE CHOR-HUS, LES ORGANISATEURS, LES CHEFS D’ORCHESTRE, LES MUSICIENS, LES MEMBRES DE LA CHORALE, LES PARTIS ISOLÉS ET TOUS CEUX QUI ONT CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE LA SOIRÉE, SOULIGNANT L’IMPORTANCE DES INITIATIVES QUI FONT DE LA CULTURE ET DE LA MUSIQUE UN PONT DE SOLIDARITÉ AVEC LE LIBAN.