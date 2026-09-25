Washington a préparé une riposte contre les mesures européennes visant les colonies israéliennes… avant de la bloquer

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Une déclaration attribuée à Marco Rubio préparée puis laissée dans les tiroirs

Une bataille diplomatique discrète s’est déroulée à Washington au début de septembre autour des colonies israéliennes de Cisjordanie. Des responsables américains travaillant à Jérusalem et dans la capitale fédérale ont préparé un projet de déclaration attribué au secrétaire d’État Marco Rubio. Le texte devait condamner les projets britannique, français et canadien visant les importations provenant des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés.

La version préparée était particulièrement offensive. Elle proposait que les initiatives des trois alliés occidentaux soient qualifiées de série de mesures hostiles à Israël et qu’elles soient associées à une contribution à l’antisémitisme. Le document portait la date du 8 septembre 2026. Il ne s’agissait donc pas d’une réaction improvisée à une déclaration publique. Un texte avait été élaboré à l’intérieur de l’appareil américain avec l’objectif potentiel d’engager politiquement le secrétaire d’État.

Mais cette déclaration n’a finalement pas été publiée. Trois sources familières du dossier indiquent qu’elle n’a obtenu le soutien ni de la Maison-Blanche ni de hauts responsables du département d’État. L’épisode est important précisément parce que la décision finale a consisté à ne rien dire. Une partie de l’administration voulait transformer le différend commercial et juridique sur les colonies en confrontation diplomatique avec Londres, Paris et Ottawa. Une autre partie a empêché cette escalade.

Le dossier révèle ainsi davantage qu’un désaccord sur des produits fabriqués dans les colonies. Il montre qu’au sein même de l’administration américaine existe une discussion sur la manière de défendre Israël lorsque certains alliés occidentaux distinguent désormais de plus en plus clairement Israël de ses implantations en territoire occupé. Il montre aussi les limites que la Maison-Blanche semble avoir voulu poser, au moins dans cet épisode précis, à une confrontation avec trois partenaires majeurs.

David Milstein, un conseiller de Mike Huckabee, à l’origine de l’initiative

Deux sources attribuent l’initiative du projet à David Milstein, présenté comme l’un des conseillers influents de l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee. Cette origine donne au document une signification particulière. Il ne serait pas né d’une simple procédure bureaucratique du département d’État. Il aurait été poussé depuis le dispositif diplomatique américain directement chargé de la relation avec Israël.

Mike Huckabee occupe lui-même une place particulière dans cette architecture. Son approche du conflit israélo-palestinien et des implantations israéliennes est sensiblement différente de celle qui a longtemps dominé une partie de la diplomatie américaine. La préparation d’un texte très dur contre trois alliés occidentaux s’inscrit donc dans une bataille plus large sur le langage que Washington doit utiliser lorsqu’il est question des colonies.

L’enjeu de vocabulaire est loin d’être secondaire. Qualifier des mesures commerciales ciblant les produits des colonies d’« hostiles à Israël » revient à réduire la distinction entre le territoire israélien et les implantations construites en Cisjordanie occupée. Ajouter une référence à l’antisémitisme aurait encore élevé le niveau de la confrontation. Le débat n’aurait plus porté seulement sur la légalité des colonies ou sur le traitement commercial de leurs produits, mais sur les intentions politiques et morales des gouvernements britannique, français et canadien.

Une telle accusation adressée simultanément à Londres, Paris et Ottawa aurait constitué un signal particulièrement fort. Ces trois capitales ne sont pas des adversaires des États-Unis. Elles appartiennent au noyau des partenaires occidentaux de Washington. Le projet aurait donc transformé une divergence sur la politique israélienne dans les territoires occupés en conflit ouvert entre alliés.

Le fait que le texte ait été préparé montre qu’une partie de l’appareil américain était prête à franchir cette étape. Le fait qu’il ait été bloqué montre qu’une autre partie a jugé le coût politique trop élevé ou la formulation inappropriée.

Londres, Paris et Ottawa cherchent à distinguer Israël des colonies

Le différend part d’une question concrète : les importations provenant des colonies israéliennes de Cisjordanie. Les gouvernements concernés envisagent des restrictions visant ces produits. La logique de ces mesures consiste à établir une distinction entre les échanges avec Israël et les activités économiques liées aux colonies implantées sur un territoire que la communauté internationale ne reconnaît pas comme faisant partie de l’État israélien.

Cette distinction est fondamentale. Une mesure ciblant les colonies n’équivaut pas juridiquement ou politiquement à un embargo général contre Israël. Elle cherche au contraire à différencier deux espaces que le gouvernement israélien et certains de ses soutiens politiques tendent à traiter comme un ensemble.

C’est précisément cette séparation que le projet américain semblait vouloir contester. En qualifiant les mesures d’hostiles à Israël, le texte préparé aurait assimilé une restriction ciblée sur les colonies à une action contre l’État israélien lui-même.

Le choix des trois pays concernés est également significatif. La France, le Royaume-Uni et le Canada ont tous renforcé leur critique de certaines politiques israéliennes. Les colonies, la guerre à Gaza et la perspective d’un État palestinien occupent une place croissante dans leurs relations avec le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

Le débat commercial devient ainsi un instrument de politique étrangère. En agissant sur les produits issus des colonies, les gouvernements occidentaux cherchent à donner une traduction économique à leur position diplomatique. Ils ne se contentent plus de déclarations sur la solution à deux États. Ils envisagent des mesures ayant un coût potentiel pour les activités économiques implantées dans les territoires occupés.

Pourquoi la référence à l’antisémitisme aurait changé la nature du conflit

Le passage le plus sensible du projet concernait l’antisémitisme. Lier les restrictions visant les produits des colonies à une contribution à l’antisémitisme aurait déplacé le débat du droit international vers le terrain moral et identitaire.

Une telle formulation aurait eu plusieurs conséquences. Premièrement, elle aurait rendu beaucoup plus difficile une discussion technique entre alliés. Un gouvernement accusé de contribuer à l’antisémitisme ne peut pas répondre comme s’il s’agissait d’un simple désaccord tarifaire.

Deuxièmement, elle aurait renforcé la thèse selon laquelle les mesures dirigées contre les colonies constituent une attaque contre Israël en tant que tel. Cette assimilation est politiquement importante parce qu’elle réduit l’espace disponible pour les États qui veulent maintenir des relations normales avec Israël tout en sanctionnant ou en décourageant les activités économiques dans les territoires occupés.

Troisièmement, elle aurait probablement provoqué une réponse politique dans les trois pays concernés. Paris, Londres et Ottawa auraient dû défendre publiquement leur distinction entre critique des colonies, critique du gouvernement israélien et hostilité envers les Juifs. Le résultat aurait été une controverse beaucoup plus large que le dossier commercial initial.

Le blocage du texte peut donc être interprété comme le refus, au sein de l’administration américaine, de porter le conflit à ce niveau. Les éléments disponibles ne permettent toutefois pas d’établir précisément pourquoi la Maison-Blanche et les hauts responsables du département d’État n’ont pas soutenu la déclaration. Il serait excessif d’y voir la preuve d’un changement général de politique américaine sur les colonies.

Ce qui est établi est plus limité, mais significatif : une déclaration dure a été préparée, elle a été proposée et elle n’a pas franchi le niveau politique nécessaire à sa publication.

Une administration américaine moins homogène qu’elle n’en a l’air

L’épisode révèle une différence de sensibilité à l’intérieur de l’appareil américain. D’un côté se trouvent des responsables proches de la représentation diplomatique en Israël qui souhaitent une défense particulièrement ferme du gouvernement israélien face aux initiatives européennes. De l’autre, la Maison-Blanche et les échelons supérieurs du département d’État n’ont pas validé le texte dans la forme proposée.

Cette différence ne signifie pas nécessairement l’existence de deux politiques américaines contradictoires. Une administration peut partager un objectif général tout en divergeant sur les moyens, le langage et le coût diplomatique acceptable. Washington peut soutenir Israël tout en jugeant inutile d’ouvrir simultanément une confrontation avec trois alliés majeurs.

Le moment choisi compte également. Les États-Unis sont engagés dans plusieurs crises régionales. L’Iran reste au centre d’une négociation complexe. La guerre et les discussions autour de Gaza se poursuivent. Le Liban tente d’obtenir de nouveaux retraits israéliens sous médiation américaine. Le Yémen et les attaques contre l’Arabie saoudite ajoutent une autre source d’instabilité.

Dans ce contexte, déclencher une crise avec Londres, Paris et Ottawa sur les produits des colonies aurait ajouté une fracture supplémentaire à un front occidental déjà soumis à de nombreuses tensions.

La décision de bloquer la déclaration peut donc répondre à une logique de gestion des alliances sans constituer pour autant un désaveu de la politique israélienne. C’est précisément ce qui rend cette affaire intéressante : Washington a choisi de ne pas transformer chaque divergence avec les Européens en confrontation publique.

La Cisjordanie connaît au même moment une accélération des faits accomplis

Cette bataille diplomatique intervient alors que la situation sur le terrain se durcit fortement. En Cisjordanie, les autorités israéliennes ont lancé de nouvelles procédures liées à l’expansion des colonies. Un appel d’offres portant sur 400 logements supplémentaires dans la colonie de Karnei Shomron, construite sur des terres situées à l’est de Qalqilya, a notamment été annoncé.

Le projet porte le numéro 196/2026 et fixe au 23 novembre 2026 la date de clôture de la procédure. Son importance ne réside pas uniquement dans le nombre de logements. Le passage à l’appel d’offres signifie que le projet sort de la seule phase de planification pour entrer dans une étape beaucoup plus proche de la construction effective.

L’expansion vise un ensemble colonial que les autorités israéliennes cherchent à renforcer et à relier davantage aux implantations environnantes. Chaque projet de ce type possède donc une dimension territoriale qui dépasse les logements eux-mêmes. Les routes, infrastructures et continuités entre colonies transforment progressivement la géographie de la Cisjordanie.

Le même mouvement se retrouve autour de Ramallah. Plus de 400 oliviers ont été arrachés à Beit Rima après des opérations ayant touché environ 31 dounams de terres. Deux jours auparavant, un ordre militaire avait visé ces secteurs et prévu l’élimination de végétation et d’arbres.

À Deir Nizam, un autre ordre militaire, numéroté 104/26, concerne 94,79 dounams dans la zone de Wadi al-Hammata. Il prévoit lui aussi l’enlèvement de végétation et l’arrachage d’oliviers, avec un délai extrêmement court accordé aux propriétaires.

Ces opérations donnent une dimension très concrète au débat européen. Les mesures commerciales envisagées ne sont pas discutées dans un contexte où la colonisation serait gelée. Elles interviennent alors que de nouveaux logements sont préparés et que les mesures affectant les terres palestiniennes se multiplient.

53 ordres militaires en 2026 contre 47 l’année précédente

Les chiffres permettent de mesurer cette accélération. Depuis le début de 2026, 53 ordres militaires visant l’enlèvement d’arbres ou de couverture végétale auraient concerné environ 2 287,58 dounams en Cisjordanie.

En 2025, 47 ordres de ce type avaient visé environ 1 613 dounams. La comparaison montre donc une augmentation à la fois du nombre d’ordres et surtout de la superficie concernée.

La progression de la surface atteint environ 674,6 dounams en un an, soit une hausse proche de 42 %. Le nombre d’ordres augmente moins rapidement, d’environ 13 %. Cela signifie que la superficie moyenne affectée par chaque mesure est également plus importante.

Ces chiffres sont particulièrement sensibles à l’approche de la saison de récolte des olives. L’olivier n’est pas seulement un symbole politique. Il constitue une source de revenu pour de nombreuses familles. L’arrachage d’arbres produit donc un dommage économique qui peut se prolonger pendant plusieurs années, puisqu’un nouvel arbre nécessite du temps avant d’atteindre une production comparable.

Le débat sur les importations provenant des colonies s’inscrit ainsi dans un contexte où les transformations territoriales ont des conséquences économiques directes pour les Palestiniens. Les gouvernements européens qui veulent différencier les produits issus des colonies cherchent aussi à éviter que leurs marchés participent économiquement à une expansion qu’ils contestent politiquement.

Le dossier E1 fait planer une menace beaucoup plus large

À ces développements s’ajoute le dossier E1. Le projet est considéré par les Palestiniens comme particulièrement dangereux parce qu’il pourrait contribuer à couper la continuité territoriale entre le nord et le sud de la Cisjordanie et à isoler davantage Jérusalem-Est de son environnement palestinien.

Mahmoud Abbas a placé cette question au centre de son intervention devant l’Assemblée générale des Nations unies. Il a demandé une intervention du Conseil de sécurité et rappelé la nécessité d’appliquer la résolution 2334 concernant les activités de colonisation.

Le président palestinien a également lié la progression des colonies à une menace plus générale contre la solution à deux États. Son argument est géographique : une reconnaissance internationale de l’État palestinien perd progressivement sa substance si le territoire sur lequel cet État doit exister est fragmenté par les colonies, les routes réservées et les zones placées sous différents régimes de contrôle.

C’est précisément cette contradiction qui pousse certains gouvernements occidentaux à chercher des mesures autres que les déclarations. La reconnaissance politique d’un futur État palestinien et la poursuite d’échanges économiques sans distinction avec les colonies peuvent apparaître de plus en plus difficiles à concilier.

La bataille sur les importations constitue donc une tentative de faire correspondre politique commerciale et position diplomatique.

Washington avait déjà préparé d’autres instruments de pression contre les alliés

Le projet attribué à Marco Rubio doit aussi être replacé dans une évolution plus large de la diplomatie américaine. L’administration Trump utilise volontiers les instruments économiques, les sanctions et les menaces commerciales pour modifier le comportement de partenaires comme d’adversaires.

Dans le dossier israélo-palestinien, cette méthode rencontre toutefois une difficulté particulière. Les États-Unis doivent concilier leur soutien à Israël avec des alliances occidentales dont les gouvernements adoptent des positions de plus en plus critiques sur les colonies et Gaza.

Sanctionner ou publiquement accuser plusieurs de ces alliés pourrait avoir un effet inverse à celui recherché. Les gouvernements concernés pourraient durcir leurs positions pour ne pas apparaître comme cédant à une pression américaine. Les opinions publiques européennes jouent également un rôle croissant dans le débat.

La non-publication du texte peut donc traduire un calcul coût-bénéfice. Défendre les colonies contre des restrictions commerciales ciblées valait-il une crise avec trois alliés simultanément ? La réponse donnée dans ce cas précis semble avoir été négative.

Mais cette décision ne garantit pas que le même choix sera fait lors d’une prochaine initiative européenne. La bataille reste ouverte.

Le silence de Washington ne vaut pas approbation des mesures européennes

Il serait erroné de conclure que le blocage du texte signifie que la Maison-Blanche soutient les projets britannique, français et canadien. Les informations disponibles ne permettent pas d’aller aussi loin.

La décision peut avoir plusieurs explications : désaccord sur la formulation, opposition à la référence à l’antisémitisme, volonté de ne pas provoquer les alliés, différence d’appréciation sur le moment opportun ou préférence pour une intervention diplomatique discrète.

Aucune de ces hypothèses ne peut être transformée en certitude sans information supplémentaire. Le fait solide reste la différence entre l’existence du projet et l’absence de publication.

Cette nuance est importante parce qu’elle empêche de présenter l’affaire comme une rupture américaine avec Israël. Rien dans les éléments disponibles ne permet une telle conclusion. Washington continue de jouer un rôle central dans la protection diplomatique et sécuritaire d’Israël.

L’épisode montre plutôt l’existence d’une limite ponctuelle : certains responsables étaient prêts à utiliser une rhétorique très dure contre trois alliés, mais cette proposition n’a pas été validée au sommet.

Netanyahu arrive à New York dans un climat d’isolement inhabituel

Cette affaire se déroule parallèlement à une séquence particulièrement difficile pour Benjamin Netanyahu aux Nations unies. Son discours devant l’Assemblée générale a été marqué par le départ de nombreuses délégations de la salle. Cette scène a fourni une représentation visuelle de l’isolement auquel le gouvernement israélien est confronté sur plusieurs dossiers.

Netanyahu a défendu les frappes contre l’Iran et son programme nucléaire. Il a également assumé les opérations menées contre le Hezbollah et rappelé l’attaque contre les appareils de communication au Liban. Sur la question palestinienne, il continue de rejeter la création d’un État palestinien.

Dans le même temps, ses efforts pour obtenir un rendez-vous avec Donald Trump se sont heurtés à des difficultés. Cette situation ne signifie pas une rupture entre Washington et Israël. Elle indique toutefois que Netanyahu ne peut plus considérer chaque manifestation de soutien américain comme automatique dans sa forme et son calendrier.

La non-publication du projet de déclaration contre Londres, Paris et Ottawa s’inscrit dans cette atmosphère. Elle montre qu’au moment où le gouvernement israélien demande à ses partenaires de combattre les initiatives visant les colonies, Washington ne répond pas nécessairement à toutes ces demandes de la manière la plus maximaliste.

Une bataille qui pourrait déterminer le coût économique de la colonisation

Le véritable enjeu des initiatives européennes se trouve peut-être à moyen terme. Pendant des décennies, les condamnations internationales de la colonisation ont rarement entraîné un coût économique significatif pour les activités installées dans les territoires occupés.

Des restrictions sur les importations changeraient partiellement cette situation. Elles établiraient un principe : un produit fabriqué dans une colonie ne bénéficie pas nécessairement du même traitement qu’un produit fabriqué à l’intérieur d’Israël.

Si plusieurs grands marchés occidentaux adoptent cette distinction, les conséquences pourraient dépasser les volumes commerciaux directement concernés. Les entreprises devraient renforcer la traçabilité de leurs chaînes d’approvisionnement. Les investisseurs seraient confrontés à un risque juridique et politique plus élevé. Les distributeurs pourraient choisir d’éviter certains fournisseurs pour ne pas devoir distinguer l’origine exacte des marchandises.

Le gouvernement israélien a donc intérêt à empêcher l’installation de ce précédent. La réaction envisagée à Washington peut être comprise dans cette perspective. Il ne s’agit pas uniquement de défendre quelques exportations. Il s’agit d’empêcher que la distinction économique entre Israël et les colonies devienne une pratique occidentale courante.

C’est aussi pourquoi les mots du projet américain étaient si importants. En présentant les mesures européennes comme hostiles à Israël, le texte aurait précisément effacé la distinction que Londres, Paris et Ottawa cherchent à établir entre le territoire israélien et les colonies. L’ajout d’une accusation liée à l’antisémitisme aurait rendu cette assimilation encore plus forte. La bataille aurait alors porté non seulement sur le commerce, mais sur la légitimité même pour un gouvernement occidental de traiter différemment les produits issus des territoires occupés.

Le fait que le projet ait été bloqué empêche, pour l’instant, cette doctrine de devenir une position officielle américaine. Il ne supprime cependant pas le débat. Des responsables influents ont voulu que Marco Rubio porte publiquement cette ligne. Rien ne permet d’exclure qu’elle réapparaisse si la France, le Royaume-Uni ou le Canada passent effectivement de l’annonce à l’application de restrictions commerciales.

Un précédent qui pourrait dépasser les seules marchandises

Le risque identifié par Israël ne se limite pas au montant des exportations concernées. Une distinction commerciale officielle peut créer un précédent pour d’autres secteurs. Dès lors qu’un gouvernement exige de déterminer si une marchandise provient d’Israël ou d’une colonie, la même question peut être posée pour les investissements, les services financiers, les marchés publics, les assurances ou les activités d’entreprises implantées dans les territoires occupés.

C’est cette dynamique potentielle qui donne au dossier une portée stratégique. Une première mesure ciblée peut rester économiquement modeste tout en modifiant les règles appliquées par les entreprises. Les banques, assureurs et distributeurs commencent alors à examiner leur exposition. Ils ne le font pas nécessairement pour prendre position politiquement, mais pour réduire un risque juridique ou commercial.

La traçabilité devient alors centrale. Pour appliquer une restriction visant uniquement les colonies, les autorités douanières doivent pouvoir identifier précisément l’origine des produits. Les importateurs doivent obtenir cette information de leurs fournisseurs. Une distinction qui existait essentiellement dans le droit international et dans les déclarations diplomatiques entre ainsi dans les procédures quotidiennes des entreprises.

Cette évolution est précisément ce que le gouvernement israélien a intérêt à empêcher. Plus la distinction entre Israël et les colonies devient habituelle dans les pratiques économiques occidentales, plus il devient difficile de la présenter comme une mesure exceptionnelle ou hostile.

Une contradiction croissante entre diplomatie et commerce

Les gouvernements européens sont confrontés à une contradiction qu’ils ont longtemps pu gérer par le langage diplomatique. Ils défendent officiellement la solution à deux États, considèrent les colonies comme un obstacle à cette solution et contestent leur légalité. Dans le même temps, leurs économies peuvent continuer à importer des biens produits dans ces mêmes implantations.

Les projets de restrictions cherchent à réduire cet écart entre la position diplomatique et la pratique commerciale. Leur logique est que la condamnation de la colonisation perd une partie de sa portée si aucune distinction économique n’est opérée entre le territoire israélien et les implantations construites en Cisjordanie.

Cette question devient plus pressante à mesure que la géographie change. Les 400 logements supplémentaires prévus à Karnei Shomron ne représentent pas seulement 400 habitations. Ils renforcent un ensemble colonial et augmentent la population, les infrastructures et les besoins de connexion avec les implantations environnantes. Les 53 ordres militaires recensés en 2026, portant sur 2 287,58 dounams, affectent également la capacité des Palestiniens à utiliser leurs terres.

Le dossier E1 donne à cette dynamique une dimension encore plus importante. Le danger dénoncé par les Palestiniens est celui d’une rupture de continuité territoriale entre différentes parties de la Cisjordanie et d’un isolement accru de Jérusalem-Est. Si cette évolution se poursuit, la solution à deux États défendue par plusieurs gouvernements occidentaux risque de devenir de plus en plus difficile à traduire géographiquement.

Les mesures commerciales sont donc conçues par leurs promoteurs comme un moyen d’introduire un coût là où les condamnations politiques n’ont pas empêché l’expansion des colonies.

La bataille se déplace vers les entreprises

Une autre conséquence possible concerne directement le secteur privé. Une entreprise internationale n’attend pas nécessairement qu’un embargo général soit adopté pour modifier son comportement. Il lui suffit parfois d’identifier un risque croissant.

Si plusieurs États commencent à imposer des restrictions sur les produits des colonies, les entreprises devront se demander si leurs fournisseurs, filiales ou partenaires opèrent dans les territoires occupés. Les conseils juridiques devront vérifier les règles applicables dans chaque pays. Les banques pourront réévaluer certaines opérations. Les distributeurs pourront préférer éviter des produits dont l’origine risque de provoquer un contentieux.

Cette mécanique peut produire des effets économiques plus importants que la mesure initiale. Une interdiction limitée crée une incertitude. L’incertitude augmente les coûts de conformité. Les entreprises peuvent alors choisir de se retirer d’une activité même lorsqu’elles ne sont pas juridiquement obligées de le faire.

Pour Israël, empêcher le premier précédent devient donc particulièrement important. Le problème n’est pas uniquement ce que feront Londres, Paris et Ottawa aujourd’hui. Il est ce que pourraient faire demain d’autres gouvernements, puis les entreprises elles-mêmes.

C’est également ce qui explique l’intérêt d’une réaction américaine forte. Si Washington qualifiait officiellement de mesures hostiles à Israël les restrictions visant les colonies, il augmenterait à son tour le coût politique pour les gouvernements et les entreprises qui souhaitent établir cette distinction.

Le blocage de la déclaration laisse cette bataille ouverte.

La Maison-Blanche évite pour l’instant une fracture supplémentaire avec l’Europe

La décision de ne pas publier le texte prend également tout son sens lorsqu’elle est replacée dans l’état des relations transatlantiques. Les États-Unis ont besoin de leurs alliés européens sur plusieurs dossiers simultanément. Une confrontation publique avec la France et le Royaume-Uni sur les colonies aurait nécessairement débordé sur d’autres sujets.

La France joue notamment un rôle dans le dossier libanais et dans la recherche d’une architecture destinée à succéder à la Finul. Le Royaume-Uni maintient lui aussi un engagement sécuritaire et diplomatique au Moyen-Orient. Le Canada appartient au même ensemble occidental et participe aux grandes coordinations internationales.

Accuser simultanément ces trois États d’adopter des mesures hostiles à Israël et de contribuer à l’antisémitisme aurait provoqué une crise dont les effets auraient dépassé la Cisjordanie.

Le choix de ne pas publier la déclaration apparaît donc comme une décision de maîtrise de l’escalade diplomatique. Cela ne signifie pas que Washington approuve les mesures envisagées. Cela signifie que, dans cet épisode, la défense des positions israéliennes n’a pas été jugée suffisante pour justifier la formulation proposée contre trois alliés.

Cette distinction est importante. La politique américaine reste très favorable à Israël. Mais le soutien à Israël ne conduit pas nécessairement la Maison-Blanche à reprendre toutes les demandes formulées depuis Jérusalem ou par les responsables américains les plus proches de la position israélienne.

Le prochain test viendra avec l’application effective des restrictions

Pour l’instant, l’épisode reste celui d’une déclaration préparée puis bloquée. Le véritable test commencera si les gouvernements concernés appliquent effectivement leurs mesures sur les importations provenant des colonies.

Washington devra alors choisir entre plusieurs options. Il pourra maintenir une opposition discrète et chercher à convaincre ses alliés par les canaux diplomatiques. Il pourra adopter une déclaration publique moins agressive que celle préparée en septembre. Il pourra aussi revenir à une ligne beaucoup plus dure si la Maison-Blanche considère que les restrictions créent un précédent menaçant pour Israël.

La réaction israélienne sera tout aussi importante. Le gouvernement Netanyahu peut chercher à convaincre directement les capitales européennes de renoncer aux mesures. Il peut demander à Washington d’intervenir. Il peut également envisager des contre-mesures diplomatiques ou économiques.

Le comportement des autres États occidentaux constituera un troisième indicateur. Si les initiatives française, britannique et canadienne restent isolées, leur portée sera limitée. Si elles sont imitées, la distinction commerciale entre Israël et les colonies commencera à s’institutionnaliser.

C’est précisément ce scénario qui explique l’intensité de la bataille en coulisses avant même que les mesures ne soient pleinement appliquées.

Un silence américain plus révélateur qu’une déclaration

L’élément le plus intéressant de cette affaire reste finalement ce qui n’a pas été publié. Un texte existait. Il avait une date, une formulation et un responsable politique auquel il devait être attribué. Il proposait une condamnation très sévère de trois alliés occidentaux. Il n’a pas obtenu l’approbation nécessaire.

Ce silence permet de voir les limites d’une politique qui pourrait autrement apparaître entièrement homogène. Une partie de l’appareil américain veut défendre Israël en assimilant les restrictions visant les colonies à des mesures dirigées contre Israël lui-même. Une autre partie n’a pas accepté que cette position soit transformée, dans ces termes, en parole officielle du secrétaire d’État.

La différence est considérable. Elle préserve pour l’instant la possibilité pour Washington de contester les mesures européennes sans reprendre l’accusation d’antisémitisme. Elle laisse également subsister, au moins implicitement, l’espace diplomatique dans lequel les alliés occidentaux distinguent Israël des colonies.

Cette marge peut toutefois se refermer rapidement. La colonisation se poursuit. Les appels d’offres avancent. Les ordres militaires visant les terres et les arbres se multiplient. Les gouvernements européens cherchent des instruments capables de dépasser la condamnation verbale. Israël tente d’empêcher ces instruments de devenir une norme.

Le projet de déclaration attribuée à Marco Rubio était donc beaucoup plus qu’une note diplomatique abandonnée. Il révélait la prochaine ligne de confrontation : non plus seulement savoir si les colonies sont condamnées politiquement, mais déterminer si cette condamnation doit avoir des conséquences économiques.

Pour Washington, la question reste entière. Défendre Israël signifie-t-il également défendre le traitement commercial des produits issus des colonies comme s’ils provenaient du territoire israélien ? En bloquant le texte du 8 septembre, la Maison-Blanche a évité de donner une réponse aussi catégorique. La prochaine initiative européenne dira si ce silence peut durer.

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