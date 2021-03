Les autorités américaines envisageraient de sanctionner le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, indiquent plusieurs sources citées par le site Bloomberg. Ces mesures seraient prises en coordination avec les autorités européennes. Cette décision ne serait cependant pas imminente, croit savoir le site d’information.

Les discussions actuellement porteraient sur le gel des biens de Riad Salamé à l’étranger.

Ces sanctions seraient envisagées depuis l’année dernière et avaient été d’abord écartées par le Président américain Donald Trump considérant ce dernier comme un allié face au Hezbollah et à l’influence iranienne sur le Liban. Cependant, la nouvelle administration américaine de Joe Biden serait plus enclin à sanctionner le responsable du secteur financier libanais sur fond d’accusation de corruption et de divers abus via le Magnitsky Act.

En cas de maintien du gouverneur de la BdL à son poste actuel, de telles sanctions pourraient encore complexifier les discussions en cours avec la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire Internationale et les diverses organisations internationales.

Un proche de Rafic et de Saad Hariri mis en cause par Washington

Riad Salamé avait débuté sa carrière au sein de la Banque d’Affaire Merril Lynch ayant comme client notamment l’ancien premier ministre Rafic Hariri. Ce dernier le fera nommé dès 1993 à la tête de la Banque du Liban. Considéré à plusieurs reprises comme le meilleur gouverneur de banque centrale au Monde, le rôle joué par Riad Salamé aujourd’hui est largement critiqué au Liban. Il est notamment accusé d’avoir mis en place un schéma de fraude de type Ponzi, avec des taux d’intérêts élevés et une parité officielle de la livre libanaise maintenue de manière artificielle face au dollar. La structure financière qu’il a ainsi mis en place s’est effondrée suite à l’inversion des flux financiers dès 2019 et la pénurie de devises étrangères qui a suivi.

Aujourd’hui, de nombreux experts estiment que les dépôts bancaires sont perdus à plus de 80% de leurs valeurs en raison du différentiel entre taux de parité nominal et réel.

Cependant, des responsables américains et notamment l’ancien ambassadeur des Etats-Unis au Liban Jeffrey Felman dans des dépêches révélées par le site Wikileaks, avaient, à plusieurs reprises, accusé Riad Salamé ainsi que ses proches dont son bras-droit Marianne Hoayek et son frère Raja, d’avoir détourné d’importantes sommes.

Aussi les autorités suisses ont ouvert une enquête sur de possibles détournements de fonds et procédés au gel de ses avoirs. Des enquêtes similaires ont également été lancées par les autorités judiciaires britanniques, françaises et américaines.

Pour rappel, Riad Salamé avait catégoriquement rejeté les accusations des autorités helvétiques qui avaient demandé des détails concernant certains virements. Il avait indiqué avoir transféré la somme 240 millions de dollars seulement à l’étranger depuis 2002.

Certaines sources indiquent que seraient visés par l’enquête, outre le gouverneur de la Banque du Liban lui-même, son frère Raja et son assistante Marianne Hoayek.

De son côté, Riad Salamé – soutenu par le premier ministre désigné Saad Hariri – a démenti être à l’origine de tels transferts tout comme son frère ou encore son assistante.

Cette information intervient alors qu’il avait déjà été accusé, en avril dernier, par Daraj Media, d’être à l’origine de tels mouvements de fonds.

Le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, son frère Raja et sa proche conseillère Marianne Hoayek seraient accusés de détenir des comptes pour plusieurs centaines de millions de dollars sur base de documents fournis lors du scandale des Panama Papers.

Ainsi, Marianne Hoayek aurait ouvert un compte au bénéfice de Riad Salamé pour plus de 187 millions de dollars au sein de la banque Banco Allado Panama et un autre compte au sein de VP Bank Tortola BVI pour 150 millions de dollars.

Par ailleurs, une société appartenant à Rami Makhouf, un cousin du président syrien Bachar el Assad aurait transféré au compte zurichois du gouverneur de la Banque du Liban 55 millions d’euros. Il possèderait également un compte de 80 millions d’euro à la First national Bank.

Avec son frère Raja, il possèderait ainsi plus de 446 millions de dollars placés essentiellement à l’étranger. Quant à Marianne Hoayek, pour laquelle 340 millions de dollars auraient été placés sous son nom, elle est haut fonctionnaire au sein de la Banque du Liban.

Ces chiffres avaient été révélés lors que la question du renouvellement du mandat du gouverneur de la Banque du Liban en 2016 avant de voir l’affaire être étouffée, soulignait Dima Sadek.

La journaliste avait alors été convoquée en mai 2020, elle a été convoquée par les Forces de Sécurité Intérieure suite à une plainte « pour atteinte aux réputations des banques et au prestige de l’économie » du gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé.

Raja Salamé également accusé de détournements de fonds

Le propre frère de Riad Salamé, Raja Salamé, serait, quant-à-lui, accusé par les autorités suisses d’avoir bénéficié de la vente d’Eurobonds entre 2002 et 2016. Il aurait ainsi bénéficié de près de 300 millions de dollars de commissions.

Le refus de Riad Salamé à procéder à l’audit juricomptable des comptes de la Banque du Liban à l’origine de l’irritation de la communauté internationale