Le porte-parole de la FINUL Andrea Tenente a indiqué que suite à l’explosion massive qui a secoué le port de Beyrouth ce soir, un navire appartenant à la composante maritime de la FINUL, ancré au port, a été endommagé.

À son bord, de nombreux militaires ont été blessés dont certains grièvement.

Andrea Tenente a également indiqué que la FINUL transfère les membres de son personnel vers les hôpitaux les plus proches pour y recevoir des soins médicaux.

«Nous sommes aux côtés du peuple et du gouvernement libanais pendant cette période difficile et sommes prêts à fournir assistance et soutien», conclu pour sa part, commandant de la FINUL, le général de division Stefano Del Cole.