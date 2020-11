Liban: Quelles conséquences suite à l’arrêt de l’audit de la BdL?

Gouvernement ou pas gouvernement, les prochaines semaines seront critiques avec la fin prochaine des réserves monétaires disponibles de la Banque du Liban, provoquant une nouvelle pression sur la monnaie locale alors qu’elle était à priori contrôlée jusqu’à présent par le contrôle informel des capitaux d’une part et d’autre part par les subventions accordées par la Banque du Liban à l’achat de produits de première nécessité.

La situation économique s’est, par ailleurs, encore dégradée avec la détérioration de la valeur de la livre libanaise et la mise en place de différents taux de change : taux de change officiel à 1507 LL/USD, taux de change dit du-marché pour les agents de change ou encore certaines entreprises fixées par la banque du Liban, aujourd’hui à 3900 LL/USD et taux de change au marché noir, qui a fluctué jusqu’à atteindre les 9000 LL/USD, au mois de juin avant de redescendre quelque peu, plus pour des raisons techniques sur fond de démission du gouvernement Hassan Diab suite à l’explosion du Port de Beyrouth, – ce dernier ayant donc perdu son bras-de-fer avec l’ABL et la BdL – et avant de reprendre une hausse en raison de la crise politique actuelle et de l’absence de gouvernement fonctionnel capable de mener des réformes.

La dégradation de la Livre Libanaise face au dollar devrait de toute manière se poursuivre, audit ou pas audit, gouvernement ou pas gouvernement et faute de l’aide internationale et dans la perspective du prochain effondrement du système financier lui-même qui a tenu jusqu’à présent en raison de mesures illicites de contrôle des capitaux, il faut désormais craindre l’effondrement incontrôlé de la monnaie locale avec les conséquences portant notamment sur une augmentation de la pauvreté jusqu’à des niveaux jamais atteints jusqu’à présent.

La croissance est justement devenue officiellement négative selon les institutions internationales en 2018, alors que les autorités libanaises démentaient cela puis reconnaissaient que le Liban était entré en récession économique en 2019. Cette récession pourrait atteindre même -25% cette année et faute d’un audit juricomptable de la BDL, se poursuivre encore l’année prochaine alors même qu’une accalmie était pourtant prévue en cas d’accord avec le FMI. Faute d’audit, cet accord est envoyé aux calendes grecques avec les conséquences sociales et économiques qu’elles auront. Nous avons déjà vu ce qu’une récession économique à un chiffre avait donné en 2019, ce qu’elle a donné en 2020. On peut aisément vous laisser imaginer la suite.

Parallèlement, il y aura dégradation des conditions sociales et économiques comme l’effondrement quasi-définitif du système tel qu’on le connait aujourd’hui.

Les banques elles-même sont des banques zombies, des établissements mort-vivants. Certaines études estiment que les dépôts, il n’y en a plus. Un haircut, les estimations aujourd’hui vont désormais de 70% à 83%, plus le temps passe, plus les difficultés augmentent. Des troubles socio-économiques sont certains faute surtout d’une aide internationale, à moins que plus de libanais, de guerre lasse, finissent encore plus à partir sous des cieux qu’ils considèrent être plus cléments. On assiste d’ailleurs à un phénomène d’exode actuellement, les gens étant prêts à même abandonnés leurs dépôts qu’ils considèrent ainsi déjà perdus.

Pour les autres, la menace c’est désormais la faim et le fait de ne plus pouvoir se soigner, faute de fonds disponibles pour le faire.

Mais voila, dans le bras-de-fer qui se joue aujourd’hui, certains intérêts qui ont déjà perdu tentent aussi le tout pour le tout, la politique du pire, pensant que la communauté internationale finira par craquer avant elle et étant prêt même à laisser la population mourir de faim, comme l’annoncent déjà certains organismes internationales qui en soulignent la menace.