Dans les coulisses : l’aide à l’armée libanaise pourrait être conditionnée à des résultats sur le monopole des armes

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La préparation de la réunion de Paris consacrée au soutien à l’armée libanaise cache un enjeu plus politique que ne le laisse entendre le discours officiel. Al Joumhouria du 15 septembre 2026 rapporte, en citant des sources diplomatiques, qu’une orientation américaine consisterait à lier le volume et la nature des aides aux résultats obtenus par l’État et l’armée dans l’application de leurs engagements. Au premier rang figure la question du monopole des armes par l’État.

Washington voudrait passer d’une logique de soutien à une logique de résultats

Selon les informations d’Al Joumhouria, les besoins que la délégation libanaise doit présenter à Paris sont importants. L’armée cherche des véhicules, des systèmes de communication modernes, des équipements de protection et des moyens destinés aux opérations et au contrôle du terrain. La crise financière reste également un problème majeur. Le soutien international doit permettre de préserver la disponibilité des militaires et leur capacité à remplir leurs missions.

Cependant, le journal rapporte une réserve américaine déterminante. Washington souhaiterait établir un lien entre ces aides et la capacité du Liban à appliquer concrètement le principe de l’autorité exclusive de l’État. La source diplomatique citée évoque notamment le retrait des armes et l’interdiction de manifestations armées en dehors du cadre officiel.

La nuance est importante. Il ne s’agirait plus seulement d’aider une institution considérée comme essentielle à la stabilité du Liban. Les partenaires chercheraient également à mesurer ce que cette institution est capable de faire avec les moyens qui lui sont accordés.

Al Joumhouria ajoute que certains soutiens de l’armée conserveraient une attitude prudente dans l’attente de réformes et de garanties politiques plus claires. Le gouvernement devrait démontrer sa volonté de faire appliquer les décisions de l’État, particulièrement dans le dossier des armes.

Il faut néanmoins conserver le statut exact de cette information. Le corpus ne contient pas de déclaration officielle américaine annonçant publiquement une condition formelle selon laquelle telle quantité d’armes ou telle somme serait refusée si le Liban n’atteignait pas un objectif déterminé. Il s’agit d’une orientation américaine rapportée par des sources diplomatiques d’Al Joumhouria.

Paris pourrait donc devenir un test politique autant qu’une conférence militaire

Cette confidence modifie la lecture de la réunion de Paris. Annahar du 15 septembre 2026 explique que la rencontre du 17 septembre s’inscrit dans le processus d’Aqaba et constitue une étape préparatoire à une mobilisation plus large en faveur des forces armées libanaises. Joseph Aoun, Emmanuel Macron et le roi Abdallah II doivent participer à cette séquence, avec des responsables militaires et des représentants internationaux.

Officiellement, le dossier est celui des capacités de l’armée. Mais si les informations d’Al Joumhouria sont exactes, les discussions porteront indirectement sur une question beaucoup plus sensible : les partenaires étrangers sont-ils disposés à renforcer massivement l’armée avant d’avoir la preuve qu’elle pourra exercer l’autorité militaire exclusive de l’État ?

Cette interrogation place Beyrouth dans une situation délicate. Le Liban explique qu’une armée mieux équipée est nécessaire pour étendre l’autorité de l’État. Certains partenaires pourraient répondre qu’ils veulent d’abord observer des avancées concrètes avant d’augmenter fortement leur soutien.

Les deux raisonnements peuvent alors former un cercle difficile à briser. L’armée peut soutenir qu’elle a besoin de moyens supplémentaires pour assurer davantage de missions. Les bailleurs peuvent exiger davantage de résultats pour justifier de nouveaux moyens.

Ad Diyar du 15 septembre 2026 apporte sur ce point un élément complémentaire. Le journal rapporte que le commandement militaire voudrait justement sortir du modèle des aides ponctuelles. Il chercherait à établir des partenariats durables comprenant formation, équipement, maintenance et assistance technique. Cette approche permettrait de construire des capacités sur plusieurs années plutôt que de dépendre de livraisons occasionnelles.

Le Sud serait le principal terrain sur lequel les partenaires jugeraient l’armée

La conditionnalité évoquée prend tout son sens dans le Sud. Al Joumhouria relie directement le soutien international au déploiement de l’armée et au processus de négociation avec Israël. Les discussions portent notamment sur des secteurs où pourraient être expérimentés des arrangements associant retrait israélien, présence de l’armée et mécanisme de vérification.

Dans cette logique, chaque déploiement réussi aurait une valeur qui dépasse le terrain. Il deviendrait un argument diplomatique permettant au Liban de demander davantage de soutien.

L’armée devrait démontrer qu’elle peut occuper durablement les secteurs concernés, y empêcher le retour d’une présence armée non étatique et devenir l’interlocuteur sécuritaire unique. Si cette démonstration est jugée convaincante, les partenaires pourraient considérer que l’investissement dans l’institution produit les résultats recherchés.

Les événements d’Ali al-Taher donnent une dimension immédiate à cette question. Plusieurs journaux du 15 septembre présentent le contrôle des hauteurs et le déploiement de l’armée comme des éléments essentiels du nouveau rapport de forces. L’ancien président Michel Sleiman demande notamment au Hezbollah de remettre les positions concernées à l’armée. La visite de Joseph Aoun à Nabatiyeh est également interprétée comme une affirmation de l’autorité de l’État.

La question des armes devient donc inséparable de celle du soutien militaire étranger. Ce qui est présenté à l’intérieur du Liban comme un débat constitutionnel et politique peut être traité par les bailleurs comme un critère permettant d’évaluer l’efficacité de leur aide.

La disparition programmée du dispositif actuel au Sud augmente l’urgence

Al Joumhouria rapporte également des discussions entre Paris, Rome et Washington sur l’avenir de la présence internationale dans le Sud après la fin du dispositif actuel de la Force intérimaire des Nations unies. Les informations publiées ne permettent pas encore d’identifier précisément la formule qui pourrait lui succéder. Elles montrent néanmoins que les partenaires réfléchissent déjà à l’architecture sécuritaire suivante.

Cela renforce mécaniquement le rôle attendu de l’armée libanaise. Si la présence internationale est réduite ou transformée, une partie des responsabilités devra être assumée par les institutions nationales. Le soutien international ne serait donc pas seulement destiné à maintenir les capacités actuelles de l’armée. Il servirait à préparer une augmentation de ses responsabilités.

Cette évolution explique aussi pourquoi les bailleurs peuvent demander des garanties. Ils ne veulent pas seulement financer des salaires ou fournir du matériel. Ils cherchent à savoir si l’armée pourra réellement remplir les fonctions qui lui seront transférées.

Le rendez-vous de Paris devient ainsi le point de rencontre de trois dossiers : les capacités militaires, le monopole des armes et l’avenir du dispositif sécuritaire dans le Sud.

Les précédentes conférences rendent Beyrouth méfiant face aux promesses

La prudence ne vient cependant pas uniquement des bailleurs. Les responsables libanais ont eux aussi des raisons de se méfier des annonces internationales.

Ad Diyar du 15 septembre 2026 rappelle que plusieurs conférences de soutien ont déjà produit des engagements dont l’exécution est restée inférieure aux attentes. Les changements de priorité des pays donateurs, les procédures administratives et l’absence de mécanismes permanents ont parfois ralenti ou réduit les aides.

Ibrahim Kanaan reprend cette préoccupation lorsqu’il évoque les financements internationaux. Son message consiste à demander des résultats mesurables plutôt que de nouvelles annonces. Cette remarque ne concerne pas exclusivement l’armée, mais elle reflète une inquiétude présente dans les dossiers de coopération extérieure.

Le commandement militaire souhaiterait donc que l’armée participe directement à la définition des programmes. Elle pourrait ainsi identifier ses priorités opérationnelles plutôt que recevoir des équipements choisis essentiellement par les donateurs.

Ce point est important face à la conditionnalité américaine rapportée par Al Joumhouria. Si Washington veut juger l’armée sur ses résultats, Beyrouth peut en retour demander que les moyens fournis correspondent effectivement aux missions qu’on lui demande d’accomplir.

Le Qatar et la Turquie offrent des voies complémentaires

Le Liban cherche parallèlement à diversifier les sources de soutien à son armée. Al Binaa et Al Sharq du 15 septembre 2026 rapportent la rencontre entre le commandant de l’armée Rodolphe Haykal et l’ambassadeur du Qatar, Saoud ben Abdelrahman Al Thani. Haykal remercie Doha pour son soutien continu et souligne l’importance de la coopération entre les deux armées.

La commission des Finances et du Budget approuve également un accord de coopération militaire avec la Turquie. Al Sharq indique que sa valeur atteint cent millions de livres turques, soit environ trois millions de dollars selon le journal. Le dispositif doit permettre des échanges de compétences, de matériel et d’autres formes de coopération sur cinq ans.

Ces initiatives restent modestes par rapport aux besoins globaux de l’armée. Elles ont néanmoins une importance diplomatique. Elles permettent au Liban de ne pas faire dépendre son institution militaire d’un seul partenaire.

Elles peuvent aussi donner à Beyrouth une petite marge face aux conditions imposées par certains bailleurs occidentaux. Cette marge reste toutefois limitée. Les besoins financiers, logistiques et techniques de l’armée sont tels que les États-Unis, la France et les autres partenaires majeurs conserveront un poids déterminant.

Derrière l’aide se joue donc la définition du rôle futur de l’armée

La confidence d’Al Joumhouria permet finalement de lire autrement les discussions de Paris. La question n’est pas seulement : combien l’armée recevra-t-elle ? Elle devient : quelles missions devra-t-elle effectivement accomplir pour continuer à recevoir davantage ?

Washington chercherait, selon les sources diplomatiques du journal, à mesurer la capacité du Liban à traduire le principe du monopole des armes en réalité. Paris cherche à renforcer les capacités de l’institution. Beyrouth demande des moyens suffisamment importants pour permettre à l’armée d’étendre son déploiement. Dans le même temps, la négociation avec Israël fait du contrôle du terrain par les forces régulières un élément central de tout retrait.

La conditionnalité potentielle de l’aide crée donc un rapport très concret entre politique intérieure et assistance internationale. Une décision libanaise sur les armes pourrait avoir des conséquences sur le niveau d’équipement de l’armée. À l’inverse, le renforcement de l’armée pourrait être présenté par l’État comme la condition matérielle permettant de mettre progressivement cette décision en œuvre.

Pour suivre cette confidence, il faudra surtout observer la formulation des engagements qui sortiront de Paris. Une simple annonce de soutien ne permettra pas de confirmer l’information. En revanche, des aides réparties par étapes, associées à des objectifs précis de déploiement, de contrôle territorial ou de monopole des armes, constitueraient un indice beaucoup plus solide de la conditionnalité américaine décrite par Al Joumhouria.

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