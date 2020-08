La présidence de la république a annoncé que les consultations parlementaires obligatoires visant à nommer un nouveau premier ministre débuteront ce lundi, alors que l’incertitude entoure toujours déjà le nom de candidats après que Saad Hariri ait annoncé ne pas souhaiter succéder à Hassan Diab.

Ce dernier avait été nommé Premier Ministre le 19 décembre 2019. Il avait ainsi succédé à Saad Hariri à la tête du gouvernement, ce dernier ayant démissionné depuis le 29 octobre 2019 suite à d’importantes manifestations qui ont eu lieu depuis la nuit du 17 au 18 octobre.

Hassan Diab a démissionné le 10 août 2020, suite à un bras-de-fer avec le président du parlement Nabih Berri au sujet de la responsabilité de l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2020. Quelques jours plus tôt, Hassan Diab avait évoqué la possibilité d’organiser des élections législatives anticipées.

Tout comme son prédécesseur, le prochain premier ministre fera l’objet d’immenses pressions tant en interne en raison de la crise social économique que traverse le pays des cèdres mais également externes, avec le refus de la communauté internationale de débloquer une aide tant que les réformes économiques, monétaires ou encore financières ne sont pas mises en place, en raison des obstacles posés par une classe politique économique qui refuse ainsi de toucher à ses propres intérêts.

La principale mission sera en effet de débloquer les négociations avec le fonds monétaire international, des négociations jugées nécessaires à l’obtention de l’aide financière visant à relancer l’économie locale. Cependant, le déblocage de ces négociations est jugé difficile en raison du refus de certains intérêts, notamment à reconnaitre l’ampleur des pertes du secteur financier.

Et si on connaissait le positionnement politique des différents parties concernant la candidature de Saad Hariri comme prochain locataire du Grand Sérail, avec l’opposition du courant patriotique libre, mais également de ses alliés des forces libanaises et du parti socialiste progressiste et le soutien paradoxalement de ses adversaires du mouvement Amal ou encore du Hezbollah, pensant ainsi gagner les faveurs des pays arabes pour recapitaliser une partie des établissements financiers locaux, on ignore pour l’heure, le nom des candidats.

Certaines sources évoquent les noms de Nawaf Salem, qui fait cependant l’objet d’un refus catégorique du tandem chiite, ou encore de Khaled Kabbani et de Fouad Markhzoumi comme prochain président du conseil des ministres.

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité ne marche que sur un ordinateur et non sur les mobiles ou tablettes. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un espace pour les commentaires.

Cet article est disponible en Français