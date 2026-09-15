Dans les coulisses : pourquoi le Hezbollah retient-il sa riposte malgré la pression dans le Sud ?

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La retenue militaire du Hezbollah face aux développements dans le Sud, notamment autour des hauteurs d’Ali al-Taher, alimente plusieurs lectures dans la presse du 15 septembre 2026. Ad Diyar avance trois explications principales à partir de sources proches du dossier : éviter de fournir à Israël le prétexte d’une confrontation plus vaste, préserver les capacités restantes du parti et attendre de voir dans quelle direction évoluera le rapport entre Washington et Téhéran. Ces éléments ne constituent pas une explication officielle du Hezbollah. Ils permettent cependant de comprendre pourquoi l’absence de riposte ne peut être interprétée uniquement comme un signe d’impuissance.

Une absence de riposte qui nourrit les interrogations

Les événements d’Ali al-Taher ont placé le Hezbollah devant une situation particulièrement difficile. Plusieurs journaux du 15 septembre 2026 décrivent les destructions provoquées dans le secteur et les déclarations israéliennes concernant son contrôle. Al Binaa relève notamment les contradictions entre différentes communications israéliennes. Le ministre israélien de la Défense a d’abord présenté le contrôle des hauteurs comme un élément achevant la zone de sécurité. L’armée a ensuite annoncé un retrait vers une position arrière tout en maintenant le secteur sous surveillance. Puis de nouvelles déclarations ont évoqué une capacité à reprendre le contrôle de la zone.

Au-delà de cette bataille de récits, une question s’impose dans plusieurs publications : pourquoi le Hezbollah ne répond-il pas militairement à la hauteur de la pression exercée sur le terrain ?

Ad Diyar du 15 septembre 2026 rapporte que le parti se trouve confronté à des choix difficiles. Toute riposte importante peut provoquer une réaction israélienne plus large. Mais une absence prolongée de réponse peut, à l’inverse, donner l’impression que les règles de confrontation ont changé au détriment du Hezbollah.

Cette contradiction explique une partie de la prudence observée.

Le parti doit prendre en compte la situation militaire, mais également les conséquences politiques d’une nouvelle escalade. Le Sud a déjà subi des destructions importantes. Des habitants restent déplacés. La reconstruction avance difficilement. Une reprise d’une guerre de grande ampleur aurait donc un coût humain, matériel et politique considérable.

La première hypothèse avancée par les sources d’Ad Diyar consiste précisément à dire que le Hezbollah veut éviter de donner à Israël un motif permettant d’élargir ses opérations.

Éviter de fournir à Israël le prétexte d’une guerre plus vaste

Selon Ad Diyar, les responsables du Hezbollah estimeraient qu’une riposte directe et importante pourrait servir les objectifs israéliens. Israël pourrait la présenter comme la preuve que la menace militaire persiste et utiliser cet argument pour élargir ses opérations.

Cette hypothèse prend une importance particulière dans le contexte des négociations. Le Liban cherche à obtenir un retrait israélien et à renforcer le déploiement de son armée. Washington travaille sur des mécanismes de sécurité. Paris prépare une réunion consacrée au soutien à l’institution militaire.

Une opération importante du Hezbollah pourrait bouleverser cette séquence.

Elle pourrait permettre à Israël de soutenir que les garanties recherchées ne sont pas suffisantes. Elle pourrait également renforcer les demandes portant sur les armes du parti et compliquer la position diplomatique du gouvernement libanais.

La retenue peut donc être interprétée comme un calcul destiné à ne pas modifier le rapport de forces diplomatique au pire moment.

Cette explication ne signifie pas que le Hezbollah aurait accepté les nouvelles réalités du terrain. Elle suggère plutôt qu’il pourrait considérer le moment comme défavorable à une riposte ouverte.

Le parti chercherait ainsi à éviter une situation dans laquelle une réaction militaire ponctuelle entraînerait des conséquences stratégiques beaucoup plus lourdes.

Cette prudence est cohérente avec le discours public rapporté par Al Binaa. Lors d’une réunion commune, les directions du Hezbollah et d’Amal insistent sur la paix civile, la reconstruction et le retour des habitants. Elles demandent également que les différends politiques soient traités par le dialogue et dans les institutions.

Ce langage contraste avec une stratégie d’escalade immédiate.

Préserver les capacités après les pertes subies

La deuxième explication avancée par Ad Diyar est directement militaire. Le Hezbollah chercherait à préserver ses capacités après les pertes accumulées au cours des affrontements précédents.

Les journaux du 15 septembre contiennent plusieurs éléments montrant l’intensité des opérations autour d’Ali al-Taher. Al Binaa rapporte notamment les informations concernant la destruction d’un important réseau souterrain. Le journal évoque une quantité considérable d’explosifs utilisée lors de l’opération israélienne.

Al Quds Al Arabi rapporte pour sa part le démenti de l’agence iranienne Fars concernant la présence de membres du Corps des gardiens de la révolution dans les tunnels d’Ali al-Taher. Selon Fars, 48 membres du Hezbollah se trouvaient dans les deux tunnels visés et huit auraient été tués. L’agence ne donne pas, dans l’extrait rapporté, d’explication complète sur la situation des autres membres. Ces chiffres proviennent de Fars et ne sont pas confirmés indépendamment par les autres sources.

Ils montrent néanmoins que la bataille autour des infrastructures souterraines est devenue un sujet important.

Dans ce contexte, une stratégie de conservation des moyens peut avoir une logique militaire. Une organisation qui estime avoir subi des pertes peut préférer éviter une confrontation dans laquelle elle serait obligée d’utiliser rapidement une partie de ses capacités restantes.

Cette lecture est très différente de celle qui présente l’absence de réponse comme la preuve de la disparition complète de la capacité militaire du Hezbollah.

Les sources d’Ad Diyar ne disent pas que le parti dispose encore de la même puissance qu’avant les affrontements. Elles suggèrent qu’il chercherait précisément à préserver ce qui reste de ses capacités.

La nuance est essentielle.

Le parti refuse publiquement d’être présenté comme faible

Les déclarations du député Hussein Hajj Hassan, rapportées par Al Sharq du 15 septembre 2026, donnent un éclairage intéressant sur ce point. Il affirme que la résistance, sa population et ses alliés font preuve de patience en fonction de leurs propres calculs. Il met en garde contre l’idée selon laquelle cette patience pourrait être interprétée comme une faiblesse.

Hajj Hassan affirme que son camp n’est faible ni dans la résistance, ni politiquement, ni sur le plan populaire.

Cette déclaration ne précise pas quelles capacités militaires restent disponibles. Elle ne donne pas non plus de calendrier pour une éventuelle riposte.

Son intérêt se situe ailleurs : le Hezbollah ressent manifestement le besoin de combattre publiquement l’idée selon laquelle son absence de réaction serait imposée uniquement par son affaiblissement.

Le mot important est celui des « calculs ».

Le député présente la retenue comme une décision et non comme une simple incapacité.

Al Sharq adopte une interprétation beaucoup plus critique. Le journal estime que le Hezbollah cherche à afficher une force qu’il ne posséderait plus au même niveau et qu’il déplace une partie de sa confrontation vers l’État libanais.

Cette appréciation appartient clairement à la ligne éditoriale du journal. Elle ne peut être présentée comme un fait établi.

Mais la confrontation entre les deux récits est instructive. Le Hezbollah dit : nous attendons parce que nous avons nos calculs. Ses adversaires répondent : vous attendez parce que votre rapport de forces s’est dégradé.

Les confidences d’Ad Diyar proposent une troisième possibilité : les deux phénomènes peuvent exister simultanément. Le parti peut être affaibli tout en conservant une capacité de décision et en choisissant de préserver les moyens qui lui restent.

L’attente d’un développement entre Washington et Téhéran

La troisième hypothèse avancée par Ad Diyar est politique et régionale. Le Hezbollah attendrait de voir comment évolue le rapport entre les États-Unis et l’Iran avant de prendre une décision majeure.

Cette donnée est essentielle car l’actualité du 15 septembre montre que la relation entre Washington et Téhéran se trouve elle-même dans une phase d’incertitude.

Donald Trump affirme que l’Iran veut parvenir rapidement à un accord. Il se dit ouvert à une implication américaine dans cette recherche. Dans le même temps, les pressions militaires, économiques et nucléaires se poursuivent.

Téhéran demande la levée des mesures américaines et refuse de reconnaître la légitimité de plusieurs exigences de Washington.

Le dialogue est donc possible sans être encore engagé sur une voie clairement définie.

Pour le Hezbollah, une évolution de cette relation pourrait modifier profondément les choix disponibles.

Un accord entre Washington et Téhéran pourrait produire des arrangements régionaux touchant indirectement le Liban. À l’inverse, l’échec des contacts et une nouvelle escalade pourraient replacer le Hezbollah dans une confrontation régionale beaucoup plus large.

Dans cette perspective, utiliser maintenant une partie importante de ses capacités militaires pourrait être considéré comme prématuré.

Le parti aurait intérêt à connaître la direction du rapport irano-américain avant de choisir entre une stratégie de confrontation, de négociation indirecte ou de maintien de la retenue.

Cette hypothèse permet également de comprendre pourquoi les événements du Yémen, d’Ormuz et du Golfe sont suivis avec autant d’attention au Liban. Ils ne constituent pas des crises totalement séparées. Ils participent à la définition du rapport de forces régional entre l’Iran, les États-Unis et leurs partenaires.

Le silence iranien autour d’Ali al-Taher alimente lui aussi les interrogations

Al Joumhouria du 15 septembre 2026 relève, dans une analyse régionale, la retenue de Téhéran face aux événements d’Ali al-Taher. Le journal s’interroge notamment sur le contraste entre l’importance attribuée aux événements et la faible intensité de la réaction iranienne.

L’agence Fars intervient principalement pour démentir la présence de membres du Corps des gardiens de la révolution dans les tunnels visés.

Cette priorité est significative.

Téhéran cherche à contester l’idée d’une présence militaire iranienne directe sur le site plutôt qu’à annoncer une réponse aux opérations israéliennes.

Cela ne prouve pas l’existence d’une consigne iranienne imposant au Hezbollah de ne pas réagir. Aucun élément du corpus ne permet de l’affirmer.

Mais cette retenue parallèle nourrit l’hypothèse selon laquelle l’Iran et ses alliés cherchent actuellement à éviter une extension immédiate de la confrontation libanaise.

La prudence peut répondre à des raisons différentes. L’Iran doit gérer simultanément Ormuz, le dossier nucléaire, ses rapports avec les États du Golfe et la possibilité d’un dialogue avec Washington. Une nouvelle guerre de grande ampleur au Liban ajouterait un front supplémentaire à cette équation.

La reconstruction du Sud limite aussi la marge de manœuvre du Hezbollah

La situation de la population constitue une autre contrainte, même si elle n’apparaît pas comme l’une des trois explications principales attribuées aux sources d’Ad Diyar.

Le Hezbollah et Amal accordent une place centrale à la reconstruction dans leur déclaration commune rapportée par Al Binaa. Ils demandent l’indemnisation des habitants, leur retour dans leurs villages et la mobilisation de toutes les ressources disponibles.

Cette priorité est difficilement compatible avec une nouvelle guerre immédiate.

Une reprise des affrontements de grande ampleur retarderait encore le retour des habitants. Elle augmenterait les destructions et rendrait plus difficile l’obtention d’aides internationales.

Le Hezbollah doit également tenir compte de sa propre base sociale.

Al Joumhouria rapporte, à travers une personnalité politique intermédiaire, que la population chiite du Sud supporte une part très importante du coût de la situation actuelle. Cette source parle de fatigue et d’épuisement, même si elle souligne aussi la persistance du soutien et de la résistance de cette population.

L’intérêt de cette confidence réside dans la distinction entre fidélité politique et disponibilité pour une nouvelle guerre.

Une population peut continuer à soutenir le Hezbollah tout en souhaitant que la période de destruction prenne fin.

Cette donnée réduit la marge d’une stratégie d’escalade permanente.

La possibilité d’un dialogue interne apparaît en arrière-plan

Al Joumhouria du 15 septembre 2026 rapporte également les propos d’une personnalité centriste favorable à une reprise du dialogue entre Joseph Aoun et le Hezbollah.

Cette source considère que les deux camps restent profondément opposés sur les moyens mais partagent plusieurs objectifs : arrêt des attaques, retrait israélien, reconstruction et retour des habitants.

Selon elle, le dialogue pourrait permettre de réduire l’écart entre Baabda et le Hezbollah.

Nabih Berri pourrait jouer un rôle important dans cette démarche en raison de ses liens avec le parti et de ses canaux avec Joseph Aoun.

Cette hypothèse reste celle d’une source politique. Rien dans le corpus ne montre qu’un dialogue formel de cette nature ait déjà été décidé.

Elle est néanmoins importante pour comprendre la retenue militaire. Si certains acteurs pensent qu’une fenêtre politique peut encore être ouverte, une escalade immédiate risquerait de la fermer.

Le Hezbollah peut donc avoir intérêt à préserver plusieurs options simultanément : maintenir ses armes, éviter une nouvelle guerre, attendre les développements régionaux et laisser ouverte la possibilité d’un arrangement intérieur.

Une retenue qui ne peut pas durer indéfiniment sans coût politique

Cette stratégie comporte cependant un risque important pour le Hezbollah.

Plus Israël modifie le terrain sans rencontrer de réponse militaire directe, plus les adversaires du parti peuvent remettre en cause l’utilité de ses armes.

Michel Sleiman demande déjà que les positions soient remises à l’armée. Plusieurs forces politiques utilisent les événements d’Ali al-Taher pour renforcer leur argument en faveur du monopole étatique des armes.

La retenue qui permet au Hezbollah d’éviter une guerre peut donc simultanément affaiblir son argumentaire intérieur.

Le parti se trouve face à une contradiction.

S’il riposte fortement, il risque de provoquer une nouvelle campagne militaire et de compromettre la reconstruction. S’il ne riposte pas, ses adversaires peuvent demander pourquoi il conserve un arsenal qui ne permet pas d’empêcher les opérations israéliennes.

Les déclarations de Hussein Hajj Hassan cherchent précisément à répondre à cette contradiction en présentant la patience comme un choix calculé.

Les trois hypothèses peuvent fonctionner ensemble

Les confidences d’Ad Diyar ne permettent finalement pas de choisir une seule explication.

La retenue du Hezbollah peut répondre simultanément aux trois facteurs évoqués.

Le parti peut vouloir éviter de donner à Israël un prétexte pour élargir la guerre.

Il peut chercher à préserver des capacités diminuées par les affrontements précédents.

Il peut enfin attendre de savoir si le rapport entre Washington et Téhéran évolue vers un accord ou vers une nouvelle escalade.

À ces trois éléments s’ajoutent les besoins de reconstruction, la fatigue des populations touchées et le débat interne sur le rôle de l’armée.

Ce que les sources ne permettent pas d’établir, en revanche, est l’existence d’une décision formelle du Hezbollah de renoncer à toute riposte, d’une consigne iranienne imposant le silence ou d’un accord secret déjà conclu sur ses armes.

La confidence intéressante est donc plus limitée mais plus solide : la retenue actuelle serait un calcul à plusieurs variables plutôt qu’une simple absence de réaction. Sa durée dépendrait du terrain au Sud, de l’évolution des négociations libano-israéliennes et, surtout, de la direction que prendra le rapport entre Washington et Téhéran.

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