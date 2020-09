2 minutes à lire

S’exprimant lors d’une interview sur la chaine CNBC, le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, a indiqué ne pas souhaiter démissionner en dépit des rumeurs et indiqué avoir une stratégie pour sortir le Liban de la crise actuelle.

En poste depuis 1993, son rôle dans la crise avait été fortement critiqué localement et même sur le plan international, de nombreux rapports de mission notamment du FMI critiquant ouvertement les opérations d’ingénierie financière qu’il a menées ces dernières années, accordant aux établissements d’importants profits redistribués aux actionnaires et non pour recapitaliser les banques en proie à d’importantes difficultés.

Estimant que la Banque du Liban n’a pas créé le déficit public et même avoir tenté de le réduire, il a ainsi écarté les rumeurs faisant état de sa prochaine démission, soulignant par ailleurs que la politique qu’il a menée a permis au Liban de rester à flot en dépit des conflits, des menaces de guerre civile et des assassinats.

Riad Salamé a également réitéré sa volonté de voir les établissements bancaires, qui n’ont pas réussi à hausser leurs fonds propres d’ici le 31 décembre 2020, quitter le marché local.

Pour rappel, le secteur financier fait face à d’importantes pertes estimées selon certaines sources à près de 100 milliards de dollars, alors qu’un audit juricomptable des comptes de la Banque du Liban devrait être mené par le cabinet Alvarez & Marsal afin de déterminer avec plus d’exactitude l’ampleur des pertes de la banque centrale elle-même.

Un rapport d’audit confidentiel avait été ainsi rendu public par des sources anonymes. Il fait état d’un déficit de 30 milliards de dollars des réserves monétaires nettes. Riad Salamé est accusé d’avoir maquillé ces pertes via le mécanisme de profits fiduciaires, créant, pour la seule année de 2018, près de 6 milliards de dollars de gains que beaucoup d’experts estiment être fictifs.