Damas s’impatiente : détenus syriens, anciens officiers du régime et renseignements sensibles embarrassent Beyrouth

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La visite de six ministres syriens à Beyrouth a soigneusement laissé de côté les dossiers les plus explosifs entre les deux pays. Derrière les discussions sur les investissements, les camions, le rail et l’énergie, Damas conserve une autre liste de demandes. Elle concerne des détenus syriens au Liban et d’anciens officiers du régime précédent qui se trouveraient sur le territoire libanais. Selon des informations recueillies dans les milieux engagés dans les contacts entre les deux capitales, les autorités syriennes seraient surtout irritées par ce qu’elles considèrent comme la lenteur de Beyrouth dans le traitement de ces deux affaires.

Le choix aurait été délibéré : la délégation économique venue à Beyrouth n’avait pas pour mission d’ouvrir ces dossiers. Leur traitement serait réservé à l’équipe chargée de la politique étrangère syrienne. Cette séparation permet à Damas de développer une coopération économique avec le Liban sans conditionner publiquement chaque avancée au règlement immédiat des contentieux sécuritaires.

Mais elle ne signifie pas que ces contentieux aient disparu.

Le dossier des détenus est déjà encadré par un mécanisme bilatéral. Celui des anciens officiers est beaucoup plus opaque. Les informations disponibles vont jusqu’à évoquer des renseignements précis transmis aux autorités libanaises sur certains hommes recherchés, leurs lieux de présence et leurs déplacements. Elles font également état d’informations communiquées par des services de renseignement occidentaux.

Ces affirmations reposent sur des sources non nommées et ne peuvent donc être présentées comme des constatations judiciaires. Elles permettent cependant de comprendre pourquoi Damas considère que Beyrouth possède désormais suffisamment d’éléments pour agir.

Une deuxième phase de remise des condamnés qui tarde

Le premier motif de mécontentement syrien concerne l’application d’un accord sécuritaire entre les deux pays sur le transfert de personnes condamnées.

Une première étape a déjà créé un précédent. Les informations publiées au cours des derniers mois font état du transfert, en juillet 2026, de 68 détenus syriens depuis la prison de Roumieh vers la Syrie. Ces hommes avaient été condamnés par la justice libanaise et leur remise s’inscrivait dans l’application d’un accord bilatéral.

Ce chiffre est important, car il montre que le dossier n’est plus au stade des discussions de principe.

Un mécanisme a été établi et une première opération a eu lieu.

C’est précisément ce qui explique l’impatience actuelle de Damas. Selon les informations disponibles, les autorités syriennes reprochent au Liban de retarder sans justification suffisante la deuxième phase de cette opération.

La question ne porte donc pas seulement sur le sort individuel de prisonniers. Elle touche à la crédibilité d’un engagement déjà commencé à être exécuté.

Pour les autorités syriennes, la logique serait simple : si les deux gouvernements ont signé un accord et si une première série de détenus a pu être remise, pourquoi la deuxième étape n’avance-t-elle pas au même rythme ?

Du côté libanais, la situation est nécessairement plus complexe. Les personnes concernées ont été condamnées dans le cadre du système judiciaire libanais. Toute remise doit donc respecter les conditions juridiques prévues et ne peut se résumer à la transmission d’une liste entre deux administrations.

Les documents disponibles ne permettent pas de déterminer précisément combien de personnes seraient concernées par cette deuxième phase ni les raisons administratives ou judiciaires exactes de son retard. Il serait donc hasardeux d’attribuer le blocage à une seule institution.

En revanche, le mécontentement syrien est présenté comme réel dans les informations de coulisses.

Le précédent des 68 détenus a changé la nature du dossier

Le transfert effectué en juillet a également modifié la perception politique de la question.

Pendant longtemps, le dossier des Syriens détenus au Liban était traité dans un ensemble beaucoup plus large mêlant questions carcérales, conséquences de la guerre en Syrie, terrorisme, sécurité et présence massive de ressortissants syriens sur le territoire libanais.

L’accord bilatéral a introduit une logique différente : distinguer les condamnés susceptibles d’être transférés et organiser leur remise à l’État syrien dans un cadre officiel.

Cette évolution permet aux deux pays d’éviter une solution globale et politiquement impossible à tous les dossiers carcéraux. Elle permet d’avancer catégorie par catégorie.

Mais elle crée également une obligation de suivi.

Une première remise spectaculaire, suivie d’une longue période d’attente, risque d’être interprétée par Damas comme un ralentissement politique plutôt que comme une simple difficulté administrative.

C’est dans ce contexte que la visite ministérielle syrienne prend une dimension particulière. Les responsables économiques sont venus parler de coopération sans introduire cette question dans leurs réunions officielles. Damas semble ainsi vouloir empêcher que le dossier des détenus ne bloque immédiatement les échanges commerciaux et les projets d’infrastructure.

Cette méthode ne pourra toutefois fonctionner indéfiniment si les dossiers sécuritaires restent figés.

L’autre dossier : où sont les anciens officiers du régime précédent ?

La deuxième affaire est plus sensible encore.

Les nouvelles autorités syriennes cherchent à identifier d’anciens officiers et responsables liés au régime précédent qui auraient trouvé refuge au Liban après le changement de pouvoir à Damas.

Les informations recueillies indiquent que les autorités syriennes ont transmis à leurs homologues libanais des renseignements détaillés sur certaines de ces personnes.

Il ne s’agirait pas uniquement de noms.

Les informations fournies porteraient également sur leurs lieux de présence, leurs modes de déplacement et, pour certains, sur leurs activités ou leurs projets présumés depuis le territoire libanais.

Cette affirmation doit être maniée avec précaution. Aucun dossier judiciaire complet permettant d’établir publiquement la responsabilité des personnes visées n’accompagne les informations disponibles. Il n’est donc pas possible de transformer une personne signalée par Damas en fugitif reconnu coupable ou en conspirateur établi.

Mais la précision des renseignements évoqués explique l’impatience syrienne.

Damas considérerait que le Liban ne peut plus invoquer seulement le manque d’informations pour expliquer son attentisme.

Des services occidentaux auraient eux aussi fourni des renseignements

L’un des éléments les plus sensibles concerne l’origine des informations.

Selon les mêmes sources, les autorités libanaises n’auraient pas seulement reçu des renseignements de Damas. Des services de renseignement occidentaux auraient également communiqué des éléments concernant d’anciens officiers du régime précédent présents au Liban.

Ces informations auraient elles aussi porté sur leurs localisations et leurs déplacements.

L’importance de ce point est évidente.

Si les renseignements provenaient uniquement du nouveau pouvoir syrien, Beyrouth pourrait être particulièrement prudente avant de donner suite à des demandes visant d’anciens adversaires politiques ou militaires de Damas. L’intervention alléguée de services occidentaux donnerait en revanche une autre dimension au dossier.

Elle ne suffirait toujours pas à constituer une preuve judiciaire. Un renseignement n’est pas un jugement.

Mais elle renforcerait la pression sur les services libanais pour qu’ils vérifient les informations reçues.

Les sources évoquent également des données sur ce que certains de ces hommes prépareraient depuis le Liban. Là encore, aucun détail suffisamment étayé n’est fourni pour décrire ces projets comme des faits établis. La prudence s’impose d’autant plus que l’accusation d’organiser des activités contre un État voisin peut avoir des conséquences politiques et judiciaires considérables.

Le fait important est donc ailleurs : Damas estime avoir transmis à Beyrouth une matière suffisamment précise pour attendre une réponse.

Pourquoi le Liban ne peut pas simplement exécuter une liste syrienne

L’impatience de Damas se heurte cependant à une contrainte fondamentale.

Le Liban ne peut juridiquement traiter une liste transmise par un gouvernement étranger comme un ordre d’arrestation automatique.

La présence d’un ancien officier syrien sur le territoire libanais ne constitue pas en elle-même une infraction. Son appartenance passée aux institutions du régime précédent ne suffit pas davantage à justifier son arrestation ou sa remise.

Il faut déterminer ce qui lui est reproché, l’existence éventuelle de procédures judiciaires et le cadre juridique permettant au Liban d’intervenir.

Cette distinction est essentielle dans une relation qui veut désormais se construire sur le principe du respect mutuel de la souveraineté.

La nouvelle Syrie affirme vouloir rompre avec les pratiques de l’ancien système dans ses rapports avec le Liban. Beyrouth ne peut donc accepter que la coopération sécuritaire reproduise une logique dans laquelle des demandes venues de Damas seraient exécutées sans passer par les institutions libanaises.

C’est ici que le dossier devient politiquement délicat.

Le Liban veut coopérer avec le nouvel État syrien. Il ne veut pas pour autant donner l’impression de redevenir un espace dans lequel les autorités syriennes peuvent poursuivre directement leurs adversaires.

La frontière transforme le problème syrien en problème libanais

La sensibilité du dossier vient aussi de la géographie.

Le Liban et la Syrie partagent une longue frontière, avec des passages officiels mais aussi une histoire ancienne de routes secondaires et de trafics. Les mouvements de personnes entre les deux pays sont difficiles à dissocier complètement des questions de sécurité.

Les nouvelles autorités syriennes accordent une grande importance à la consolidation de leur contrôle intérieur. Dans ce contexte, la présence éventuelle au Liban d’anciens cadres militaires capables de conserver des réseaux en Syrie est naturellement perçue à Damas comme une menace potentielle.

Pour Beyrouth, le problème est différent.

Le Liban doit empêcher que son territoire soit utilisé pour préparer des opérations contre un pays voisin. Mais il doit simultanément s’assurer que toute action de ses services repose sur son propre droit.

C’est cette ligne étroite que les autorités libanaises doivent tenir.

La question devient encore plus sensible si certaines personnes disposent de réseaux locaux, de protections ou de moyens financiers leur permettant de se déplacer discrètement.

Les informations disponibles ne permettent pas d’identifier publiquement les individus concernés ni de déterminer leur nombre. Cette absence interdit toute généralisation sur l’ampleur du phénomène.

Damas a choisi de ne pas empoisonner son offensive économique

La décision de ne pas confier ces dossiers à la délégation de six ministres est probablement l’élément politique le plus révélateur.

Damas aurait pu utiliser une visite d’une telle ampleur pour mettre publiquement Beyrouth sous pression.

Elle ne l’a pas fait.

Les ministres sont venus discuter de commerce, d’investissements, de transports, d’agriculture, de santé et d’infrastructures. Les dossiers sécuritaires ont été laissés à un canal distinct.

Cette méthode permet à la Syrie de compartimenter sa relation avec le Liban.

D’un côté, les deux pays peuvent essayer de réduire les droits de transit, relancer le rail, étudier l’utilisation d’infrastructures énergétiques et attirer des investisseurs.

De l’autre, les équipes politiques et sécuritaires poursuivent les discussions sur les prisonniers et les anciens responsables du régime précédent.

Cette séparation protège le rapprochement économique.

Elle montre également que les nouvelles autorités syriennes ne veulent pas que l’ensemble de la relation bilatérale reste prisonnier des dossiers de sécurité.

Mais la séparation a ses limites. Si Damas considère que les engagements sécuritaires déjà signés ne sont pas exécutés, cette frustration finira nécessairement par contaminer les autres domaines.

Les anciens contentieux reviennent sous une forme entièrement nouvelle

Le paradoxe est frappant.

Pendant des décennies, les relations libano-syriennes ont été dominées par le poids sécuritaire de Damas au Liban. Aujourd’hui, la Syrie revient demander à l’État libanais de coopérer avec elle sur des questions de sécurité concernant son propre territoire.

La relation s’est donc inversée dans sa forme.

Damas ne dispose plus officiellement des instruments qu’elle possédait autrefois au Liban. Elle doit transmettre des renseignements, demander une coopération et attendre une réponse des institutions libanaises.

C’est précisément ce qui explique l’importance du traitement de ces dossiers.

La manière dont Beyrouth répondra aux demandes syriennes constituera un test de la nouvelle relation d’État à État.

Une coopération trop faible alimentera les accusations syriennes de lenteur et de mauvaise volonté. Une coopération conduite sans garanties juridiques réveillerait au Liban le souvenir d’une relation déséquilibrée avec Damas.

Entre les deux se trouve une voie institutionnelle : renseignements vérifiés par les services libanais, dossiers judiciaires documentés et application des accords bilatéraux selon des procédures définies.

Deux dossiers, deux niveaux de difficulté

Les détenus et les anciens officiers ne doivent d’ailleurs pas être confondus.

Dans le premier cas, il existe un accord, des personnes condamnées et un précédent concret avec la remise de 68 détenus. Le problème est celui de l’exécution de la deuxième phase et de son calendrier.

Dans le second, les informations disponibles décrivent essentiellement un travail de renseignement. Damas aurait identifié des personnes, transmis des localisations et communiqué des informations sur leurs déplacements. Des services occidentaux auraient apporté des éléments supplémentaires.

Mais cette matière doit encore, pour chaque personne concernée, être transformée en base juridique exploitable si une mesure coercitive est envisagée.

C’est pourquoi le second dossier est potentiellement beaucoup plus long à régler.

Il pose aussi une question que la relation économique ne pourra pas éternellement contourner : que fera le Liban si Damas présente formellement des demandes concernant des hommes dont elle affirme qu’ils préparent depuis le territoire libanais des activités contre les nouvelles autorités syriennes ?

Les documents disponibles ne donnent pas encore la réponse.

Ils permettent en revanche de comprendre ce qui se joue derrière la façade économique du rapprochement. Alors que les ministres discutent publiquement de trains, de ports, de pétrole et d’investissements, un autre dialogue se déroule à huis clos. Il porte sur des hommes, des prisons, des renseignements et la capacité de deux États voisins à construire une coopération sécuritaire qui ne reproduise pas les pratiques de leur passé commun.

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